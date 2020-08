La police de Chicago a déclaré que 100 personnes avaient été arrêtées et 13 policiers avaient été blessés après que des centaines de vitrines ont brisé, volé dans des magasins et affronté la police tôt lundi dans le quartier commerçant de Magnificent Mile à Chicago et dans d’autres parties du centre-ville.

Environ 400 policiers ont été envoyés dans le centre-ville de Chicago après avoir vu des messages sur les médias sociaux encourageant une «caravane» de voitures à se livrer au pillage, a déclaré lundi le commissaire du département de police de Chicago, David Brown, lors d’une conférence de presse.

À un moment donné, des coups de feu ont été tirés sur la police et les policiers ont riposté. Aucun officier n’a été blessé par balle, mais Brown a déclaré qu’un gardien de sécurité et un civil avaient été hospitalisés dans un état critique après avoir été abattus.

Brown a déclaré que les publications sur les réseaux sociaux semblent avoir été provoquées par un incident plus tôt dans la journée au cours duquel des policiers ont blessé un homme de 20 ans avec une longue histoire criminelle qui leur avait tiré dessus. Une vidéo Facebook a ensuite circulé, affirmant à tort que la police avait tiré et tué un garçon de 15 ans.

« Ce n’était pas une manifestation organisée. Il s’agissait plutôt d’un incident de pure criminalité », a déclaré Brown. « C’était un acte de violence contre nos policiers et contre notre ville. »

Le long du Magnificent Mile, des gens ont été vus entrer et sortir des magasins transportant des sacs remplis de marchandises et en courant hors d’une banque dont les vitres étaient brisées, a rapporté le Chicago Tribune, et alors que la foule augmentait, des véhicules déposaient plus de personnes dans le zone.

Le verre est brisé dans le magasin Nordstrom après une émeute survenue dans la région de Gold Coast de la ville tôt le matin du lundi 10 août 2020 à Chicago. Des centaines de personnes ont brisé des fenêtres, volé des magasins et affronté la police dans le quartier commerçant de Magnificent Mile à Chicago et dans d’autres parties du centre-ville de la ville.

Un policier a été vu affalé contre un bâtiment et une pierre a été lancée sur un véhicule de police, a indiqué le journal. La police a travaillé tôt lundi pour disperser les foules.

Brown a déclaré qu’une forte présence policière est attendue dans le centre-ville et qu’une équipe spéciale d’enquêteurs examinera des heures d’images de dimanche soir et s’engagera « à poursuivre ces contrevenants dans toute la mesure de la loi ».

Les personnes arrêtées devaient faire face à des accusations de pillage, de conduite désordonnée et de coups et blessures contre la police. La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a qualifié cet incident de «comportement criminel abject».

L’histoire continue

« Ce n’est pas un discours légitime protégé par le Premier Amendement. Ce n’étaient pas des personnes pauvres qui se livraient à de petits vols pour se nourrir et nourrir leur famille », a-t-elle déclaré. « C’était un acte criminel pur et simple. »

Lightfoot a déclaré que la ville a activé un programme de protection des quartiers qui sera en place «pendant des jours prévisibles jusqu’à ce que nous sachions que nos quartiers sont sûrs». Des restrictions de voyage à l’intérieur et à l’extérieur du centre-ville ont été imposées après l’incident et ont été assouplies plus tard dans la journée, mais devaient être de nouveau en place à partir de 20 heures. Lundi jusqu’à 6h mardi.

Lightfoot a déclaré qu’elle avait parlé tôt lundi avec le gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker, et ils ont convenu qu’il n’était pas nécessaire d’appeler la Garde nationale de l’État.

Elle a également envoyé un message clair au président Donald Trump que son intervention n’était pas la bienvenue. Trump a critiqué la gestion par la ville des niveaux accrus de violence armée, qui ont entraîné plus d’homicides en juillet que n’importe quel mois depuis des décennies, et le mois dernier, des agents fédéraux ont été envoyés à Chicago dans le cadre de ce qu’on a appelé une initiative anti-criminalité.

« Non, nous n’avons pas besoin de troupes fédérales à Chicago. Point final. Arrêt complet », a déclaré Lightfoot. « Je suis sûr que le président réussira à résoudre cet incident, mais je lui demande de faire les choses que nous besoin. Nous avons besoin d’un contrôle rationnel des armes à feu. »

Brown a suggéré qu’un traitement indulgent à Chicago envers ceux qui se livraient à des activités criminelles lors des manifestations qui ont suivi le meurtre de la police de George Floyd à Minneapolis aurait pu enhardir les pillards et les vandales lundi matin.

Lightfoot a également critiqué les poursuites limitées engagées par la procureure de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, qui s’est défendue en disant: «Ces affaires sont actuellement portées devant les tribunaux.»

Des vidéos du vandalisme montraient de grands groupes de personnes saccageant des magasins et chargeant des marchandises dans des véhicules, tirant des caisses enregistreuses et même des guichets automatiques hors des magasins.

Brown a déclaré que les troubles, qui avaient commencé peu après minuit, avaient été déclenchés par une fusillade dans le quartier sud de la ville quelques heures plus tôt. Les agents ont répondu à un rapport d’un homme avec une arme à feu et le suspect de 20 ans s’est enfui et a pointé une arme sur la police. Les agents ont riposté et ont frappé le suspect, qui, selon Brown, devrait survivre.

Une arme à feu a été retrouvée et le suspect a été emmené à l’hôpital pour y être soigné et trois officiers impliqués ont également été emmenés à l’hôpital pour observation, selon un communiqué de la police.

« Après cette fusillade, une foule s’est rassemblée du côté sud », a-t-il déclaré. « Les esprits ont explosé, alimentés par la désinformation alors que l’après-midi se transformait en soirée. »

Plus d’une heure après la fusillade, la police et des témoins ont déclaré que la foule avait affronté la police après que quelqu’un aurait dit aux gens que la police avait tiré et blessé un enfant. Cette foule s’est finalement dispersée.

Ailleurs ce week-end: émeute de Portland; Tournage à Denver, D.C.

À Portland, une émeute a de nouveau été déclarée par les autorités dimanche soir à Portland lorsque des manifestants ont marché vers un bâtiment du syndicat de la police, bloqué une route et incendié des bennes à ordures alors que les agents continuent d’essayer d’étouffer les troubles nocturnes dans la plus grande ville de l’Oregon.

La manifestation a été interrompue presque aussitôt qu’elle s’est formée à l’extérieur du bâtiment de la Portland Police Association – le même bâtiment où les manifestants ont été dispersés après qu’un incendie s’est déclaré dans les bureaux du syndicat la nuit précédente. Les manifestants avaient marché vers le bâtiment depuis un parc voisin. La route était bloquée par des clôtures et des flammes ont été vues s’élever des bennes à ordures au milieu de la rue.

La police a commencé à éloigner la foule de quelques centaines de personnes du bâtiment. Alors que les manifestants étaient dispersés, des feux d’artifice de qualité commerciale ont été lancés sur des policiers, blessant deux personnes, a indiqué la police. Le département a publié des photos des blessures des agents, y compris une photo d’un visage couvrant qui a «partiellement fondu» à cause du feu d’artifice. Les officiers ont été traités sur les lieux.

Dans cette photo d’archive du 29 juillet 2020, des membres du groupe de protestation «Mur des mamans» défilent lors d’une manifestation Black Lives Matter à Portland, Ore.

Dans le Colorado, 10 personnes ont été blessées dimanche après qu’un homme armé ait apparemment ouvert le feu sur une réunion de famille dans un petit parc au sud du centre-ville de Denver.

La police de Denver a demandé l’aide du public pour identifier le tireur. Les enquêteurs ont déclaré qu’il semblait que la fusillade au volant n’était pas liée à la réunion de famille et qu’elle avait eu lieu peu avant 17 heures. Aucune des victimes ne semble avoir subi de blessures potentiellement mortelles, a indiqué la police.

À Washington, D.C., un différend qui a éclaté en coups de feu lors d’une grande fête en plein air tôt dimanche a fait une personne morte et une vingtaine d’autres blessées, dont un officier hors service «luttant pour sa vie», selon la police.

Christopher Brown, 17 ans, est décédé dans la fusillade survenue après minuit dans un quartier du sud-est où les gens s’étaient rassemblés pour écouter de la musique et de la nourriture, a déclaré aux journalistes Peter Newsham, le chef du département de la police métropolitaine.

«Il y a eu une sorte de différend», a déclaré Newsham. «Plusieurs armes ont été produites.»

Le chef du service de police métropolitaine du district de Columbia, Peter Newsham, est présenté lors d’une précédente conférence de presse. Newsham a déclaré que Christopher Brown, 17 ans, était décédé dans une fusillade survenue après minuit dans un quartier du sud-est de Washington, DC, où les gens s’étaient rassemblés pour écouter de la musique et de la nourriture.

La police a déclaré qu’au moins trois tireurs auraient pu être impliqués, bien qu’aucune arrestation n’ait été immédiatement annoncée. Newsham a déclaré que le motif de la fusillade n’était pas clair.

Contribuant: Ryan W. Miller, Trevor Hughes, Jorge L. Ortiz; The Associated Press.

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: pillage et manifestations de Chicago: Miracle Mile frappé par la violence