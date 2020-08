HISTOIRES CONNEXES

Les ruptures peuvent être un enfer, mais passer à autre chose pourrait être pire.

Zoë Kravitz, la vedette du redémarrage maintenant annulé de Hulu High Fidelity, a applaudi le streamer tout en répondant à un commentaire Instagram de sa collègue actrice Tessa Thompson. Répondant à Thompson, «vous allez tous me manquer tellement», Kravitz a pris une photo sur la banderole, l’appelant pour son manque de diversité, en particulier en ce qui concerne sa représentation des femmes de couleur.

«Au moins, Hulu a une tonne d’autres émissions mettant en vedette des femmes de couleur que nous pouvons regarder. oh attendez, »plaisanta Kravitz.

Le 5 août, Hulu a annulé le redémarrage High Fidelity avec échange de sexe après une seule saison. Peu de temps après l’annonce de la suppression, Kravitz s’est rendue sur Instagram pour remercier ses collègues membres de la distribution, tout en reconnaissant que «les ruptures sont nulles».

«Je veux crier à ma famille #HighFidelity», a-t-elle écrit, à côté d’un flux de photos mettant en vedette les co-stars David H. Holmes, Da’Vine Joy Randolph, Kingsley Ben-Adir et Jake Lacy. «Merci pour tout l’amour et le cœur que vous mettez dans ce spectacle. Je suis impressionné par vous tous. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés, aimés et soutenus.

Kravitz a joué le rôle de Rob, un propriétaire de magasin de disques original de Brooklyn qui était obsédé par ses relations amoureuses ratées autant que par la musique. Holmes et Randolph ont joué le rôle des collègues de Rob, Simon et Cherise, tandis que Ben-Adir a joué le dernier ex de Rob, Mac, et Lacy a joué le rôle de son nouvel amour Clyde.

D’autres célébrités réagissant à la nouvelle incluent Lena Waithe qui a écrit: «NOOOOOOO !!! Je trouve rarement des émissions qui m’impressionnent vraiment. Celui-ci l’a fait. Je vous ai dit à quel point j’aimais ce spectacle. Et je le fais toujours. Celui-ci méritait définitivement une autre saison.

Le batteur de Roots Questlove a également exprimé ses sentiments. «WHHHHHAAAAAAAAAAAATTTTTTT !!! ????????? !!!!!!!!!!! ??? Pourquoi est-ce que je découvre toujours des trucs tragiques de cette façon?!