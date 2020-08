Un jour après que Hulu a annulé sa série «High Fidelity» après une saison, la star Zoë Kravitz a appelé le service de streaming pour ne pas avoir d’émissions avec beaucoup de diversité.

Kravitz est allée sur son Instagram jeudi pour publier des photos des coulisses avec ses membres de la distribution «Haute fidélité» après l’annonce de l’annulation de l’émission.

«Je veux crier à ma famille #highfidelity. Merci pour tout l’amour et le cœur que vous mettez dans ce spectacle. Je suis impressionné par vous tous. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés, aimés et soutenus. #breakupssuck », a-t-elle écrit.

Plusieurs acteurs, dont Tessa Thompson, Reese Witherspoon, Halle Berry et d’autres, ont commenté les photos, offrant ses condoléances pour que le spectacle ne se poursuive pas.

«Vous allez tous me manquer tellement», a commenté Thompson.

Kravitz lui a répondu: «C’est cool. Au moins, Hulu a une tonne d’autres émissions mettant en vedette des femmes de couleur que nous pouvons regarder. Oh, attendez. »

«High Fidelity» était une réimagination moderne et sexiste du film de 2000 mettant en vedette John Cusack, Kravitz jouant son rôle. Elle a joué le rôle de Rob, un propriétaire obsédé par la culture pop d’un magasin de disques. Jake Lacy, Da’Vine Joy Randolph et David H. Holmes ont complété le casting de la saison unique, qui a été saluée par la critique.

Dans un épisode du podcast «The Big Ticket» de Variety et iHeartRadio plus tôt cette année, Kravitz avait parlé des commentaires des fans qu’elle avait obtenus sur la représentation sur «High Fidelity».

«La quantité de commentaires, de DM, de choses sur Twitter, d’articles écrits sur les femmes brunes qui aiment la musique, avaient peur de l’engagement, qui n’ont jamais vu une personne comme elles à la télévision – elles se sentent vues pour la première fois», dit-elle. «J’ai un ami qui – l’un de ses meilleurs amis aime la musique punk et est gay – c’est comme: ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je regarde un homme gay dans une chemise de menace mineure. Je n’ai jamais vu ça avant. En rompant simplement avec les stéréotypes, j’ai l’impression que les gens en ont besoin. Je me sens donc très chanceux d’avoir pu livrer cela, car l’une des choses les plus importantes pour moi était l’authenticité et la réalisation d’un monde réel. Je vis à New York depuis longtemps, et à bien des égards, c’était une lettre d’amour à New York avec tout son désordre et sa diversité.

Un représentant de Hulu n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Variety.

