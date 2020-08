Près de 100000 enfants ont été testés positifs pour le coronavirus au cours des deux dernières semaines de juillet, selon un nouveau rapport de l’American Academy of Pediatrics. Un peu plus de 97000 enfants ont été testés positifs au coronavirus du 16 juillet au 30 juillet, selon l’association.

Sur près de 5 millions de cas de COVID-19 signalés aux États-Unis, Michael George de CBS News rapporte que le groupe a découvert que plus de 338000 étaient des enfants.

Le Dr Tina Hartert de l’Université de Vanderbilt espère que l’augmentation des tests sur les enfants aidera à déterminer le rôle qu’ils jouent dans la transmission, à mesure que les districts scolaires du pays retournent à une certaine forme d’école. Elle dirige une étude financée par le gouvernement qui a permis d’envoyer des kits de test de bricolage à quelque 2 000 familles.

«Les kits sont expédiés aux familles, on leur apprend à collecter ces échantillons, puis les échantillons sont renvoyés par les familles vers un dépôt central», a-t-elle déclaré.

À New York, qui abrite le plus grand district scolaire du pays, le maire Bill de Blasio a annoncé un retour à la scolarité en personne à l’automne et a promis que les responsables «ont travaillé sans relâche pour y parvenir».

«Ils ont examiné des exemples du monde entier de ce qui assurera la sécurité de la communauté scolaire, et ils ont fait une série de choix sur la façon de faire les choses d’abord du point de vue de la santé et de la sécurité, tout en s’assurant que nous pouvons éduquer. nos enfants », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

De Blasio a donné aux parents jusqu’à vendredi soir pour inscrire les élèves à l’enseignement en personne, à l’apprentissage à distance ou à un apprentissage hybride.

Plus de 25 enfants sont morts du coronavirus rien qu’en juillet. La pression pour ramener les enfants dans la salle de classe a obligé les surintendants de plus de 13000 districts scolaires différents à travers le pays à déterminer comment assurer la sécurité des enfants au milieu d’une myriade d’avis de santé publique et gérer les différences d’apprentissage.

Niles, Michigan Le surintendant Dan Applegate espère que le plexiglas pourrait être une solution pour que les enfants ayant des troubles de la parole puissent participer en classe.

Il a démontré en parlant derrière une ardoise transparente lors d’une conférence de presse.

« Comme je suis assis ici et que je peux articuler », a déclaré Applegate. « L’élève de l’autre côté portera un masque. Ensuite, je pourrai mettre mon masque, et cet élève pourra aussi laisser tomber son masque et articuler. »

Le canton de Lawrence, dans l’Indiana, nettoie les autobus scolaires avec un spray désinfectant de qualité hospitalière pour les élèves qui doivent encore se rendre à l’école.

«Vous allez voir un bus très propre et désinfecté», a déclaré le directeur des transports, Matt Miles. « Nous avons en fait des machines à brumiser. »

Cependant, ils ne s’attendent pas à ce que beaucoup d’élèves montent dans le bus – 35% des enfants de la région devraient apprendre à distance, tandis que d’autres districts scolaires aux États-Unis n’ouvriront pas du tout.

