Avec 2020 plus qu’à mi-chemin, il est clair que cette année se classera parmi les plus chaudes de l’histoire enregistrée et battra peut-être le record de tous les temps établi en 2016. Si 2020 arrive en tête de liste, elle le fera sans l’événement majeur El Niño qui a fait grimper les températures mondiales il y a quatre ans – et constituera ainsi un marqueur important de la puissance de la tendance au réchauffement à long terme induite par les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre. «Tant que nous n’arrêterons pas de faire cela, nous le verrons encore et encore», déclare Gavin Schmidt, directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, qui tient les registres de température de l’agence.

Au cours de ses sept premiers mois, 2020 a été la deuxième année la plus chaude des livres, à seulement 0,07 degré Fahrenheit derrière 2016 au même moment, selon de nouvelles données publiées aujourd’hui par la National Oceanic and Atmospheric Administration (dont les records remontent à 141 ans). ). Ce classement signifie désormais « il ne fait aucun doute que 2020 sera l’une des cinq premières années », déclare Schmidt. Selon ses calculs, il a 70% de chances de devenir l’année la plus chaude, tandis que la NOAA lui donne 37% de chances. La variation est en partie due aux différentes façons dont chaque agence traite les données de température: la NOAA n’extrapole pas les températures sur l’Arctique pour compenser les données manquantes. Et Schmidt dit que laisser de côté cette information manque l’un des points de réchauffement le plus rapide au monde.

L’un des points chauds notables de cette année 2020 a été la Sibérie, qui a été couverte par une tache rougeâtre et en colère sur les cartes des températures mondiales. La région a été exceptionnellement chaude depuis le début de l’année, ce qui a contribué à ce que le mois de janvier dernier soit le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Plus récemment, la ville sibérienne de Verkhoyansk a signalé 100,4 degrés F.Si ce chiffre est vérifié par l’Organisation météorologique mondiale, ce serait la première fois que les températures enregistrées au-dessus du cercle polaire arctique dépasseraient les 100 degrés F.

Mais ce hotspot n’est pas la seule raison pour laquelle 2020 est près du sommet des classements. Des températures supérieures à la moyenne ont prévalu sur de vastes étendues du globe. L’Asie, l’Amérique du Sud et l’Europe ont toutes connu un premier semestre record. De même, la plupart des océans du monde ont également été très chauds, dit Ahira Sánchez-Lugo, climatologue aux centres nationaux d’information environnementale de la NOAA. Et il y a toujours des points chauds quelque part sur le globe au cours d’une année donnée, donc celui de Sibérie n’est pas inhabituel, dit Schmidt. L’année dernière, par exemple, le principal hotspot se trouvait ailleurs dans l’Arctique, dans une zone englobant des parties de l’Alaska, du Canada et du Groenland.

Là où les températures ont été plus chaudes ou plus fraîches que la moyenne dans le monde au cours des sept premiers mois de 2020. Crédit: NOAA

De vastes zones de chaleur et des points chauds plus localisés sont tous deux liés à la tendance au réchauffement à long terme. « Il est arrivé au point où ces vagues de chaleur intenses ne seraient pas possibles dans un laps de temps raisonnable dans un climat non perturbé par l’homme », dit Schmidt. Une analyse récente du rôle du réchauffement climatique dans la chaleur prolongée de la Sibérie a révélé que de tels extrêmes se produiraient environ une fois tous les 80 000 ans en l’absence de réchauffement anthropique. Ces extrêmes se produisent également sur des zones plus vastes qu’ils ne le feraient en l’absence de changement climatique, dit Schmidt.

La course 2020 se dirige vers le titre de l’année la plus chaude se passe sans l’événement majeur El Niño qui a contribué à propulser 2016 au sommet du classement. Lors d’un El Niño, une bande d’eau chaude de l’océan recouvre l’océan Pacifique tropical, ce qui peut augmenter les températures mondiales. «Quand nous avons un grand événement El Niño, nous avons tendance à battre un record», dit Schmidt, ajoutant que ce facteur est souvent ce qui fait battre le record de manière importante. Mais un El Niño n’est pas nécessaire pour prendre les devants: 2014 et 2015 sont alors devenus l’année la plus chaude sans un. «Nous avons battu les records de façon assez constante, même les années où nous n’avions pas eu d’El Niño», déclare Schmidt. Ce fait témoigne également de la façon dont la montée inexorable du réchauffement a régulièrement élevé les températures de base auxquelles s’ajoutent des événements comme El Niño ou des vagues de chaleur. Récemment, même les années avec un événement La Niña (qui ont tendance à être plus fraîches, parce que les eaux océaniques plus froides se répandent dans le Pacifique tropical) sont plus chaudes que El Niño des décennies passées.

À ce stade, 1998, la seule année du XXe siècle qui reste dans le top 10 de la NOAA, a eu un El Niño majeur. C’était une valeur aberrante record à l’époque. Mais en raison du réchauffement climatique, la température de base de la Terre a tellement augmenté que 1998 est maintenant laissée dans la poussière (2016, qui avait un El Niño tout aussi fort, était de 0,63 degré F plus chaude). Peu importe où 2020 se terminera dans le classement, il fera assez chaud pour éliminer 1998 du top 10 de la NOAA. Lorsque cela se produira, les 10 années les plus chaudes de leurs records se seront déroulées depuis 2005 – et les sept premières se seront produites depuis 2014 – dit Sánchez-Lugo.

Cette accumulation de records de chaleur ces dernières années est, encore une fois, due au réchauffement à long terme, qui empile le pont pour des records de plus en plus fréquents. Une analyse de 2017 dans le Bulletin de l’American Meteorological Society a noté qu’entre la fin du 19e siècle et 1980, de nouveaux records pour l’année la plus chaude se produiraient environ tous les huit à 11 ans. Depuis 1981, ils se produisent environ tous les trois à quatre ans.

Donc, si 2020 prend la première place, ce ne sera pas tout à fait inattendu – et ce sera encore un autre exemple frappant de l’éloignement du climat de la Terre par rapport à son cours naturel. «Tout ce que vous voyez est conditionné par cette tendance à long terme», dit Schmidt. «Je travaille pour la NASA, mais ce n’est pas sorcier.»