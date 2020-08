Max Scherzer, lanceur partant des Nationals de Washington, a été inscrit ce mardi lorsqu’il a lancé aux Mets de New York, lors d’un match de la MLB, au Citi Field de Flushing Meadows, dans le Queens (NY, USA) . . / Jason Szenes

New York (USA), 11 août (.) .- Le partant Max Scherzer a lancé pendant six manches et l’arrêt-court Trea Turner a frappé un ballon retour complet pour les Nationals de Washington, qui ont battu les Nationals de Washington 2-1. New York Mets.

Scherzer (1-1) est sorti victorieux en accordant six coups sûrs et un point, en marchant deux et en retirant sept frappeurs.

Dans le travail des clubs il a eu le soutien de Turner (3), qui a envoyé le ballon dans la rue dans le premier épisode, seul, sur les terrains du starter Rick Porcello.

Pour les Mets, la défaite est revenue à Porcello (1-2), qui a travaillé six manches.