L’ancien président dit que la mesure lui cause « une profonde tristesse »

MADRID, 5 août (EUROPA PRESS) –

La Cour suprême de justice (CSJ) de Colombie a ordonné ce mardi de mettre le président de la maison Álvaro Uribe en résidence surveillée dans le cadre de l’affaire ouverte contre lui pour fraude procédurale et corruption de témoins, dans ce qui est la première fois dans l’histoire de la pays où une telle mesure est imposée à un ancien chef d’État.

Selon les informations recueillies par le journal colombien «Semana», les cinq magistrats qui composent le corps se sont prononcés en faveur de la «détention préventive à domicile» d’Uribe, bien que le CSJ n’ait pas encore officiellement statué.

« La privation de ma liberté me cause une profonde tristesse pour ma dame, pour ma famille et pour les Colombiens qui croient encore que j’ai fait quelque chose de bien pour le pays », a indiqué Uribe lui-même à travers son compte sur le réseau social Twitter.

De son côté, l’actuel président colombien, Iván Duque, a affirmé qu’il est et sera « toujours » un « croyant en l’innocence et l’honorabilité » d’Uribe, dont il a déclaré qu ‘ »il a gagné une place dans l’histoire de la Colombie ». .

«Tout au long de ma vie, j’ai eu l’honneur de rencontrer, de traiter, de travailler et de construire une amitié avec Álvaro Uribe», a déclaré Duque dans un message vidéo diffusé via son compte sur le réseau social Twitter.

« Toujours ce que j’ai considéré et je le considérerai comme un véritable patriote, dévoué au service de la Colombie, comme en témoigne une longue carrière dans la fonction publique », a-t-il fait remarquer, tout en défendant la direction d’Uribe, qu’il considérait comme « ostensible ».

En ce sens, il a critiqué le fait que, « produit de leur lutte », Uribe et sa famille « ont été victimes de toutes sortes d’attaques et de diffamations, de toutes sortes d’épithètes et de toutes sortes d’accusations ».

Cependant, de l’avis de Duque, Uribe «a toujours répondu avec galanterie à tous les appels que la justice lui a lancés la tête haute».

Pour cette raison, il a assuré que

Enfin, il a demandé une «réflexion» à cet égard et a prétendu comprendre «le rôle des institutions et l’indépendance des pouvoirs». « En tant que citoyen et partisan des institutions, j’espère que les voies judiciaires fonctionneront et qu’il y aura toutes les garanties pour qu’un être humain intègre exerce sa défense en toute liberté », at-il ajouté.

Le sénateur colombien, dont le chiffre divise le pays, compte plus de cinquante procès ouverts contre lui pour divers crimes, principalement liés à des groupes paramilitaires.

En fait, le processus contre Uribe a commencé lorsque l’ancien président a entamé une procédure judiciaire contre l’ancien sénateur de la gauche Polo Democrático Iván Cepeda, l’accusant d’avoir des liens présumés avec des paramilitaires.

Uribe a dénoncé Cepeda pour avoir dirigé une prétendue manipulation de témoins pour l’accuser de liens avec des escadrons paramilitaires d’extrême droite. Cependant, la Cour suprême a clôturé l’enquête contre Cepeda et la personne enquêtée est devenue l’ancien président lui-même, après que le tribunal n’a trouvé aucune responsabilité pour Cepeda.

Ainsi, la Cour suprême a estimé que les témoignages d’anciens paramilitaires recueillis par Cepeda dans certaines prisons accusant Uribe de favoriser ou d’avoir des liens avec ces groupes n’étaient pas le produit d’une manipulation ou d’un paiement.

Depuis lors, deux enquêtes ont été ouvertes contre Uribe: l’une pour avoir fait pression sur des ex-paramilitaires pour qu’ils témoignent contre Cepeda et l’autre pour avoir fait pression sur l’ex-paramilitaire Juan Guillermo Monsalve pour qu’il se rétracte sur ce qui a trait à la naissance des Forces d’autodéfense à Antioquia, un groupe qui Il s’est démobilisé dans son gouvernement en 2006.

En revanche, il a ordonné qu’un rapport soit présenté sur une enquête contre Uribe pour ses prétendues omissions visant à empêcher un massacre commis par des paramilitaires en 1996, alors qu’il était gouverneur du département d’Antioquia, et qui n’a pas progressé depuis 2014.

Les paramilitaires d’extrême droite étaient des groupes armés illégaux qui ont émergé dans les années 1980, financés par des éleveurs, des propriétaires fonciers et des marchands pour se protéger des attaques de l’ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Ces groupes paramilitaires sont accusés d’avoir commis les pires violations des droits de l’homme au milieu du conflit interne de plus d’un demi-siècle qui a fait 220 000 morts et d’être activement liés au trafic de drogue.