La perte de mémoire et l’oubli sont des signes avant-coureurs courants de la démence. Mais un assourdissement des sens semble également être associé à la démence.

« L’odeur est certainement la plus forte que nous ayons trouvée, mais il semble que ce ne soit pas seulement une odeur. »

Willa Brenowitz, épidémiologiste à l’Université de Californie à San Francisco. Son équipe a étudié le déclin cognitif chez 1 800 adultes dans le cadre de l’étude sur la santé, le vieillissement et la composition corporelle, qui a suivi la santé et la fonction mentale des personnes âgées sur une période de 17 ans.

Au cours de l’étude, les sujets ont effectué des tests sensoriels, notamment l’audition, l’odorat, le toucher et la vision. L’équipe de Brenowitz a ensuite comparé les capacités sensorielles globales des adultes à leur fonction mentale. Les resultats?

« Ceux qui ont une meilleure fonction avaient un risque plus faible de démence. Et avec une fonction sensorielle plus mauvaise, ils avaient un risque plus élevé de démence. »

Une diminution de l’odorat, en particulier, avait le lien le plus fort avec la démence. Les résultats sont dans le Journal of the Alzheimer’s Association: Alzheimer’s and Dementia. [Willa D. Brenowitz, Allison R. Kaup and Kristine Yaffe, Incident dementia and faster rates of cognitive decline are associated with worse multisensory function summary scores]

Les scientifiques étudiaient simplement les corrélations ici. Mais Brenowitz dit que s’ils peuvent déterminer dans quelle mesure le déclin multisensoriel prédit le risque de démence, cela pourrait donner aux médecins un autre outil pour dépister la maladie.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]