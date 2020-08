Les autorités de Liban ont annoncé ce jeudi que jusqu’à présent 16 personnes ont été arrêtées dans le cadre des enquêtes sur les explosions survenues mardi dans le port de la capitale, Beyrouth, qui ils ont fait au moins 137 morts et plus de 5 000 blessés.

Le commissaire d’Etat devant le tribunal militaire libanais, Fadi akiki, a indiqué qu’en plus des détenus, il y avait un nombre indéterminé de personnes sous enquête. « Les enquêtes continuent d’inclure tous les suspects« , a ajouté.

Il a également indiqué que les lieux des explosions resteraient fermés jusqu’à la fin des enquêtes et sous « la supervision » de la police militaire et de la Division de l’information des Forces de sécurité intérieure, comme le rapporte l’agence de presse d’Etat libanaise, NNA .

Akiki a ajouté que les enquêtes « couvrent toutes les circonstances qui ont conduit à cette explosion massive et les morts et les blessures causés à des soldats et des civils innocents, en plus des dommages matériels très graves ».

Enfin, il a souligné que parmi les personnes arrêtées se trouvent plusieurs hauts fonctionnaires de l’autorité portuaire de Beyrouth pour sa responsabilité présumée dans le stockage et l’entretien des explosifs stockés dans l’un des silos concernés.

Les autorités libanaises ont également ordonné dans la journée de geler les avoirs et ont émis une interdiction de voyager contre sept membres dudit corps assignés à résidence, comme l’a recueilli le journal libanais «The Daily Star».

Alors que les causes des explosions ne sont pas encore confirmées, lL’hypothèse principale est que 2750 tonnes de nitrate d’ammonium qui s’accumulaient depuis six ans dans l’un des entrepôts du port de Beyrouth incendiés en raison des conditions de sécurité précaires.

Les autorités ont déclaré l’état d’urgence pour Beyrouth, ont débloqué une ligne budgétaire de 100 milliards de livres libanaises (environ 56 millions d’euros) et ont créé une commission d’enquête qui dans cinq jours, à partir de mardi, doit fournir ses conclusions sur les causes de ce qui s’est passé.

Les explosions ont eu lieu à un moment où le Liban traversait une grave crise économique – la pire depuis la guerre civile (1975-1990) – et il est à craindre que la destruction causée par ceux-ci ait un impact direct sur l’importation de denrées alimentaires et d’autres produits de base.