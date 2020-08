Isaias se déplace vers le nord après avoir touché terre en Caroline du Nord, rétrogradé en tempête tropicale

L’ouragan Isaias a été rétrogradé en tempête tropicale tôt mardi après avoir touché terre tard lundi soir en Caroline du Nord après avoir principalement évité la Floride et gagné en force tout au long de la journée, martelant la côte de l’État avec de fortes pluies et des vents violents. Isaias, qui a déclenché des ordres d’évacuation dans l’État de Tar Heel au cours du week-end, a amené des vents maximums soutenus de 85 mph dans le sud de la Caroline du Nord, a écrit le National Hurricane Center. Isaias a commencé lundi sous la forme d’une tempête tropicale avant de se transformer en ouragan quelques heures avant de frapper la côte de la Caroline du Nord. Près de 270000 clients étaient sans électricité en Caroline du Nord à 2 h 05 mardi, selon poweroutage.us.

Mardi marque un an depuis la fusillade de masse à Dayton

Mardi marque le premier anniversaire de la fusillade de masse à Dayton, Ohio, qui a fait neuf morts et des dizaines d’autres blessés. Tôt le matin du 4 août 2019, un homme armé a ouvert le feu dans un quartier de divertissement populaire connu sous le nom de district de l’Oregon avant d’être tué par des officiers. Selon les rapports locaux, plusieurs événements sont programmés pour se souvenir des personnes perdues et de nombreuses entreprises du quartier fermeront par respect pour les proches des victimes. Le Columbus Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY, note que les armes à feu sont tout aussi accessibles aux personnes en crise de santé mentale le 4 août 2020 qu’elles l’étaient le 4 août 2019. De plus, aucune loi n’a été adoptée pour encourager ou exiger une vérification des antécédents pour la vente privée d’armes à feu. Le gouverneur républicain Mike DeWine a déclaré vendredi qu’il pensait qu’un accord était encore possible. « Nous le devons aux victimes. Nous devons aux familles et à tous les habitants de l’Ohio de terminer le travail et de le faire », a-t-il déclaré.

Tlaib, son état du Michigan, à l’honneur avant les primaires de mardi

Le Michigan tient son premier mardi au milieu d’une pandémie sans précédent et des changements dans la loi du Michigan qui ont provoqué un déluge de demandes de votes par correspondance. Chaque électeur inscrit dans l’État a été autorisé à demander un vote par correspondance pour quelque raison que ce soit – une décision fustigée par le président Donald Trump, qui s’est élevé contre le vote par correspondance. Dans le Michigan, 1,8 million d’électeurs ont demandé des bulletins de vote par correspondance pour la primaire de mardi et plus de 600 000 ont retourné leurs bulletins de vote, bien que les données ne soient pas ventilées par parti. L’État accueillera également l’une des courses les plus regardées de la journée en tant que membre du Congrès de premier mandat – et membre de la « Squad » – Rashida Tlaib est à nouveau enfermée dans une course primaire serrée contre Brenda Jones, la présidente du conseil municipal de Detroit , pour représenter le 13e district du Congrès du Michigan. Au cours des midterms 2018, Tlaib a remporté la course à six primaires par moins de 1000 voix, Jones terminant de près. .

L’audience pour Chad Daybell se poursuit après la mort des enfants de Lori Vallow

L’audience devant le tribunal de Chad Daybell se poursuivra mardi, près de deux mois après que les enfants de sa femme Lori Vallow, Joshua «JJ» Vallow et Tylee Ryan, aient été retrouvés morts sur sa propriété. Daybell fait face à des accusations de destruction de preuves ainsi qu’à des accusations alléguant qu’il faisait partie d’un complot visant à détruire des preuves. Personne n’a encore été inculpé pour la mort des enfants, dont les disparitions ont déclenché une recherche très médiatisée de plusieurs mois. L’affaire complexe, qui s’étend sur plusieurs États et implique plusieurs décès suspects, a attiré l’attention nationale, en partie en raison des prétendues croyances apocalyptiques du couple.

Le nouveau livre ‘Twilight’ ‘Midnight Sun’ arrive sur les étagères

Le verrouillage du coronavirus est sur le point de devenir beaucoup plus brillant pour les fans de « Twilight »: « Midnight Sun », le dernier livre de la série de Stephenie Meyer, arrive enfin sur les tablettes mardi. Taquiné depuis plus d’une décennie, le cinquième livre de la série pour jeunes adultes est une reprise tant attendue de l’histoire d’amour originale « Twilight » du point de vue du vampire Edward Cullen. « C’est définitivement plus sombre, et je dirais plus désespéré », a déclaré Meyer à propos du nouveau livre dans une interview avec USA TODAY. La saga originale « Twilight », quatre livres publiés entre 2005 et 2008, a raconté la vaste histoire d’amour surnaturelle entre chaque adolescente Bella Swan et son amant vampire idiot centenaire du point de vue de la fille. Désormais, les lecteurs pourront découvrir l’histoire de l’autre côté.

