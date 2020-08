La production sur le premier long métrage du cinéaste d’origine argentine Marí Alessandrini, «Zahorí», s’est arrêtée au milieu de la post-production. Avec le même budget déjà limité et une année supplémentaire estimée avant la première du film, elle a été obligée de terminer le montage toute seule.

Avec plus d’une décennie d’expérience dans la réalisation de courts métrages à la fois dans la fiction et le documentaire, Alessandrini a passé beaucoup de temps dans la salle de montage sur des projets précédents, mais jamais sur quelque chose d’aussi ambitieux que «Zahorí».

Comme une grande partie de son travail, «Zahorí» se déroule dans son Argentine natale, dans la steppe de Patagonie. Là, Mora, 13 ans, incomprise par ses parents et l’école qu’elle fréquente, et son ami Nazareno, un vieil homme mapuche qui la comprend mieux que quiconque, se lancent ensemble sur le chemin de la mort de l’aîné, dans un coming-of -le voyage d’âge pour la jeune fille.

Dans une brève vidéo de présentation disponible sur le site Internet de Locarno, Alessandrini décrit le film comme «une réappropriation du western. Un western féministe où l’on découvre une jeune fille en apprentissage, s’émancipant de sa condition de femme.

Le scénario a été développé par Alessandrini lors de sa participation au programme de résidence du festival de Cannes Cinéfondation en 2015. Le film, dans sa forme finale, est sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs 2021.

Vous avez travaillé dans les arts visuels pendant des années en Argentine, puis avez déménagé en Suisse lorsque vous avez commencé le cinéma. Qu’est-ce qui a motivé cette décision?

À 26 ans, j’avais besoin de transformer mon travail de photographie, de cirque et de mise en scène en cinéma. C’était l’heure. J’ai décidé d’aller en Europe parce que l’Europe fait le cinéma que j’aime le plus. De Patagonie, je suis venu dans un village d’Autriche pour travailler et sauver [money]. Alors que je cherchais le lieu «idéal» pour étudier et vivre, je suis allé à Rome, Marseille, Barcelone. Je voyageais avec un spectacle d’acrobaties aériennes et travaillais sur une sélection de photos que j’avais prises dans la région du glacier de Patagonie lorsque j’ai été invité à Lausanne, où j’ai organisé une exposition avec les diapositives, et là ils m’ont parlé du cinéma dans les beaux-arts à la HEAD à Genève. Je suis allé visiter l’endroit et c’était exactement ce que je cherchais: un cinéma d’auteur, une université d’État et de grands professeurs comme Miguel Gomes et Apichatpong Weerasethakul, entre autres.

Comment votre séjour dans les deux pays a-t-il influencé votre style artistique?

D’une part, ma vie en Patagonie a inclus une enfance en pleine nature dans un contexte particulièrement sauvage, de grands voyages à travers le continent, la photographie et le cirque sont de généreuses bases d’expériences. D’un autre côté, Genève est très cosmopolite. J’ai toujours vécu en collectifs avec des gens de différents pays – peintres, musiciens, sociologues, médecins – la richesse de pouvoir vivre, de partager ce qui est aimé de tant de cultures différentes. C’est ce qui m’a le plus encouragé artistiquement à vivre à Genève.

Et votre long métrage «Zahorí», dans quel état se trouve la production actuellement?

Actuellement, j’ai besoin de terminer le son et la musique, faire les effets, les graphismes et le mixage pour le terminer. J’étais en train de le modifier lorsque nous avons dû arrêter la production. En raison de l’arrêt, j’ai dû terminer le montage du film par moi-même. Elle a également prolongé tout le travail de post-production, sans savoir comment l’organiser ni s’il fallait l’annuler complètement. COVID-19 a reporté la première d’un an probablement. J’ai tout ce temps supplémentaire mais avec le même montant de financement, et maintenant un travail plus complexe à faire. C’est beaucoup plus compliqué.

Dans la présentation de Locarno, le film est décrit comme semi-autobiographique, basé sur votre propre enfance. Comment vos propres expériences ont-elles influencé «Zahorí»?

«Zahorí» n’est pas seulement influencé par mon enfance, mais par plusieurs étapes de ma vie, projetée comme fiction à travers ses différents personnages. Bien sûr le rôle de Mora, sa rébellion contre ce qui a été imposé par son école et ses parents, le choix de la steppe et de la route ouverte comme lieux de liberté… son désir d’être libre dans la nature, une gaucha, cette partie d’elle vient de moi. Mais je me reconnais aussi dans les parents et à Nazareno aussi, dans leur deuil, leur solitude.

Jusqu’à présent, votre CV est une répartition à 50/50 du documentaire et de la fiction. Préférez-vous l’un ou l’autre? Vous voyez-vous travailler dans l’un ou l’autre plus à l’avenir?

Je suis passionné par les deux. Je suis intéressé par le documentaire pour grandir et la fiction pour plonger vraiment profondément dans mon travail. Je pense que la fiction est mon domaine créatif préféré et que le documentaire est une nécessité anthropologique. Je pourrais envisager de me consacrer uniquement à la fiction si les projets avaient une étape essentielle de développement en étroite collaboration avec d’autres personnes et acteurs.