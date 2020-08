Michelle Morales faisait la vaisselle dans sa maison de la municipalité portoricaine de Guánica samedi matin lorsque la terre a commencé à trembler.

Elle a couru à l’extérieur de la maison avec ses trois enfants et son mari, comme ils le font toujours chaque fois qu’ils ressentent un fort tremblement de terre.

«Nous ne restons jamais à l’intérieur quand ça tremble», dit-elle.

Le premier est venu el trueno, «le tonnerre», c’est ainsi que le faible grondement des tremblements de terre est familièrement connu. Cela peut ressembler au boom d’une bombe, à un camion passant dans la rue ou à un avion volant au-dessus.

«Et puis soudainement, la maison a commencé à trembler d’un côté à l’autre, et elle est restée vibrante pendant un moment», a-t-elle déclaré au Miami Herald à propos du tremblement de terre de magnitude 3,4.

Morales, 37 ans, est un résident du Barrio La Luna à Guánica, une ville côtière dans le sud-ouest pittoresque de Porto Rico. Fin décembre 2019, les failles de la région sont devenues actives, la terre a commencé à trembler et ne s’est jamais arrêtée. Depuis, il y a littéralement eu des milliers de tremblements de terre dans la région, souvent plusieurs fois par jour.

Mais samedi, le sol tremblant n’était pas le seul souci de Morales. On s’attend à ce que Laura apporte de trois à six pouces de pluie à Porto Rico pendant la nuit et jusqu’à dimanche. Le sud et l’est de Porto Rico pourraient recevoir jusqu’à huit pouces de pluie au moment où la tempête s’est éloignée, selon le National Hurricane Center. Les fortes pluies, selon le NHC, pourraient entraîner des glissements de terrain et des inondations fluviales. La tempête a subi des vents de 50 miles par heure. Le président Trump a approuvé la déclaration d’urgence de Porto Rico, que la gouvernante Wanda Vázquez avait demandée la veille.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a indiqué que cette saison des ouragans a le potentiel d’être «extrêmement active» dans le bassin atlantique. Pour l’ensemble de Porto Rico et des Caraïbes, la pandémie de coronavirus a rendu la préparation de la tempête plus difficile pour les responsables de la gestion des urgences et les résidents. Les personnes qui vivent à Guánica et dans les villes voisines comme Guayanilla, Peñuelas, Yauco et d’autres doivent également faire face au risque de tremblements de terre et de dommages lors de l’élaboration de leurs plans d’urgence.

Le tremblement de terre de samedi matin a présenté un scénario possible et terrifiant: et s’il y avait un fort tremblement de terre pendant Laura?

«Imaginez s’il y a un tremblement de 4 ou plus au milieu d’une pluie torrentielle, où allons-nous aller?» Dit Morales. «La chose la plus sûre est de sortir. Mais il y aura de la pluie. Nous ne pouvons donc pas monter de tente car le patio se remplit de pluie. «

Le Barrio La Luna, a déclaré Morales, est sujet aux inondations.

Début mars, plus de 8 000 maisons avaient été endommagées par les tremblements de terre. À Guánica, le maire de la ville a déclaré au Herald que 517 maisons devaient être démolies.

La maison de Morales a été endommagée par les tremblements de terre. Elle a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences n’avait pas approuvé la demande de réparation et de financement de sa famille, mais que son mari avait réparé la plupart des dégâts. Avec les secousses ultérieures, de nouvelles fissures sont apparues, qu’elles corrigent à mesure qu’elles apparaissent.

Barrio La Luna, ont déclaré plusieurs dirigeants de la communauté de Guánica au Herald, a été parmi les plus touchés par la série de tremblements de terre. Morales a déclaré que la plupart des maisons étaient structurellement compromises et qu’il y a deux blocs entiers dans son quartier dans lesquels chaque maison est inhabitable.

Au moins une famille passe encore la nuit à l’extérieur de chez elle et trois de ses voisins immédiats vivent dans des maisons gravement endommagées. Elle les vérifie toujours après les tremblements pour s’assurer qu’ils vont bien.

Mais Morales est convaincu qu’ils peuvent résister à la tempête. Gérer tant de circonstances dévastatrices à la fois, a-t-elle dit, a préparé son quartier à la planification des urgences.

«Puisque nous sommes des survivants, traitons tant de choses en même temps, nous sommes prêts», a-t-elle déclaré.

Pendant des années, les experts en tremblements de terre ont averti que sous les mers transparentes de la région, les pics verdoyants et les zones boisées sont le potentiel de tremblements de terre mortels. Le Réseau sismique de Porto Rico a noté l’activité sismique de la région dans ses rapports annuels.

À 4 h 24 le 7 janvier, quelques heures à peine après que l’île eut conclu ses festivités du Jour des Trois Rois, la séquence qui a commencé fin décembre a culminé avec un tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a frappé le sud de Guánica, dans la mer des Caraïbes. Le tremblement de terre en a tué un, a laissé l’île sans électricité et au moins 250 000 personnes sans eau.

À la fin du mois de janvier, plus de 3 000 tremblements de terre avaient été signalés à moins de 20 miles de l’épicentre du séisme de magnitude 6,4. Un rapport de la United States Geological Survey a déclaré que les habitants des zones touchées continueront de subir des répliques quotidiennes, qui finiront par devenir des secousses hebdomadaires, qui finiront par se dissoudre dans les décennies à venir en tant que rappels intermittents de l’heure à laquelle la terre rugissait chaque jour.

Associés à la pandémie, les tremblements de terre ont présenté un scénario incroyablement difficile pour les autorités municipales de Guánica et de ses villes voisines.

Au début de l’été, l’école Maria L. McDougall avait été certifiée abri contre les ouragans, même si un seul de ses trois bâtiments pouvait être utilisé, selon le Centro de Periodismo Investigativo (CPIPR). Cependant, en raison des dommages causés par les récents tremblements de terre, tous les bâtiments ont été jugés inutilisables.

Rubén Cruz, directeur municipal de la gestion des urgences à Guánica, a déclaré qu’aucune des sept écoles de la ville ne pouvait être utilisée comme abri contre les ouragans. Selon le CPIPR, la municipalité, ainsi que Peñuelas, Sábana Grande, Guayanilla et Yauco ont été «pratiquement laissés sans école» après les «tremblements de terre qui ont rendu plus de trente écoles» dans le sud de l’île.

Les autorités d’urgence et municipales ont ensuite activé l’ancienne école Franklin Delano Roosevelt, qui a fermé ses portes dans les années 1990 mais est structurellement solide, selon le directeur de la gestion des urgences.

Il se trouve dans la même rue que le tristement célèbre collège Agripina Seda, qui s’est effondré comme un accordéon lors du tremblement de terre de janvier. Les Guaniqueños reconnaissent qu’une tragédie aurait pu se produire si le tremblement s’était produit un jour d’école.

À la mi-journée samedi, seulement quatre personnes s’étaient présentées à l’école Franklin Delano Roosevelt, mais les effets les plus forts de Laura n’avaient pas encore atteint la zone. Cruz a déclaré au Herald que le nouvel abri pouvait accueillir jusqu’à 50 personnes et était équipé pour gérer la tempête tropicale Laura et d’autres urgences simultanées.

«Il y a six pieds entre chaque lit, et nous donnons aux gens des masques, des gants, des désinfectants pour les mains pour leur usage personnel. Et nous avons également une tente dans la cour de l’école, donc s’il y a un tremblement important, nous pouvons déplacer les gens sous la carpe », a déclaré Cruz.

Santos Seda, le maire de Guánica, reconnaît que la planification d’urgence pour sa municipalité et les villes environnantes est compliquée et que les tremblements fréquents ont eu des conséquences émotionnelles. Depuis le début des tremblements de terre, les services gouvernementaux de santé mentale visitent les habitants de la ville.

«C’est une situation jamais vue auparavant; c’est historique, mais nous y parvenons », a déclaré Santos Seda. «Notre administration municipale a fait tout son possible pour gérer cette crise, et nous avons juste besoin que chacun fasse sa part.

Alors que les autorités gouvernementales de Guánica se préparent à l’arrivée de Laura, les chefs de quartier et les organisations locales travaillent avec leurs communautés pour préparer la population à la tempête.

L’équipe 821, une coalition de 15 leaders communautaires de différents quartiers de la municipalité, s’est formée cette année en réponse aux tremblements de terre.

Dagnes López, 47 ans, est une résidente du Barrio Fuig et membre de l’équipe 821. La nuit du tremblement de terre de magnitude 6,4, elle a passé la nuit chez sa mère avec ses enfants et ses animaux de compagnie. Elle avait entendu de vieilles histoires de glissements de terrain où se trouvait sa maison. Cette nuit-là, après le tremblement de terre, un rocher de plus de 6 mètres de long a démoli sa cuisine et des gravats ont détruit d’autres pièces. Depuis, elle vit avec sa famille dans la maison de sa mère.

Mais la perte de sa maison n’a pas empêché López, qui est également atteinte d’un cancer, de son travail de leader communautaire. Pour préparer les habitants de Barrio Fuig à la tempête tropicale Laura, elle et une équipe ont visité les 400 maisons du quartier.

Elle craint que la population, qui comprend les personnes aveugles, sourdes et alitées, soit difficile à atteindre en cas d’urgence. La plupart ne sont pas sur les réseaux sociaux, a-t-elle déclaré. Alors López a créé un groupe en ligne qui comprend les enfants de nombreux habitants de Barrio Fuig, où elle est en mesure de fournir des mises à jour et d’entrer en contact avec ses voisins plus âgés.

La chef de l’équipe 821, Yeisimar León Martinez, est fière du travail de sa coalition et de la portée qu’elle a dans toute la ville. Au plus fort de la crise du tremblement de terre, l’organisation a pu coordonner les secours et la distribution de l’aide dans certaines des zones les plus durement touchées de Guánica. Leur travail de secours et d’organisation se poursuit à l’échelle de la ville alors qu’ils se préparent à la tempête tropicale Laura.

L’équipe 821 a identifié des familles qui vivent encore dans des tentes devant leurs maisons, dont beaucoup sont complètement détruites, et les aide à trouver un logement et à fournir les ressources dont elles ont besoin. Ils leur fournissent également des informations sur les refuges disponibles et les centres communautaires qui accueillent des personnes pendant la tempête tropicale Laura.

L’équipe concentre également ses efforts sur la construction de maisons temporaires en bois. Cette semaine seulement, l’organisation a construit une maison temporaire en bois pour un homme qui avait perdu sa maison lors de l’ouragan Maria en 2017. Les maisons sont conçues pour résister aux tempêtes tropicales, même si elles ne peuvent pas résister aux ouragans. Pour le moment, ils offrent un toit au-dessus de la tête des gens. D’autres maisons sont en préparation pour les familles déplacées.

León Martinez, 42 ans, a vécu à Guánica toute sa vie et elle partage le point de vue de Morales, qui est celui de nombreux autres chefs de la communauté de Guánica: le flot de catastrophes de ces dernières années a grandement affecté la ville, mais il a également mis en évidence le résilience de ses habitants.

Mais elle s’inquiète de la capacité du gouvernement à faire face à toutes les urgences et catastrophes, surtout à la fois.

«Je ne peux vraiment pas vous dire que Guánica est prête à recevoir ne serait-ce qu’une pluie torrentielle, car peut-être que le maire et la municipalité, chargés de la gestion des urgences, font tout ce qu’ils peuvent pour que la ville ne souffre plus», a-t-elle déclaré. «Mais Guánica ne sera prêt à rien dans de nombreuses années. Dans de nombreuses années.

Samedi matin, elle était à la maison avec son mari lorsque le séisme de 3,4 a frappé la région.

«Je lui ai dit, wow c’est dur. Nous avons la tempête, nous avons les tremblements de terre, nous avons la pandémie », a-t-elle déclaré. «Chaque fois qu’il pleut, cela me brise le cœur, quand je pense aux gens dans les tentes des tremblements de terre, aux gens qui ont eu des toits bleus temporaires depuis l’ouragan Maria.