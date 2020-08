Éditorial MundoHispánico

Mis à jour dans

18h44 HAE (22h44 GMT) 13, 2020

Ana María Canseco surprend par ses déclarations Le chauffeur mexicain découvre les coupables des licenciements de Rashel Díaz et María Celeste de . « Je suis très triste de ce qui s’est passé avec María Celeste et Rashel », a-t-elle avoué

Allez que les licenciements de Rashel Díaz d’Un Nuevo Día et María Celeste d’Al Rojo Vivo de . ont fait grand bruit, et maintenant, l’animatrice mexicaine Ana María Canseco, découvre les coupables que cela s’est produit.

Sur le compte Instagram officiel du journaliste argentin Javier Ceriani, vous pouvez voir une vidéo dans laquelle Ana María Canseco rompt le silence sur les licenciements de Rashel Díaz et María Celeste de ..

«Ce qui s’est passé avec María Celeste et Rashel (Díaz) me rend très triste, pas parce que je voulais qu’ils soient au même endroit pour toujours, ce à quoi je le compare, c’est avec les chaînes américaines, je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas être les mêmes qu’ils sont des professionnels, tout comme eux, si nous travaillons de la même manière », a déclaré Ana María Canseco.

Un peu contrarié, l’animateur mexicain a assuré que tant le public que les talents méritent respect et affection, en plus de se demander comment il est possible que quelqu’un comme la journaliste María Celeste, qui ait mis un visage important sur . en près de 20 ans , n’ayez pas un au revoir comme vous le méritez.

« Cela me donne l’impression qu’ils se sentent comme des » meubles « : » on va changer ce meuble et maintenant on va mettre celui-ci « , c’est-à-dire, n’avons-nous pas d’âme, nous n’avons pas de cœur? »

Javier Ceriani n’a pas «tourné autour du pot» et a demandé directement à Ana María Canseco si elle avait parlé avec María Celeste ou Rashel Díaz, et ce qu’elle a répondu vous surprendra, alors nous vous invitons à continuer à nous lire.

POUR VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI