Si votre forme de camping a longtemps inclus un camping-car ou une tente sur le toit, vous savez ce que certains débutants, contraints par la pandémie de COVID-19 (coronavirus), ne font que comprendre: vous n’êtes pas obligé de vous battre simplement parce que vous dormez sous les étoiles. Peu importe où vous comptez les moutons, certains articles de votre liste de colisage ne changeront pas (en vous regardant, s’approvisionnent). Mais les VR, les remorques et les RTT nécessitent quelques extras pour un confort maximal. Que vous vous gariez dans un camping ou que vous sortiez du réseau, c’est l’équipement que vous voudrez emporter avec vous.

Assurez-vous de vérifier les réglementations locales de votre destination avant votre voyage. Les réservations sont nécessaires dans de nombreux terrains de camping, et certains bâtiments et équipements restent fermés pour empêcher la propagation du COVID-19. Pendant que vous y êtes, protégez-vous en vous distanciant socialement, en portant un masque et en vous lavant les mains (ou en utilisant un désinfectant pour les mains) régulièrement. Et pensez à économiser des voyages vers des sentiers populaires ou d’autres attractions pour de futures visites afin d’éviter les foules.

Centrale électrique portable

Jackery Explorer 1000

Cette batterie de 1 002 Wh dispose de huit ports afin d’alimenter tous les appareils et technologies que vous emportez avec vous, y compris les téléphones, les appareils photo et même le réfrigérateur de votre véhicule. Lorsqu’il est temps de recharger, connectez l’Explorer à votre prise de voiture, à un panneau solaire compatible ou à une prise murale chez vous.

Réservoir de propane

Ignik Gas Growler Deluxe

Il est fort probable que vous apportiez au moins une pièce d’équipement fonctionnant au propane. Ce réservoir rechargeable contient 5 livres et trouve protection et isolation à l’intérieur du sac de transport pratique. Le tuyau de raccordement de 4 pieds inclus relie le grumeau à gaz à vos appareils.

Cookset

Stanley Adventure Even-Heat Camp Pro

Organisez un véritable festin de camping avec cet ensemble de nidification. Il comprend deux casseroles en acier inoxydable avec couvercles, une poêle en acier inoxydable, une planche à découper pliable, des ustensiles de cuisine et deux maniques qui servent également de dessous de plat. Associez-le à cet ensemble de vaisselle de 6 pièces et vous êtes prêt à manger.

Étagère à épices

Clips de pince à 30 épices Simple Houseware

Économisez de l’espace dans votre cuisine en créant un support à épices suspendu. Ce pack comprend six bandes adhésives que vous pouvez fixer avec des vis. Ils peuvent également être découpés en fonction de vos besoins. La plupart des contenants ronds rentrent dans les clips.

Matelas de voiture

Matelas Luno Air 2.0

Pas de camping-car? Aucun problème. L’Air Mattress 2.0 transforme la banquette arrière de votre voiture en lit. Quatre pouces d’épaisseur à plein gonflage, le matelas est fait de tissu oxford robuste de 300 deniers et est suffisamment spacieux pour accueillir des personnes mesurant jusqu’à 6 pieds 2 pouces.

Tente sur le toit

Roofnest Falcon

Si vous ne voulez pas dormir dans votre voiture, dormez dessus avec le Falcon. Le RTT hardshell est livré avec une échelle, un tapis anti-condensation et des poches de rangement intérieures. Les deux vérins à gaz nous ont permis d’ouvrir très facilement et l’intérieur s’est avéré confortable (bien que notre testeur de 6 pieds 2 pouces l’ait trouvé légèrement court). Les rails pour accessoires sur les côtés permettent de ranger l’équipement ou, pour plus d’espace, d’ajouter des barres transversales pour transporter l’équipement sur le dessus.

Blocs de nivellement

Lot de 10 niveleurs Tri-Lynx Lynx

Même les campings plats peuvent être faussement inégaux. Ces blocs de nivellement fonctionnent comme des legos, s’empilant jusqu’à 5 pouces (la limite recommandée) avant de les franchir. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité sous des roues simples et doubles et des crics.

Que votre destination soit juste à côté de l’autoroute ou dans l’arrière-pays, le TRX7 peut vous aider à y arriver. Il offre la navigation dans les rues et est livré avec plus de 160000 topo et cartes de base hors route haute résolution. Des instructions sonores, un suivi en temps réel et des notifications de sortie de route signifient que vous ne vous perdrez pas.

Gril portable

Coleman RoadTrip 285

Ce gril au propane est facile à transporter et à installer. Les grilles en deux parties sont en fonte et recouvertes de porcelaine, couvrant trois brûleurs qui produisent 20 000 BTU. Lors de nos tests, la zone la plus chaude de la grande surface de cuisson se trouvait sous les sections solides des grilles, alors faites attention lorsque vous faites griller des choses plus épaisses comme du poulet avec os.

Porte-bagages sur attelage

Porte-bagages Curt 60 x 24 pouces

Les solutions de rangement sur attelage sont la solution idéale lorsque vous ne pouvez pas atteindre le toit de votre véhicule (ou s’il est déjà occupé). La construction en acier enduit de poudre de ce Curt est durable et le style panier permet de sécuriser l’équipement ou de fixer un sac de chargement en un tournemain. Une fois déchargé, pliez-le pour minimiser les interférences lorsque vous explorez les sites locaux.

Organisateur de dossier de siège

Organisateur de voiture pour siège arrière Lusso Gear

Lorsque vous vivez hors de votre véhicule, il a tendance à se compliquer rapidement. L’organisateur de voiture Backseat de Lusso Gear a plus de 10 poches, de sorte que votre équipement ou les jouets de votre enfant sont à portée de main. Il a même une pochette transparente pour contenir une tablette.

Caméra de recul

eRapta ER0202

Cet eRapta simplifie le processus de manœuvre d’un véhicule extra-long. Le système filaire dispose de quatre caméras étanches pour plusieurs points de vue. À partir de l’écran de 7 pouces, sélectionnez la vue à afficher ou les quatre simultanément.

Le nouveau Drift a les côtelettes pour rivaliser avec le confort de l’oreiller que vous utilisez à la maison. La mousse à mémoire de forme déchiquetée crée une plate-forme de 5,5 pouces d’épaisseur sur laquelle reposer votre tête, ce que nous avons trouvé moelleux mais offrant un soutien. Le côté en polyester ripstop du boîtier réversible repousse l’eau et la saleté. Retournez-le et le coton jersey offre une douceur proche de la peau.

Couverture

Couverture écossaise en laine Pendleton Eco-Wise

Échangez un sac de couchage contre cette couverture en laine grand format. Il est léger mais chaud, disponible dans plus d’une douzaine de motifs et, mieux encore, est lavable en machine.

Réfrigérateur portable

Dometic CFX3 75DZ

Le nouveau CFX3 de 75 litres de Dometic est un monstre de glacière électrique qui peut fonctionner sur courant alternatif ou continu. La conception à deux zones offre la réfrigération et la congélation, ce qui signifie que nous avons eu de la bière glacée et des sandwichs à la crème glacée quelques jours après notre départ de la maison. Pour un réfrigérateur classique, essayez l’Americana II de 8 pieds cubes de Dometic.

Table

Table pliable réglable Lifetime de 4 pieds

Surtout si vous ne vous dirigez pas vers un camping établi, vous voudrez apporter une table pour une utilisation en extérieur. Cette Lifetime a trois réglages de hauteur – de 24 à 36 pouces – et une poignée pratique pour le transport vers et depuis le coffre.

Chaise de camp

GCI Outdoor Kickback Rocker

GCI s’est imposé comme le roi du confort de camp avec sa gamme de chaises Rocker. Et le Kickback est la vedette actuelle, offrant un bon équilibre en hauteur pour les personnes grandes et petites. Les pistons sur les pieds arrière permettent un mouvement de balancement facile, mais empêchent la chaise de se replier très petit. Un porte-gobelet et une poche pour téléphone gardent vos essentiels à portée de main.

Filtre à eau

LifeSaver Jerrycan 10000 UF

Le Jerrycan de LifeSaver stocke au nord de 18 litres d’eau sale. Pour le nettoyer, utilisez la pompe à main, qui force l’eau à travers un élément d’ultra filtration qui élimine les bactéries, les virus, les protozoaires et les particules. Vous pouvez également l’utiliser comme douche avec l’attache tête. Pour le traitement de l’eau en ligne, choisissez le filtre à eau Camco TastePURE.

Tuyau d’eau potable

Camco 25 pieds TastePURE

Faites entrer l’eau dans votre camping-car avec le TastePURE. Son diamètre de ⅝ de pouce assure un débit d’eau régulier et Camco renforce le matériau PVC sans BPA pour réduire les plis et autres dommages. Le tuyau est également disponible en longueurs de 4, 10, 50 et 75 pieds.

Régulateur de pression d’eau

Renator M11-0660R

La dernière chose que vous voulez en vacances est un problème de plomberie. Ce régulateur en laiton vous permet d’ajuster le débit d’eau jusqu’à 160 psi. L’installation est très simple et la jauge est belle et grande pour que vous puissiez obtenir une bonne lecture.

Lumières de camp

BioLite SolarHome 360

Notre choix pour un système d’éclairage de camp, le SolarHome est extrêmement facile à utiliser. Ses quatre lumières de 100 lumens ne sont pas incroyablement lumineuses, mais chacune possède son propre interrupteur. L’unité centrale comprend également une radio, des ports de chargement pour l’électronique et une batterie de 3300 mAh qui nous a permis de traverser des jours nuageux. Tout est alimenté par un panneau solaire de 6 watts qui se monte sur votre toit ou sur un arbre à proximité.

Fire Pit portable

Chef de camp Redwood

Le Redwood de 55 000 BTU offre une chaleur quasi immédiate. Tout ce que nous avions à faire était de brancher un réservoir de propane, d’ouvrir la vanne et de tourner le cadran de ce Camp Chef pour obtenir une belle flamme. Au cours de nos tests, nous avons remarqué que le champ de chaleur peut être particulièrement inconstant les jours venteux, mais le séquoia est resté allumé à basse température au milieu de rafales légères.

Bâtonnets à rôtir

Bâtonnets de rôtissage à la guimauve Ajmyonsp

Ce n’est pas un voyage de camping sans les mœurs. Ce pack comprend cinq bâtons télescopiques en acier inoxydable qui s’étendent de 32 pouces pour garder vos mains à l’écart d’un feu de camp ouvert pendant que vous faites rôtir des hot-dogs, des gosses ou des guimauves.

Machine à café

Percolateur à café 9 tasses en acier inoxydable Glacier de GSI Outdoors

Obtenez votre dose de caféine avec ce percolateur classique. La construction robuste est due à la construction principalement en acier inoxydable, bien que GSI ajoute un coussin en silicone résistant à la chaleur sur la poignée et un bouton en résine transparente pour que vous puissiez garder un œil sur les choses. Une fois que votre infusion est prête, gardez-la bien chaude dans la tasse de 14 onces Rambler de Yeti.

Climatisation

Dometic Brisk II Air

Dans la chaleur de l’été, le Brisk II Air de Dometic vous fera l’envie du camping. L’unité de toit a une capacité de refroidissement de 13 500 BTU et peut être utilisée avec ou sans système de conduits.

Réservoir d’eaux usées portatif Tote-N-Store de 15 gallons

Ce réservoir de rétention de 15 gallons vous évite d’avoir à déplacer votre camping-car avant l’heure de rentrer à la maison. Roulez-le, remplissez-le et videz-le. Tote-N-Stor comprend même un ensemble d’accessoires pour tuyaux qui se rangent dans le compartiment central lorsque vous ne les utilisez pas.

Tuyau d’égout

Kit de boyau Lippert Waste Master 20 pieds

Le Lippert Waste Master est un tuyau d’égout de luxe conçu pour minimiser les fuites. Le tuyau d’une seule pièce s’étend de 5½ pieds à 20, et un verrou à came crée un joint solide. L’intérieur du tuyau est lisse, donc les déchets ne sont pas piégés, et l’orifice de décharge comprend une fenêtre transparente pour que vous sachiez quand il est propre.

Papier toilette

Papier hygiénique sans danger pour les fosses septiques Freedom Living

Ce papier toilette à deux épaisseurs est biodégradable et se décompose rapidement pour réduire les obstructions sur la route. Associez-le au désodorisant pour réservoir de rétention Porta-Pak de Walex pour que votre camping-car ait une odeur fraîche.

Cette caméra de tableau de bord épurée brille à la seule chose qu’elle devrait: enregistrer une vidéo 1080p de vos voyages épiques. L’appareil photo à grande ouverture F1.8, qui a un champ de vision de 170 degrés, est capable dans des situations de faible éclairage. Assurez-vous simplement d’apporter une carte microSD, non fournie avec le C450.

Cales

Paquet de 2 cales de roue MaxxHaul Black

Gardez votre camping-car en place avec ces lourdes cales en caoutchouc. Les découpes dans la conception réduisent le poids, mais elles offrent encore suffisamment de traction. La surface résistante à l’huile est antidérapante et il y a des crêtes sur le fond pour une meilleure adhérence au sol. Les poignées intégrées facilitent leur positionnement et leur transport.

Chauffe-eau

Chaufferette portable Buddy Mr.Heater

Ce joli radiateur dispose de deux réglages pour générer 4 000 ou 9 000 BTU de chaleur. D’après notre expérience, cela a suffi à éviter le froid lorsque la température baisse. De plus, le chauffe-eau au propane s’éteint automatiquement en cas de basculement ou si les niveaux de CO2 atteignent des niveaux dangereux, vous protégeant ainsi que vos proches.

Poubelle

Poubelle Pop-Up Camp de Coghlan

Ne soyez pas la personne qui laisse son camping saccagé. Dans le meilleur des cas, vous ferez chier le personnel du camping ou le prochain groupe de visiteurs. Dans le pire des cas, vos déchets constituent une menace pour la faune. Profitez de cette poubelle escamotable qui se plie à plat pour le transport et le stockage et se prolonge dans une poubelle de 30 gallons avec des poignées et une fermeture à glissière.

Si vous avez besoin d’encore plus d’espace de refroidissement, apportez ce Tundra de 45 litres. Il est ultra-durable, et même après trois jours complets au soleil, il y avait encore de la glace qui a gardé nos marchandises au frais.

Masque

Kit de masque pour le visage Outdoor Research

Le masque facial d’Outdoor Research est conçu dans un souci de personnalisation et de protection. Les boucles d’oreille et le câblage nasal se sont ajustés facilement, nous offrant un ajustement plus sûr. Le polyester doux a un traitement antiviral de longue durée et des volets pour installer l’un des trois filtres inclus.

