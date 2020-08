MADRID, 3 août (EUROPA PRESS) –

L’opposition Mohammed Irfaan Ali a pris dimanche les fonctions de président de la Guyane, après que la Commission électorale du pays a déclaré sa victoire aux élections du 2 mars.

À la suite de son investiture, Ali a nommé Mark Phillips Premier ministre du Guyana, tandis que l’ancien président Bharrat Jagdeo a été nommé vice-président. En outre, l’ancien procureur et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall a regagné ce poste et Gail Teixeira a été nommée ministre des Affaires parlementaires et de la Gouvernance.

Lors de son discours, le nouveau président de la Guyane a assuré qu’il travaillera dans le meilleur intérêt de la population. « Il n’y a qu’un seul avenir et cela nécessite une Guyane forte et unie », a-t-il dit, insistant sur la nécessité pour la population de rester « unie » et non « séparée par la classe, l’ethnie, la religion ou l’idéologie ». « Nous sommes unis dans l’esprit authentique guyanais », a-t-il affirmé.

Ali a également précisé que cette journée « est consacrée à la célébration de la démocratie » et a remercié les partenaires internationaux et régionaux du Guyana, les autres partis politiques et les membres de la communauté qui, selon lui, se sont engagés à « servir la pays « et » protéger la démocratie « . « La Guyane est meilleure grâce à vos efforts. Les Guyanais auront un avenir meilleur grâce à vos efforts », a-t-il déclaré.

D’autre part, il a souligné que la nouvelle administration du pays se concentrera sur l’élaboration d’un programme qui reflète les priorités de chaque Guyanais. « Nous allons construire un pays pour tous les Guyanais », a-t-il déclaré.

Le président a précisé que le dispositif gouvernemental sera détaillé plus tard cette semaine, lors de la cérémonie officielle d’ouverture du nouvel exécutif. Le vice-président sera chargé de diriger l’équipe de transition.

Auparavant, le chef de la Commission électorale, Keith Lowenfield, a présenté un rapport sur les résultats des élections au directeur des élections guyaniennes, la juge Claudette Singh, sur la base des données recueillies dans le décompte national.

Ainsi, selon le journal local ‘Guyana Chronicle’, le Parti populaire progressiste (PPP) dirigé par Ali a obtenu 33 sièges, tandis que la formation du président David Granger, l’Association pour l’unité nationale-Alliance pour le changement (UNPA- L’AFC, pour son acronyme en anglais, a obtenu 31 sièges.

Ali, 40 ans, était ministre du Logement sous le précédent gouvernement PPP. Il a été élu candidat présidentiel de son groupe en janvier 2019.

FRAUDE ALLÉGUÉE

Le décompte des suffrages exprimés pour les élections du 2 mars a été retardé en raison de l’existence d’une fraude présumée. Les observateurs internationaux ont souligné que le décompte des voix pour la Région 4, la circonscription électorale la plus peuplée du pays, avait été « interrompu ».

De plus, des hauts fonctionnaires des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de différents pays de l’Union européenne ont déjà exprimé leur inquiétude face aux «accusations crédibles» de fraude.

Granger a défendu sa victoire avec une étroite majorité parlementaire sur Ali. Les chefs de l’opposition ont ensuite soutenu que la Commission électorale avait modifié les résultats de cette région pour donner la victoire à l’APNU-AFC et ont défendu qu’elle avait remporté les élections.

L’OEA FÉLICITE ALI

Le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, a félicité Ali pour son élection. Dans un communiqué, l’agence a assuré qu ‘«elle a suivi de près la situation en Guyane depuis la clôture du scrutin et se réjouit que les multiples appels du Secrétariat général, des parties intéressées et des partenaires bilatéraux et multilatéraux aient été entendus». .

Il a également adressé ses félicitations au peuple guyanien « pour sa patience » et à Singh « pour être resté fidèle à ses convictions, et inébranlable face aux nombreux efforts visant à saper la volonté du peuple ».

Selon l’OEA, la démocratie en Guyane a été mise à l’épreuve lors des élections de mars. « Bien que cela ait finalement prévalu, il est clair qu’il y a des faiblesses dans le système électoral du Guyana qui doivent être corrigées », a déclaré Almagro.

Pour cette raison, il a assuré que, « dans les mois à venir », l’OEA publiera son rapport final sur le processus électoral de 2020 avec des recommandations qui peuvent aider à combler ces « faiblesses » et éviter une situation « similaire » à l’avenir.