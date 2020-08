Madrid est l’une des capitales européennes où l’amende pour ne pas porter de masque pour se protéger contre le covid est plus élevée: 100 euros. Mais ce n’est pas celui qui impose le montant le plus monétaire comme sanction: Rome inflige des amendes aux personnes qui n’utilisent pas de masques jusqu’à 400 euros et à Bruxelles, elles vous pénalisent jusqu’à 250 euros, selon une étude réalisée par le site de paris sportifs dans 23 villes européennes, qui situe le prix moyen des sanctions à 127 euros.

En revanche, les villes où il est moins cher de ne pas porter le protecteur sont Dublin et Luxembourg, villes dans lesquelles ils ne vous pénalisent que de 25 euros. Cependant, si l’amende est répétée, elle augmente: à Dublin, la deuxième fois on paie 50 euros et s’il y en a une troisième, 100 euros.

Berlin pas cher et Vienne

Les villes suivantes avec les amendes les plus gentilles sont Berlin et Vienne, où des amendes de 50 euros également sont imposées pour ne pas porter le masque dans des lieux fermés ou dans les transports publics.

Dans d’autres villes européennes, comme Bratislava, Vous ne pouvez pas accéder aux transports en commun si vous ne portez pas de masque. Et dans des capitales comme la Suisse bernoise, vous n’êtes condamné à une amende qu’après plusieurs fautes.

Dans les capitales européennes très touristiques, le chiffre n’est pas précisé, mais ça peut aller entre 400 euros à Prague et 145 à Budapest.