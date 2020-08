Une propriété brûle dans le comté de Santa Cruz, Californie – Bloomberg

Les incendies de forêt provoqués par la foudre dans le nord de la Californie ont explosé vendredi pour devenir l’un des plus importants de l’histoire de l’État, forçant des milliers de personnes à fuir et détruisant des centaines de maisons et d’autres structures alors que des renforts commençaient à arriver pour aider les pompiers fatigués.

Plus de 12 000 pompiers aidés par des hélicoptères et des avions-citernes luttent contre les incendies de forêt dans toute la Californie. Trois groupes d’incendies, appelés complexes, brûlant au nord, à l’est et au sud de San Francisco ont ensemble brûlé 991 miles carrés (2 566 kilomètres carrés), détruit plus de 500 structures et tué cinq personnes.

Au moins 100 000 personnes sont sous ordre d’évacuation.

Le nombre de membres du personnel affecté au vaste complexe LNU – un groupe d’incendies brûlant au cœur de la région viticole au nord de San Francisco – a doublé pour atteindre plus de 1000 pompiers vendredi, a déclaré le chef de la division des pompiers de Cal Ben Nicholls.

« Je suis heureux de dire qu’il y a des ressources tout autour du feu aujourd’hui. Nous avons des moteurs sur les quatre côtés qui travaillent main dans la main avec les bulldozers pour commencer à contenir ce feu, le mettre au lit », a déclaré M. Nicholls.

Des équipes de pompiers avec l’aide de « quantités abondantes d’avions à voilure fixe » travaillaient vendredi pour empêcher un grand incendie d’atteindre les communautés de la vallée de West Dry Creek dans le comté de Sonoma, a-t-il déclaré.

Les incendies, survenus pendant une vague de chaleur qui a vu les températures atteindre 100 degrés, taxent la capacité de lutte contre les incendies de l’État, mais l’aide de tout le pays commençait à arriver, avec 10 États envoyant des équipes de pompiers, des moteurs et des avions pour aider, le gouverneur Gavin Newsom m’a dit.

« Nous avons plus de personnes, mais ce n’est pas suffisant. Nous avons plus de soutien aérien mais ce n’est toujours pas suffisant et c’est pourquoi nous avons besoin du soutien de nos partenaires fédéraux », a déclaré M. Newsom.

M. Newsom a remercié l’administration du président Donald Trump pour son aide un jour après avoir repoussé les critiques de M. Trump sur le travail de prévention des incendies de forêt de l’État, affirmant qu’il entretenait « une relation personnelle forte avec le président ».

« Bien qu’il puisse faire des déclarations publiquement, la relation de travail en privé a été très efficace », a déclaré M. Newsom.

Il y a 560 incendies qui brûlent dans l’État, dont beaucoup sont petits et éloignés, mais il y a environ deux douzaines d’incendies majeurs, principalement dans le nord de la Californie. De nombreux incendies ont été déclenchés par des milliers de coups de foudre plus tôt dans la semaine.

Un avion largue un produit ignifuge sur une crête lors de l’incendie de Walbridge à Healdsburg, Californie – .

Des dizaines de milliers de maisons étaient menacées par des flammes qui traversaient des arbres et des broussailles denses et secs. Certains incendies ont doublé de volume en 24 heures, ont déclaré les responsables des pompiers.

Les ressources de lutte contre les incendies étant limitées, les maisons situées dans des endroits éloignés et difficiles d’accès ont brûlé sans surveillance. Le chef de CalFire, Mark Brunton, a supplié les résidents de cesser de lutter seuls contre les incendies, affirmant que cela ne faisait que causer plus de problèmes aux professionnels.

« Nous avons eu la nuit dernière trois sauvetages séparés qui ont retiré nos ressources vitales, très peu nombreuses », a-t-il déclaré.

Une anxieuse Rachel Stratman, 35 ans, et son mari, Quentin Lareau, 40 ans, ont attendu vendredi un mot au sujet de leur maison dans la communauté de Forest Springs de Boulder Creek, dans le comté de Santa Cruz, après avoir évacué plus tôt cette semaine. Elle savait qu’une maison avait brûlé mais a reçu des informations contradictoires sur le reste du quartier.

«C’est tellement difficile d’attendre et de ne pas savoir», dit-elle. « Je suis toujours déchiré si je veux que les gens retournent dans la zone et filment. Je sais qu’ils causent la distraction des pompiers, mais c’est la seule façon dont nous savons. »

Le couple était dans un hôtel de San Jose avec les médicaments dont elle avait besoin après avoir subi une greffe le mois dernier. Elle a ramassé les cendres de sa mère et quelques vêtements pendant que son mari fermait les fenêtres et préparait la maison avant leur évacuation mardi.

«J’ai continué à regarder des choses et à penser que je devrais prendre ceci ou cela, mais je me suis juste dit que je devais partir. Je n’ai apporté aucun document officiel et je n’ai pas apporté mon titre de propriété ou mon titre de voiture. Pas de passeport, » dit-elle.

La férocité des incendies était étonnante si tôt dans la saison des incendies, qui a historiquement connu les flammes les plus importantes et les plus meurtrières lorsque des rafales sèches soufflent à l’automne.

Mais le nombre de morts avait déjà atteint au moins six depuis que la majorité des incendies ont commencé il y a moins d’une semaine. Cinq morts impliquaient des incendies dans une région viticole au nord de San Francisco. L’autre mort était un pilote d’hélicoptère qui s’est écrasé en laissant tomber de l’eau sur un incendie dans le comté de Fresno.

Henry Wofford, porte-parole du bureau du shérif du comté de Napa, a déclaré que trois des corps avaient été retrouvés jeudi dans une maison incendiée. La zone était sous ordre d’évacuation en raison d’un incendie «très, très intense» qui, selon lui, a brûlé plusieurs maisons. Il a déclaré que les autorités tentaient de déterminer les identités.

Dans le comté voisin de Solano, le shérif Thomas A. Ferrara a signalé la mort d’un habitant de sexe masculin. L’autre victime était un ouvrier du service public Pacific Gas & Electric qui a été retrouvé mort mercredi dans un véhicule dans la région de Vacaville.

Au moins 14000 personnes dans le comté de Solano sont restées sous évacuation obligatoire vendredi, a déclaré le sous-shérif du comté de Solano, Brad DeWall. Il a déclaré que 119 maisons avaient été détruites dans son comté.

Un résident local se tient à côté d’un vignoble tout en regardant le feu brûler dans les collines voisines à Healdsburg, Californie – .

Au moins deux autres personnes étaient portées disparues et plus de 30 civils et pompiers ont été blessés, ont indiqué les autorités.

La fumée et les cendres qui s’échappent des incendies ont souillé l’air dans toute la région de la baie de San Francisco et le long de la pittoresque côte centrale de la Californie.

L’incendie du SCU Lightning Complex à l’est de San Francisco a commencé mardi et le LNU Lightning Complex, légèrement plus petit, brûlant dans la région viticole qui a été déclenché la veille est déjà devenu l’un des 10 plus grands incendies de forêt de l’histoire de l’État. Les pompiers n’avaient maîtrisé qu’une petite partie des incendies de forêt vendredi après-midi.

Dans le comté de Napa, Crosswalk Community Church a transformé son sanctuaire et son gymnase en abri d’évacuation, remplissant le sol de lits de camp espacés d’au moins 6 pieds (1,8 mètre). Le pasteur Peter Shaw a déclaré que l’église a vu un flux constant de personnes s’arrêter pour des ressources. Certains cherchaient simplement des informations, tandis que d’autres avaient besoin de cartes-cadeaux pour la nourriture et les besoins essentiels.

« Covid-19 complique tout », a écrit le pasteur Shaw dans un e-mail à l’Associated Press. « Les lits de camp socialement distancés diminuent considérablement notre capacité. »

Quelques personnes ont passé la nuit, a déclaré le pasteur Shaw, ajoutant que plusieurs personnes avaient garé leur camping-car dans le parking de l’église.

«Plus les évacuations restent en place, je soupçonne que plus nous verrons de personnes», a-t-il déclaré.

Eric Swensen a fait ses valises tôt et s’est préparé à évacuer après avoir vu des cendres, des feuilles brûlées et de l’écorce carbonisée tomber autour de la maison de sa famille à Boulder Creek plus tôt cette semaine. Lui, son fils de 11 ans, sa petite amie Gundy Sartor et son voisin Lesley Wludyga ont emballé un lézard de compagnie et des documents importants et se sont dirigés vers le nord à Redwood City.

Mais vendredi, il n’avait toujours pas entendu si sa maison avait survécu. Il a lu sur les réseaux sociaux que les pompiers devaient se retirer de la zone.

« De toute évidence, les ressources actuelles consacrées à l’incendie sont loin d’être suffisantes, mais nous comprenons également que la Californie brûle et qu’elle fait ce qu’elle peut », a déclaré M. Swensen.