Beyrouth aux prises avec une explosion meurtrière

Début: 09 août 2020 13:12 GMT

Fin: 09 août 2020 18:35 GMT

BEYROUTH, LIBAN – Beyrouth est aux prises avec de gros dégâts et un nombre croissant de morts après qu’une explosion meurtrière a frappé le port de la ville mardi 4 août, tuant plus de 150 personnes, en blessant des milliers et en laissant environ un quart de million de sans-abri. Les autorités libanaises ont déclaré que 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium chimique industriel avaient été stockées pendant six ans dans le port de Beyrouth sans mesures de sécurité. Ce stock a explosé mardi.

HORAIRES:

1538GMT – Rues près de la place des Martyrs

1611GMT – Des manifestants jettent des pierres sur la porte du Parlement sur la rue Banks

1750GMT – Basculement entre deux caméras, toutes deux dans le centre de Beyrouth près du parlement

Restrictions:

DIFFUSION: AUCUN

NUMÉRIQUE: AUCUN

Source: .

Rapport hauteur / largeur: 16: 9

Lieu: Liban

Sujet: Catastrophes / accidents

Audio: NATUREL

Support éditorial: +44 20 7542 2244

Courriel: tvnews@thomsonreuters.com

L’article ADVISORY LIBAN-SECURITY / BLAST – NEW END TIME est apparu en premier sur Agence SEO.