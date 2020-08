Trois policiers ont été abattus et un homme est resté barricadé dans une maison avec trois membres de sa famille dans une banlieue d’Austin, au Texas, ont indiqué les autorités.

Les agents ont répondu à un appel vers 15 h 10. dans une maison près de Natalie Cove par une mère qui a déclaré que son fils avait frappé à la porte de la maison, a déclaré le chef de la police par intérim Mike Harmon lors d’une conférence de presse près de la scène.

La mère, un mineur et une autre personne, dont l’âge était inconnu, restent dans la maison détenue par le suspect, qui aurait environ 20 ans, a déclaré Harmon. Le suspect a «des problèmes de santé mentale», a-t-il déclaré.

Harmon a déclaré que lorsque les officiers sont arrivés, ils ont été accueillis par des coups de feu et emmenés dans un hôpital local. Les trois officiers étaient dans un état stable avec des blessures non mortelles. Au moins un agent restera à l’hôpital pendant la nuit.

On ne sait pas si le suspect a été blessé.

«Nous voulons mettre fin à cela pacifiquement pour toutes les personnes impliquées», a déclaré Harmon, faisant un plaidoyer auprès du suspect non identifié. «S’il vous plaît, sortez et rendez-vous paisiblement.»

Harmon a déclaré que le service de police de Cedar Park avait des antécédents à la résidence, mais n’a pas fourni de détails, y compris la dernière visite de la police à la maison.

Alors que la nuit tombait dans le quartier de Cedar Park dimanche où un château d’eau pouvait être vu au loin, les lumières de plusieurs véhicules de police et de secours ont rebondi sur les maisons voisines. Les véhicules se déplaçaient le long d’une rue perpendiculaire à une autre, où des cônes orange avaient été placés pour restreindre la circulation.

La ville de Cedar Park a demandé aux résidents d’éviter Bagdad Road entre Osage Drive et New Hope Drive, a déclaré la ville sur Twitter. La police et les pompiers de Cedar Park ont ​​fermé la voie en direction sud de Bagdad Road à Heritage, a indiqué le poste.

Plusieurs agences sont sur la scène, qui est toujours active.

«Nous avons actuellement des négociateurs qui contactent le suspect», a déclaré Harmon.

«Nos cœurs sont avec les policiers qui ont été blessés alors qu’ils protégeaient la communauté de Cedar Park cet après-midi. Nous ne devons jamais tenir pour acquis le service et le sacrifice de nos forces de l’ordre, et l’État du Texas se tient prêt à fournir le soutien et les ressources nécessaires pour rendre justice aux personnes impliquées », a déclaré le gouverneur républicain Greg Abbott dans un communiqué.

L’écrivain d’Associated Press Haleluya Hadero a contribué à ce rapport depuis Atlanta.