L’ancien vice-président Joe Biden avait déjà réuni un groupe de travail d’activistes et de responsables libéraux pour réécrire son plan climatique. Mais il y avait un problème: les travailleurs organisés n’avaient pas été invités aux appels hebdomadaires Zoom.

Biden avait adapté sa campagne présidentielle pour accueillir les syndicats qui construisent et maintiennent des projets de gaz naturel, et les syndicats avaient rendu la pareille en renforçant la candidature de Biden lors de ses points les plus bas dans la primaire démocrate.

Ils étaient mécontents d’être exclus de la rédaction de son nouveau plan énergétique.

La campagne a donc discrètement ajouté un membre à son groupe de travail sur le climat: le représentant démocrate Conor Lamb, dont le district de Pennsylvanie, lourd en gaz, avait voté pour Donald Trump en 2016. Lamb s’était déjà distingué comme un défenseur du soutien de Biden à la fracturation hydraulique.

« Ils sont venus me voir, et je pense que c’était principalement à propos de mes liens avec les syndicats et du fait que l’ouest de la Pennsylvanie est, vous savez – c’est un problème majeur là-bas », a déclaré Lamb à E&E News.

Depuis qu’il est devenu le candidat démocrate présomptif, Biden a déployé plus de 100 pages de nouvelle politique sous les auspices de groupes de travail annoncés publiquement, un niveau inhabituel de transparence pour une campagne présidentielle. Mais son équipe a été discrète sur le cercle tentaculaire de Biden de conseillers formels et informels.

La gauche et la droite ont martelé Biden lorsque certains de ses conseillers ont été révélés – les traitant comme un mandataire pour les futures décisions en matière de personnel et de politique.

Cela a été particulièrement vrai pour les problèmes climatiques, sur lesquels Biden est entraîné dans plusieurs directions à la fois. Il fait face aux demandes des progressistes qui le regardent avec suspicion; les préoccupations économiques de sa base modérée et ouvrière; et un appareil de campagne républicain attaquant ses plans en tant que tueurs d’emplois, s’appuyant parfois sur des mensonges pour le faire.

Cette dynamique impitoyable a conduit l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers hier à désavouer tout intérêt à retourner au gouvernement fédéral. Plus tôt cette année, la nouvelle qu’il avait conseillé à Biden a conduit les progressistes à organiser une campagne d’une semaine contre lui, en partie à cause de son bilan climatique centriste.

Biden navigue dans ces courants croisés avec les conseils de plusieurs anciens responsables de l’administration Obama – y compris certains qui ont cultivé des liens avec l’industrie – ainsi que d’anciens rivaux, militants et dirigeants syndicaux. Certains d’entre eux, comme les défenseurs de la justice environnementale, disent que c’est la première campagne présidentielle à les prendre au sérieux.

Cecilia Martinez, cofondatrice du Center for Earth, Energy and Democracy, a déclaré que les dirigeants de la justice environnementale avaient obtenu un niveau d’accès aux aides politiques du candidat démocrate présumé qui était presque inconnu.

« C’est la première fois en [the environmental justice] monde que le candidat a contacté si tôt », a-t-elle déclaré.

Frottez-le sur votre visage

Le premier plan climatique de Biden décrivait une série de problèmes de justice environnementale, mais il comprenait peu de politiques spécifiques pour lutter contre les effets disproportionnés que le changement climatique aura sur les personnes de couleur.

Le nouveau plan de Biden, publié le mois dernier, appelle à la création d’un conseil de la Maison Blanche sur la justice environnementale, à la refonte du bureau des droits civiques de l’EPA et à l’affectation de davantage de ressources de surveillance de la pollution aux communautés de première ligne – toutes les priorités des défenseurs de la justice environnementale.

La campagne a également élevé Martinez et un autre leader de la justice environnementale, Harold Mitchell Jr., au Conseil consultatif d’engagement climatique de Biden. Le groupe se concentre sur la mobilisation des électeurs, mais il comprend également des personnalités qui ont joué un rôle important dans l’ajustement de la posture climatique de Biden, comme Lonnie Stephenson, présidente de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, qui avait été l’une des voix les plus fortes du parti. contre le Green New Deal.

Depuis les débuts de la campagne, Stephenson a poussé Biden à soutenir l’énergie nucléaire et le gaz naturel, deux grandes sources d’emplois syndicaux, ainsi que la capture et la séquestration du carbone, une technologie en développement qui pourrait donner une seconde vie à l’énergie produite par les combustibles fossiles. .

Ainsi, même si certains militants ont qualifié le plan de Biden de New Deal vert en tout sauf son nom, Stephenson a déclaré qu’il présentait des différences clés résultant de la présence des syndicats à la table.

« Je dois vous dire que certains de mes membres qui viennent de cette industrie charbonnière m’ont refusé. Mais c’est différent de ce que c’était il y a quatre ans, parce que nous avons une contribution », a-t-il déclaré.

«Ils n’entendent pas seulement le Parti démocrate dire qu’ils s’en prennent au charbon. Ils ont adouci le discours. [Workers] tous savent en réalité où ça va aller, mais ce n’est pas comme une conversation de type frotter-le-dans-votre-visage. «

Jamal Raad, co-fondateur du groupe climatique Evergreen Action, a déclaré que les nouveaux plans de la campagne parlent du talent de Biden en tant que créateur de coalition.

« L’une des grandes forces de Biden est d’écouter », a déclaré Raad, qui a travaillé sur la campagne présidentielle du gouverneur de Washington Jay Inslee (D) axée sur le climat.

« C’était une chose assez difficile à faire, de rendre heureux les militants syndicaux, les leaders de la justice environnementale et les défenseurs du climat. Et l’équipe de Biden a trouvé un moyen assez agile et créatif de le faire », a-t-il ajouté.

Échos d’Obama

Stef Feldman, directeur politique de Biden, a joué un rôle majeur dans l’élaboration de ses plans climatiques. Elle a travaillé sur les questions d’énergie et d’environnement pour Biden lorsqu’il était vice-président. Après l’administration Obama, elle est restée sur son orbite en travaillant comme directrice des politiques du Biden Institute de l’Université du Delaware.

Elle a écrit sa thèse de fin d’études à l’Université Duke sur le développement économique des Appalaches, retraçant l’influence des agences locales ainsi que les sentiments d’abandon que les responsables ruraux ressentaient à propos de la concentration des dépenses fédérales et étatiques dans les villes.

Une autre personne impliquée est Ali Zaidi, un ancien fonctionnaire d’Obama à la Maison Blanche qui a occupé plusieurs postes liés au climat, y compris le directeur associé du Bureau de la gestion et du budget pour les ressources naturelles, l’énergie et la science. Il a également travaillé au Département de l’énergie et au Conseil de politique intérieure. Depuis la fin de l’administration Obama, il a enseigné à l’Université de Stanford et a occupé des postes supérieurs dans le domaine du climat sous la direction du gouverneur de New York, Andrew Cuomo (D).

Zaidi a également conseillé la campagne présidentielle de Beto O’Rourke (D), qui était parmi les premiers candidats 2020 à publier un plan climatique. O’Rourke, un ancien membre du Congrès du Texas, a proposé de dépenser 5000 milliards de dollars sur une décennie – un taux que Biden a à peu près adopté dans son nouveau plan en s’engageant à dépenser 2000 milliards de dollars au cours de son premier mandat.

David Kieve, qui a été chargé de sensibiliser les groupes verts et les leaders de la justice environnementale, fait également partie du groupe. Fondateur de la société de conseil politique Hilltop Public Solutions, il a travaillé sur plusieurs campagnes, dont la course couronnée de succès de Bill de Blasio en 2013 à la mairie de New York.

La semaine dernière, Kieve et Zaidi ont fait une présentation d’une heure sur les plans énergétiques de Biden pour Clean Energy for Biden, un groupe qui a levé plus d’un demi-million de dollars pour la campagne, selon un message Facebook du Parti démocrate du comté de Lorain, Ohio . Un responsable du parti du comté a refusé de commenter l’événement.

Cristóbal Alex, un conseiller principal de campagne qui a fait partie du groupe de travail sur l’immigration de Biden, a également été impliqué dans la politique climatique. Il faisait partie des membres du personnel qui ont rencontré des militants pour le climat après que Biden a remporté la nomination. Dans le passé, il a été membre du conseil d’administration de la League of Conservation Voters.

Symone Sanders, un autre conseiller principal, s’occupe de la sensibilisation des jeunes et des groupes progressistes – un portefeuille qui en est venu à inclure le climat.

Et Erika Dinkel-Smith, directrice de l’engagement syndical de Biden, a également joué un rôle important dans la politique climatique.

Les membres du personnel de la campagne de Biden ont guidé le travail du groupe de travail sur le climat que Biden a établi avec d’anciens partisans de la candidature présidentielle du sénateur du Vermont Bernie Sanders.

Ce groupe de travail comprenait l’ancien secrétaire d’État John Kerry; Les représentants Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Donald McEachin (D-Va.) Et Kathy Castor (D-Fla.); ancienne administratrice de l’EPA Gina McCarthy; le conseiller de longue date de Biden, Kerry Duggan; Varshini Prakash, cofondateur du mouvement Sunrise; la défenseure de la justice environnementale Catherine Flowers; et, finalement, Lamb.

Bulle de tension

Biden a accumulé un réseau personnel tentaculaire au cours de ses près de cinq décennies à Washington. Cela peut brouiller les frontières entre ses conseillers officiels et ses contacts informels.

Par exemple, la campagne de Biden a résisté aux critiques l’année dernière après que Heather Zichal, tsar du climat à la Maison Blanche d’Obama, qui a siégé plus tard au conseil d’administration d’une société de gaz naturel, a décrit Biden comme cherchant un « terrain d’entente » sur le climat.

. a cité Zichal dans le cadre d’un groupe conseillant Biden sur le changement climatique, mais l’équipe de Biden a déclaré qu’elle ne faisait pas partie de la campagne.

La campagne de Biden a également bénéficié des conseils d’un réseau informel d’anciens du département de l’énergie d’Obama, selon une source proche du rayonnement de la campagne.

L’ancien secrétaire à l’Énergie Ernest Moniz a été impliqué dans la campagne Biden, selon une autre source. Moniz a contribué à l’élaboration de l’accord de Paris sur le climat. Il siège également au conseil d’administration de Southern Co., un service public qui génère 77% de son énergie à partir de combustibles fossiles; par comparaison, le mix énergétique national est plus proche de 63% de combustibles fossiles.

Moniz a également été le fer de lance du «Green Real Deal», une réplique centriste au Green New Deal qu’il a formulé l’année dernière avec la contribution des syndicats et dévoilé à la Chambre de commerce des États-Unis (Energywire, 1er août 2019).

Brian Deese, ancien conseiller principal d’Obama sur l’énergie et le climat, a également travaillé avec la campagne. Deese est désormais responsable mondial de l’investissement durable chez BlackRock Inc., la plus grande société d’investissement au monde.

Certains militants se sont hérissés contre la campagne Biden pour avoir pris conseil auprès de responsables désormais affiliés à Wall Street ou à des industries polluantes.

Jason Bordoff, un ancien conseiller en énergie de la Maison Blanche qui préconisait l’exportation de combustibles fossiles, et l’ancien responsable du département d’État Amos Hochstein, qui a depuis travaillé pour une entreprise de gaz naturel, sont également dans la ligne de mire des militants, selon Bloomberg.

Mais d’autres ont vu quelque chose de différent dans la variété des personnes influençant le plan climatique de Biden: une coalition large et durable qui équilibre les pouvoirs traditionnels avec l’influence croissante des organisateurs noirs et locaux.

« Ce n’est en aucun cas facile. Cela fait 200 ans », a déclaré Martinez.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.