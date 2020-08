MEXICO CITY (AP) – L’espoir que la récente arrestation d’un chef de gang mexicain puisse calmer l’État le plus violent du pays a semblé anéanti samedi alors que les corps criblés de balles de sept hommes ont été retrouvés dans un champ et qu’un cartel de la drogue rival a annoncé son déménagement. .

L’État central de Guanajuato a été le théâtre de plus de 9000 meurtres depuis que le gang de Santa Rosa de Lima et le cartel rival de Jalisco ont commencé une guerre de territoire pour le contrôle de l’État industriel vers 2017.

On espérait que la violence s’atténuerait après l’arrestation, le 2 août, du chef du gang de Santa Rosa, José Antonio Yépez Ortiz, mieux connu sous son surnom «El Marro», qui signifie «Le marteau-piqueur».

Mais samedi, les responsables de Guanajuato ont confirmé que les corps de sept hommes avec de multiples blessures par balle avaient été retrouvés jetés sur le bord d’une route près du Jerécuaro, près de la frontière de l’État avec le Michoacan. Les autorités ont déclaré avoir trouvé sur les lieux des enveloppes d’obus usagées de fusils d’assaut et de pistolets, suggérant que les hommes y avaient été tués.

Samedi également, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux montrant environ deux douzaines d’hommes vêtus de treillis de style militaire et armés de fusils d’assaut, de fusils de précision de calibre .50 et d’au moins deux mitrailleuses à ceinture. Les hommes affirment dans la vidéo être membres du Jalisco New Generation Cartel, le rival du gang de Santa Rosa qui a cherché à s’installer à Guanajuato.

«Nous savons qu’il y a encore des gens de ce gang de tueurs d’innocents», a déclaré un porte-parole du cartel dans la vidéo, en référence aux membres restants du gang de Santa Rosa. «Ils tomberont également. La meilleure chose à faire est de courir. »

La vidéo promet qu’une fois le gang de Santa Rosa parti, la paix reviendra à Guanajuato sous Jalisco New Generation, qui est le cartel le plus violent et à la croissance la plus rapide du Mexique.

«Aujourd’hui, le Cartel Jalisco New Generation vous fait la promesse, à vous les habitants de Guanajuato et aux autorités, qu’il maintiendra l’état dans la paix et la tranquillité», a déclaré le porte-parole.

C’est une promesse que le cartel de Jalisco a faite dans le passé dans d’autres régions du Mexique, et toujours rompue.

Les autorités n’ont pas pu confirmer immédiatement l’authenticité de la vidéo, mais le cartel a publié des vidéos similaires dans le passé.

Le dernier, posté en juillet, a été confirmé par le département de la Défense pour montrer des membres d’une escouade d’élite composée d’hommes armés de Jalisco qui peuvent avoir eu une formation militaire. Des responsables ont déclaré que la vidéo avait apparemment été filmée près de la frontière des États de Jalisco et Guanajuato et montrait une colonne d’environ 75 hommes armés vêtus de treillis de style militaire avec une douzaine de camionnettes blindées artisanales, un canon anti-aérien, neuf mitrailleuses à ceinture, 10 fusils de précision, six lance-grenades et 54 fusils d’assaut.

Le gang de Santa Rosa a grandi dans un hameau agricole du même nom en volant du carburant dans les pipelines et les raffineries du gouvernement et en volant le fret des trains. Mais après que les autorités ont renforcé la sécurité autour des trains et des pipelines au cours des deux dernières années, le gang s’est tourné vers l’extorsion et les enlèvements. Cela déplacerait de secteur en secteur, exigeant systématiquement des paiements d’extorsion d’entreprises comme les magasins de tortillas ou les concessionnaires automobiles.

Cependant, le règne du gang n’a jamais affecté les grandes entreprises qui ont construit des dizaines d’usines à Guanajuato, attirées par des politiques favorables aux investisseurs et d’excellentes liaisons ferroviaires et routières.