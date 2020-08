Les États-Unis ont annoncé vendredi qu’ils paieraient à la société pharmaceutique française Sanofi et au britannique GlaxoSmithKline jusqu’à 2,1 milliards de dollars pour tester et produire 100 millions de doses d’un vaccin expérimental contre le coronavirus.

Plus de la moitié de l’argent servira à soutenir le développement ultérieur et les essais cliniques à un stade précoce pour s’assurer qu’il est sûr et efficace. Le reste paiera les 100 premiers millions de doses, avec une option sur 500 millions de plus.

La majorité des 2,1 milliards de dollars ira à Sanofi, qui a fait le candidat vaccin. GlaxoSmithKline a créé un booster qui améliore la façon dont le corps y répond.

L’accord fait partie de l’opération Warp Speed, une initiative dirigée par la Maison Blanche visant à obtenir un vaccin pour arrêter le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. L’initiative de l’administration Trump a maintenant dépensé plus de 8 milliards de dollars en vaccins expérimentaux qui peuvent ou non franchir la ligne d’arrivée.

Ils sont fabriqués «à risque» – avant d’être autorisés. Si l’un des vaccins n’est pas approuvé, les doses stockées seront détruites.

Les entreprises collaborent avec le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Défense pour accroître leurs capacités de fabrication aux États-Unis.

Le vaccin expérimental de Sanofi utilise de l’ADN et un vaccin expérimental jamais publié contre le virus du SRAS. Les essais cliniques de phase 1 et de phase 2 du vaccin candidat commenceront en septembre, a déclaré Thomas Triomphe, responsable mondial de Sanofi Pasteur, la branche vaccinale de Sanofi.

Le vaccin potentiel pourrait commencer les études de phase 3, la phase finale avant l’homologation, d’ici la fin de 2020. S’il s’avère sûr et efficace, les entreprises prévoient de demander une approbation réglementaire au premier semestre 2021.

Il s’agit du quatrième accord dans lequel le gouvernement fédéral s’est engagé à acheter des doses si les entreprises développent avec succès des vaccins contre les coronavirus.

En vertu d’un accord conclu en mai, la société anglo-suédoise AstraZeneca recevrait 1,2 milliard de dollars pour 300 millions de doses. En juillet, un accord de 1,95 milliard de dollars a été annoncé avec la société américaine Pfizer pour 100 millions de doses. Et Novavax, basé dans le Maryland, a annoncé en juillet qu’il recevrait 1,6 milliard de dollars du gouvernement pour financer le développement, les tests et 100 millions de doses de son candidat vaccin.

«Le portefeuille de vaccins en cours d’assemblage pour l’opération Warp Speed ​​augmente les chances d’avoir au moins un vaccin sûr et efficace dès la fin de cette année», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar dans un communiqué écrit.

Le dernier accord a «le potentiel d’apporter des centaines de millions de doses sûres et efficaces au peuple américain», a-t-il déclaré.

Sanofi et GSK se sont engagés à rendre le vaccin disponible dans le monde entier et renforcent leurs capacités de fabrication pour produire jusqu’à 1 milliard de doses par an.

Le candidat vaccin à base d’ADN est l’une des deux entreprises sur lesquelles travaillent. L’autre est un vaccin à ARN messager, du même type développé par Moderna.

Pour le second, ils prévoient de commencer les tests de phase 1 d’ici la fin de 2020 et prévoient d’avoir un vaccin prêt à commencer l’approbation réglementaire au second semestre 2021, ont déclaré les entreprises.

