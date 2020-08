BEYROUTH (AP) – Dans la ville de Haris, dans le sud du Liban, un couple de jeunes mariés vit gratuitement dans l’un des appartements de Safy Faqeeh. Il ne les a jamais rencontrés auparavant et ils ne sont pas en lune de miel. Leur appartement à Beyrouth a été détruit lorsque l’explosion massive de la semaine dernière a détruit la capitale.

Faqeeh fait partie des centaines de Libanais qui ont ouvert leurs maisons aux survivants de l’explosion du 4 août.

L’explosion, qui était centrée sur le port de Beyrouth et qui a ravagé la capitale, a laissé environ un quart de million de personnes sans habitation. Mais elles n’ont pas eu à se presser dans des abris collectifs ou à dormir dans des parcs publics.

C’est parce qu’en l’absence de l’État, les Libanais se sont mobilisés pour s’entraider.

Certains ont laissé leurs parents, amis et voisins rester avec eux. D’autres comme Faqeeh ont tendu un coup de main encore plus loin, s’adressant aux médias sociaux pour faire savoir qu’ils avaient une salle pour héberger des personnes gratuitement.

Le couple a vu l’offre de Faqeeh sur Facebook pour un appartement gratuit qu’il possède à Haris, à environ 80 kilomètres au sud de Beyrouth. Ils peuvent rester aussi longtemps qu’ils en ont besoin, a déclaré Faqeeh, 29 ans, et il a un deuxième appartement disponible pour toute autre personne dans le besoin. «Ce n’est pas une aide, c’est un devoir», a-t-il dit.

Lorsqu’il était adolescent, la maison familiale de Faqeeh a été endommagée lors de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, et ils ont dû rester dans une maison à Tripoli, à l’autre bout du Liban. Maintenant, il la paie. «Nous avons vécu plusieurs guerres et ils (les gens) nous ont hébergés», a déclaré Faqeeh.

L’aide que les Libanais apportent va au-delà d’un lieu de séjour. Armés de casques et de balais, des centaines de volontaires ont circulé dans les quartiers gravement endommagés de Beyrouth, nettoyant les habitations et effectuant des réparations de base gratuites, assez souvent pour permettre aux habitants d’y rester.

L’explosion a laissé des blocs entiers en ruine, avec des rues couvertes de verre brisé, de métal tordu, de briques brisées. Pourtant, en quelques jours, certaines rues étaient propres, les débris soigneusement triés en tas. C’était grâce aux bénévoles, qui utilisent souvent les médias sociaux pour organiser les cibles.

À certains endroits, ils balayaient les rues et transportaient les épaves pendant que les forces de sécurité ou les soldats se tenaient à proximité pour regarder.

Cela n’a fait que renforcer pour les Libanais l’incapacité de leur gouvernement à fournir les services de base, et encore moins à répondre à la catastrophe. Beaucoup accusent déjà le gouvernement et l’incompétence, la mauvaise gestion et la corruption de l’élite dirigeante au sens large de l’explosion. Les autorités ont autorisé 2750 tonnes de nitrate d’ammonium explosif à rester dans un entrepôt du port sans surveillance pendant sept ans, malgré de multiples avertissements du danger, jusqu’à ce qu’il explose lorsqu’il est déclenché par un incendie. L’explosion a tué plus de 170 personnes, blessé des milliers de personnes et semé le chaos dans toute la ville.

Le gouvernement a presque complètement laissé le public seul pour faire face aux conséquences. En dehors du port démoli, il n’y a pas eu d’équipes de nettoyage du gouvernement dans les rues et peu de sensibilisation des fonctionnaires pour aider au-delà des promesses d’indemnisation à ceux dont les maisons ou les entreprises ont été endommagées.

La liste des services offerts par les gens ne cesse de s’allonger. Il comprend désormais du verre gratuit pour les voitures endommagées par l’explosion, un entretien gratuit des appareils électriques et une chirurgie esthétique gratuite pour les personnes atteintes de blessures au visage. Sur Facebook, un groupe appelé Rebuild Beirut a rapidement vu le jour. Ses bénévoles travaillent à plein régime, aident à nettoyer les maisons et relient les survivants aux donateurs qui couvriront les frais de réparation.

Les actes individuels de solidarité ont été encore plus frappants parce que le Liban était déjà au milieu d’une crise économique qui s’aggrave qui a jeté des centaines de milliers de personnes dans la pauvreté et laissé les ménages et les entreprises avec peu ou pas de liquidités excédentaires.

«Je suis tellement fier du peuple libanais», a déclaré Kim Sacy, une étudiante universitaire de 19 ans. « Il n’y a pas d’État, il n’y a personne, il n’y a rien … c’est nous qui faisons tout sur le terrain. »

Sacy étudie dans une université française et était censée suivre un programme en Suède cette année, mais la pandémie de coronavirus l’a ancrée au Liban. Elle était à l’extérieur de Beyrouth pour rentrer chez elle lorsque l’explosion a eu lieu. Elle n’a pas ressenti l’explosion, mais quand elle a atteint son quartier d’Achrafieh, elle l’a trouvée brisée. «C’est là que j’ai vécu toute ma vie», dit-elle.

La maison familiale de Sacy a été endommagée, mais elle voulait toujours aider les autres. « Ce n’est pas important. Je me considère chanceuse », dit-elle. «Ce sont les gens qui font la maison.» Elle a déclaré que certains membres de sa famille avaient été blessés dans l’explosion, mais qu’ils se portaient bien maintenant.

Sacy a commencé à collecter de la nourriture et d’autres articles à donner à ceux qui en avaient besoin. Environ 25 familles lui ont demandé de faire un don, certaines qu’elle connaît, mais la moitié sont des étrangers. Depuis une semaine, elle fait le tour de Beyrouth dans sa voiture pour récupérer des meubles, des trousses de premiers soins, des draps et des ustensiles de cuisine qu’elle donne à une organisation non gouvernementale locale pour qu’elle les distribue. Quand elle ne le fait pas, elle nettoie les rues, y compris une caserne de pompiers.

L’esprit d’auto-assistance a ses racines dans la longue guerre civile, lorsque l’autorité centrale s’est effondrée et que les Libanais ont dû compter sur eux-mêmes pour s’en sortir. Ces dernières années, des vagues de manifestations antigouvernementales ont mis l’accent sur le volontariat et le devoir civique – stimulés par les médias sociaux qui ont facilité les connexions contournant l’État.

Le choc de l’explosion et le traumatisme de voir des êtres chers blessés ou une maison détruite ont imposé un fardeau émotionnel à Beyrouth, en particulier avec des problèmes financiers qui pèsent déjà sur les gens.

Le centre de bien-être Beit Insan propose des services gratuits pour aider les gens à surmonter le traumatisme que l’explosion a pu causer. Il encourage également les personnes avec de l’argent à «payer en avant» et à couvrir les frais encourus par les gens pour obtenir une aide psychologique.

«Nous savons depuis tous les événements qui se sont produits, que de moins en moins de gens ont de l’argent pour la santé mentale», a déclaré le Dr Samar Zebian, co-fondateur et codirecteur du centre. «Nous sommes une entreprise sociale.»