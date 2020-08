Le monde mondial derrière un moniteur au lendemain de la pandémie et ZoomL’un des services les plus utilisés au monde pour continuer à faire face à la crise actuelle, il pose d’énormes problèmes. Zoom s’est écrasé ce matin dans diverses parties du monde, empêchant plusieurs utilisateurs de se connecter pour commencer leurs tâches de bureau à domicile de plus en plus routinières (qui impliquent de faire un trajet fatigant du lit au bureau).

Selon Down Detector, le service d’appel vidéo de Zoom a commencé à afficher des erreurs dans plusieurs régions du monde, principalement aux États-Unis. Les rapports indiquent qu’au Mexique, les utilisateurs n’ont pas présenté autant d’échecs que dans d’autres endroits, mais s’ils se produisent, il est possible que les utilisateurs du pays aient rencontré des problèmes pour se connecter ou simplement rejoindre une vidéoconférence. Zoom a commencé à montrer des échecs à partir de 8 heures du matin dans d’autres régions ainsi qu’au Royaume-Uni.

«Nous avons reçu des rapports selon lesquels des utilisateurs ne pouvaient pas démarrer et rejoindre des réunions et des webinaires Zoom. Nous enquêtons actuellement et fournirons des mises à jour au fur et à mesure que nous les recevrons. Nous nous excusons pour tout inconvénient », a rapporté la société via Engadget.

Plus tard sur Twitter, la société a signalé qu’elle avait identifié le problème qui avait conduit plusieurs utilisateurs à manquer leurs réunions Zoom et a assuré qu’elle travaillait pour le résoudre.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à Zoom, nous avons identifié le problème et travaillons sur un correctif. Veuillez suivre https://t.co/aqz5nSoQRw pour les mises à jour. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. – Zoom (@zoom_us) 24 août 2020