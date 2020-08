(Liliana Nieto del Rio / Pour la fois)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/xBbDpLMkGrxDE9i5DSbINQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://s.yimg.com/umu/api/resH-XTC2Bw5/1 – ~ B / aD01NjA7dz04NDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg – / https: //media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/070c6b27784dcf2e4017684e07c90bDEiQ/Données-s / s / s / s / g / g / g / s / s / s / s / s / s / / / / / / / / / / / / / / / et / /p / /YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XTBKEum5z7CYtH593of2pw–~B/aD01NjA7dz04NDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg–/https://media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/070c6b27784dcf2e4017684e07c90b69″/ > Isabel Baez Vaquero, 54 ans, pleure son mari, Benito Medardo Tlatelpa Calixto, 55 ans, chez eux à Ahuehuetitla, au Mexique. Il est décédé le 13 avril aux États-Unis du COVID-19. Ses cendres ont été restituées en juillet à Ahuehuetitla. (Liliana Nieto del Rio / For the Times)

L’urne vitrée repose dans un autel de fortune dans la maison familiale, flanquée de fleurs, de bougies, d’images catholiques romaines et d’un instantané fané d’un homme d’âge moyen.

«Nous avons toujours pensé que mon père rentrerait un jour à la maison», a déclaré Mayra Tlatelpa Baez. « Mais pas en cendres. »

Son père, Benito Medardo Tlatelpa Calixto, avait 55 ans. Il est décédé le 13 avril dans le New Jersey, l’un des au moins 2 045 citoyens mexicains perdus à cause du COVID-19 aux États-Unis.

Ces dernières semaines, les autorités ont commencé à rapatrier leurs cendres. Les urnes, emballées dans des boîtes en carton, arrivent dans les villes et villages du Mexique.

Les décès dus au COVID-19 aux États-Unis ont coupé une large bande de deuil ici, dans l’État central de Puebla, où des villes agricoles pauvres comme Ahuehuetitla ont longtemps envoyé leurs fils et filles travailler dans la région de New York – où la pandémie a revendiqué son le plus grand péage américain.

Derrière les cendres se cachent des histoires douloureuses de séparation de famille et de rêves évanouis d’immigrants qui espéraient prendre leur retraite dans leur pays d’origine. Beaucoup de victimes n’avaient pas vu leurs proches depuis des années, mais sont restées en contact par téléphone et vidéo et ont régulièrement envoyé de l’argent à la maison, principalement des emplois à bas salaires dans des restaurants, des magasins, des usines, des hôpitaux et des chantiers de construction.

Le processus de restitution de leurs cendres a été retardé de plusieurs mois alors que les familles et les diplomates mexicains naviguaient sur les restrictions du COVID-19. La peur de la contagion a exclu le rapatriement des corps pour les veillées traditionnelles, les funérailles et les enterrements au Mexique. Au lieu de cela, les proches ont accepté les crémations aux États-Unis, renonçant aux rituels séculaires de fermeture.

Le mois dernier, l’archevêque de New York, Timothy M. Dolan, a présidé la bénédiction des restes incinérés de 250 citoyens mexicains – y compris ceux de Tlatelpa Calixto – à la cathédrale Saint-Patrick, sanctuaire emblématique d’une génération précédente d’immigrants.

«Grâce à ces 250 héros… cette ville a continué à fonctionner», a déclaré Jorge Islas López, le consul général du Mexique à New York, lors de la cérémonie. «C’étaient des héros invisibles et anonymes.»

L’histoire continue

(Liliana Nieto del Rio / Pour la fois)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/0Pz_bL4MwzDnhLo_OlscXg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https_fr_fs3times.com 856ae526c324fa631a2632bf3a09b509 « /> (Liliana Nieto del Rio / Pour la fois)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/0Pz_bL4MwzDnhLo_OlscXg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs03ae9a_s6 » -img « /> María Irasema Vaquero López, 43 ans, est décédée du COVID le 16 avril à New York. Ses cendres ont été rendues à son Ahuehuetitla natale en juillet. Sa mère a installé un autel fleuri chez elle en l’honneur de sa défunte fille , mère de sept enfants (Liliana Nieto del Rio / For the Times)

Après la cérémonie, les cendres ont été chargées dans un avion militaire mexicain et transportées vers Mexico. De là, les autorités nationales et locales ont livré les urnes aux maisons ou aux villes voisines pour qu’elles soient récupérées.

Plus d’un tiers des victimes mexicaines du COVID-19 aux États-Unis résidaient dans la région de New York, et la majorité d’entre elles venaient de Puebla. Beaucoup se trouvaient illégalement aux États-Unis, excluant largement les visites régulières à des proches au Mexique.

Tlatelpa Calixto est entré aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Sa femme, Isabel Baez Vaquero, et les deux petits garçons du couple se sont succédés trois ans plus tard, laissant leurs deux filles avec des parents à Ahuehuetitla.

Baez Vaquero est restée aux États-Unis pendant 12 ans avant de revenir ici pour être avec ses filles. Son mari et ses fils sont restés dans le New Jersey.

Tlatelpa Calixto a occupé divers emplois – dans une usine de plastique et dans des ateliers d’emballage de poisson et de légumes – bien que la quasi-cécité due au diabète l’ait récemment laissé au chômage.

Au fil des années, la perspective d’une réunion de famille s’est évanouie. Accroché au mur d’une chambre à coucher de la maison familiale au Mexique, un portrait chéri: le père, la mère et les quatre enfants adultes ont posé au soleil lors d’une cérémonie de remise de diplômes.

Mais la scène n’est que fantaisie, un composite créé sur un ordinateur.

Peut-être qu’aucun endroit au Mexique n’a été aussi ravagé par les décès de coronavirus américains qu’Ahuehuetitla, dans les hautes terres desséchées de Mixteca.

Sculptée dans la roche volcanique à l’entrée est une sculpture d’un campesino dans un sombrero mexicain à larges bords, avec la tête d’un jaguar sortant du piédestal – un témoignage du caractère agraire de la ville et de ses racines indigènes. La population officielle est de 1 800 habitants, mais 90% vivent aux États-Unis.

Au moins 26 autochtones sont décédés du COVID-19 aux États-Unis, selon Eboly Morán Bravo, le síndico de la ville, ou représentant légal.

«C’est quelque chose qui nous a frappés très, très durement – nous sommes tous en deuil», a déclaré Morán. « C’est une tragédie personnelle et un coup dur économique. »

Dans une maison d’un étage le long d’une route non goudronnée, Ausencia Guadalupe López, 73 ans, pleurait sa fille.

María Irasema Vaquero López, âgée de 43 ans, avait déménagé aux États-Unis à l’âge de 16 ans. Mère célibataire de sept enfants, elle nettoyait des appartements à Brooklyn, un travail qu’elle continuait à faire alors même que la pandémie faisait rage.

Un jour de ce printemps, elle a appelé sa mère pour lui dire qu’elle avait attrapé un gros rhume après être allée travailler sans sa veste. Une semaine plus tard, elle a été hospitalisée, a reçu un diagnostic de COVID-19 et a mis un respirateur.

(Liliana Nieto del Rio / Pour la fois)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/58HGoslzDUQ2AA0d1sJNUQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://marticles_zenfs3/en/https://marticles_zenfs3/fr f72625996ed0a51197180204ea299701 « /> (Liliana Nieto del Rio / Pour la fois)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/58HGoslzDUQ2AA0d1sJNUQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs0111a_fr/fr/https://media.zenfs0115/fr/la_times_256997_2571 » -img « /> Ausencia Guadalupe López, 73 ans, pleure sa fille, María Irasema Vaquero López. (Liliana Nieto del Rio / For the Times)

Le 16 avril, sa mère a été réveillée par une nièce qui venait de recevoir un appel des États-Unis.

«Préparez-vous», dit-elle. «María est partie.»

Veuve qui avait vu ses quatre enfants quitter Puebla pour les États-Unis, López est restée particulièrement proche de María.

«Elle m’appelait tout le temps, parfois trois ou quatre fois par jour», se souvient López, qui a elle-même passé trois ans à Brooklyn, travaillant dans une usine de vêtements. «Et elle m’envoyait toujours de l’argent, même si c’était juste un peu qu’elle pouvait se permettre.

Ses cendres ont été rendues le mois dernier après la cérémonie à St. Patrick’s. Ses enfants – tous citoyens américains – avaient voulu accompagner les cendres pour consoler leur grand-mère, mais un oncle les en a dissuadés.

«J’ai dit à mes neveux que voyager était trop dangereux», se souvient Nereo Vaquero, parlant par téléphone depuis Brooklyn. «Pourquoi se mettre en danger? Ou risquer d’apporter le virus à ma mère?

Pour Mayra Tlatelpa Baez, 31 ans, la mort de son père à des milliers de kilomètres a soulevé de profonds doutes quant à la tradition d’émigration séculaire de la région. La coutume a apporté une certaine prospérité à une ville où les petites parcelles ne fournissent guère plus que la subsistance. Mais il a également laissé un héritage ineffable de perte et d’abandon.

La dernière fois qu’elle l’a vu, c’était il y a 15 ans – près de la moitié de sa vie.

«J’en suis venu à croire qu’il aurait été mieux si notre père était resté avec nous … même si tout ce que nous avions à manger était une tortilla avec du sel et des haricots», dit-elle. «Nous aurions pu travailler ensemble dans les champs. J’aurais pu l’embrasser. «

Au moins 23 autres familles d’Ahuehuetitla attendent toujours le rapatriement des cendres pandémiques des États-Unis.

(Liliana Nieto del Rio / Pour la fois)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/mA4SB4.yQAskXQhglB8O9Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/ la_times_articles_853 / f2b18852c60b2139a41753d6a1c537ba « /> (Liliana Nieto del Rio / Pour la fois)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/mA4SB4.yQAskXQhglB8O9Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/la_times_times5184a851bicles_cartes « caas-img » /> Les autorités ont rapatrié les cendres de centaines de citoyens mexicains décédés du COVID-19 aux États-Unis, dont certains d’Ahuehuetitla à Puebla. Les restrictions sanitaires pendant la pandémie ont rendu presque impossible l’envoi des corps au Mexique (Liliana Nieto del Rio / For the Times)

Les correspondants spéciaux Cecilia Sánchez et Liliana Nieto del Río ont contribué à ce rapport.