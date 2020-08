Ana María Canseco surprend avec une vidéo sur ses réseaux sociaux Le chauffeur mexicain pleure après avoir dit au revoir à Miami, en Floride, après « 23 ans de bonheur » Elle part au Texas pour une raison triste et inattendue

Ana María Canseco, qui a été la première animatrice d’une émission de télévision matinale en espagnol aux États-Unis, pleure après avoir dit au revoir à Miami, en Floride, après «23 ans de bonheur» et se rend au Texas pour une raison triste et inattendue.

Sur le point d’atteindre un demi-million de vues, la vidéo dans laquelle la pilote mexicaine Ana María Canseco fait ses adieux à Miami, en Floride, pour se rendre au Texas, peut être vue sur sa page Facebook.

« Le moment des adieux est arrivé, tout est dans la voiture, tout est prêt », a déclaré le chauffeur mexicain au moment où elle verrouille la porte de sa maison, et sans pouvoir tenir plus longtemps, elle se met à pleurer.

Déjà plus calme, Ana María a partagé avec ses followers que cette vidéo est l’une des plus significatives et des plus difficiles qu’elle ait réalisées. À ce moment, il montre le patio de ce qui était sa première maison à Miami, en Floride.

«Merci à tous, mais grâce à cette maison qui m’a donné beaucoup de bénédictions, beaucoup de très bonnes choses. Voir la maison vide, la semaine prochaine ils viendront nettoyer tout ce qui restait et c’est déjà vide, pratiquement, ils m’attendent déjà dans la voiture pour partir, il semble prêt pour de nouvelles choses à venir, parmi une nouvelle famille, que cette maison vous donne beaucoup de joies, de nombreuses bénédictions ».

Avec des sentiments à la surface, Ana María Canseco a avoué que sa maison était une très belle maison et «cela lui a donné beaucoup d’amour».

Et pourquoi quittez-vous Miami, en Floride? Cliquez sur la page suivante.

POUR VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI