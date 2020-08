Yuri Kadobnov / . via .

Alexei Navalny, l’éminent activiste anti-corruption russe et critique ouvertement de Vladimir Poutine, aurait été «empoisonné avec une toxine» et transporté dans un état inconscient à l’hôpital mercredi soir, selon son attaché de presse.

«Ce matin, Navalny rentrait à Moscou de Tomsk. Pendant le vol, il a commencé à se sentir mal. L’avion a effectué un atterrissage d’urgence à Omsk. Alexei a été empoisonné avec une toxine. En ce moment, nous sommes dans une ambulance sur le chemin de l’hôpital », a tweeté l’attachée de presse Kira Yarmish, qui a déclaré plus tard que son patron était aux soins intensifs.

«Nous supposons qu’Alexei a été empoisonné avec quelque chose de mélangé à son thé. C’était la seule chose qu’il buvait ce matin. Les médecins disent que la toxine a été absorbée plus rapidement à cause du liquide chaud. En ce moment, Alexei est inconscient », a-t-elle ajouté.

Les flics de Moscou attaquent les bureaux de l’opposant de Poutine Alexei Navalny, qui ne veut tout simplement pas quitter

«Il y a un an, quand Alexei était dans un centre de détention, il a été empoisonné. De toute évidence, ils lui ont de nouveau fait la même chose. »

En juillet dernier, lors de l’un des séjours de Navalny en prison, il est tombé malade, ce qui a soulevé la question de savoir s’il avait été empoisonné.

Un membre du personnel de la prison a déclaré à l’épouse du chef de l’opposition, qui était arrivée pour une visite, qu’une ambulance l’avait emmené à l’hôpital avec «une sorte de forte réaction allergique» qui a rendu ses yeux et son visage rouges et enflés.

« Nous sommes extrêmement inquiets pour Alexei, il pourrait s’agir d’un agent chimique pulvérisé dans sa cellule ou sur son lit », a déclaré Yarmish au Daily Beast à l’époque.

En octobre, le Kremlin a désigné le groupe à but non lucratif fondé par Navalny, la Fondation pour la lutte contre la corruption, comme un agent étranger – une mesure considérée comme un effort pour entraver ses activités. C’était juste quelques semaines après que les forces spéciales de la police ont fait une descente dans les bureaux du groupe et saisi des ordinateurs et d’autres articles.

Navalny, qui avait été emprisonné des dizaines de fois au cours de la décennie précédente, a filmé une vidéo de ses avocats jouant au football froidement dans le bureau, renforçant ainsi sa réputation de nerfs d’acier.

«Nous sommes intrépides et imparables, quelle que soit la pression exercée par le gouvernement voyou de Poutine», avait déclaré Navalny au Daily Beast plus tôt dans l’année.

L’empoisonnement présumé survient quelques semaines à peine après que Navalny ait porté des accusations de corruption contre Svetlana Radionova, une inspectrice environnementale du Kremlin, citant des documents qui la liaient à des biens immobiliers de luxe à Moscou et à Nice. «Une telle richesse ne s’explique pas. C’est tellement scandaleux », a déclaré Navalny dans un rapport sur YouTube, qui a été vu par plus de 3 millions de personnes.

L’empoisonnement est depuis longtemps une technique privilégiée par Poutine. En 2008, le dissident russe Alexander Litvinenko a été assassiné à Londres par des agents qui mélangeaient son thé avec l’isotope radioactif polonium-210. Le militant de l’opposition Vladimir Kara-Murza a survécu à deux empoisonnements et l’ancien président ukrainien Viktor Iouchtchenko a subi des cicatrices permanentes au visage après avoir été exposé à un contaminant trouvé dans l’agent Orange.

Cette histoire se développe.

