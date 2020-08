MADRID, 14 août (EUROPA PRESS) –

La présidente par intérim, Jeanine Áñez, a ratifié la loi fixant la date limite pour la tenue des élections générales le 18 octobre, tandis que le Syndicat des travailleurs boliviens (COB) a qualifié de « trahison » la décision de l’Assemblée législative d’approuver a déclaré législation car « il n’y a pas eu de consensus avec le peuple bolivien ».

« La COB et le Pacte d’unité n’ont jamais trahi et ils ne trahiront jamais leur peuple. Aujourd’hui, nous avons subi une trahison et cela doit être connu du peuple et des mobilisés. Cette loi n’a jamais été acceptée avec nous, ni avec le peuple bolivien. », a dénoncé le secrétaire exécutif de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Le principal syndicat bolivien, lié au Mouvement pour le socialisme (MAS) de l’ancien président Evo Morales, a proposé dans les dernières heures de mettre fin aux mobilisations qui ont bloqué les principales voies d’accès aux villes du pays pendant un peu plus d’une semaine si les élections ils étaient en avance sur le 11 octobre.

Les syndicats, les groupes miniers et les mouvements sociaux ont organisé des manifestations contre le report des élections au 18 octobre, après le retrait du Tribunal suprême électoral (TSE) après avoir approuvé dans un premier temps la tenue des élections du 6 septembre .

Les partisans de Morales ont dénoncé que c’était une stratégie du nouveau parti au pouvoir d’éviter la victoire et d’épuiser le candidat du MAS, Luis Arce, après qu’il ait été le principal favori dans les sondages d’intention de vote tenus avant que la crise n’éclate. la santé causée par la pandémie COVID-19.

Cependant, ces derniers jours, Morales a demandé à ses partisans d’accepter le 18 octobre comme date des élections générales et s’est demandé « pourquoi se battre pendant une semaine » et a averti ses partisans de maintenir cette position. Cela ne profite qu’au gouvernement d’Áñez qui « ne veut pas que les blocages soient résolus » et continue ainsi à blâmer le MAS pour la crise.

De son côté, la présidente par intérim de la Bolivie a indiqué lors de la signature de la loi électorale lors d’une petite cérémonie tenue au Palais National qu’il s’agissait d’une nouvelle étape pour une « deuxième pacification » du pays et a indiqué qu’après cet accord les Boliviens ils placent «la démocratie avant la dictature» et «le dialogue sur le blocus».

«Nous voulons la vie avant la guerre, c’est pourquoi nous voulons que l’oxygène passe», a-t-il déclaré à propos des problèmes que le nouveau parti au pouvoir a dénoncé lorsqu’il tente de sauver les blocus pour transporter des fournitures médicales dans tout le pays pour faire face à la pandémie.

De son côté, le Tribunal suprême électoral (TSE) a souligné plus tard que les élections générales du 18 octobre sont « définitives, inamovibles et ne peuvent être reportées ».

Le président du TSE, Salvador Romero, a déclaré qu’il considère que cet accord « transmet un message politique fort », puisqu’il a été approuvé à l’unanimité à l’Assemblée législative – dominée par le MAS -.

Concernant la situation des blocus, Romero espère que la signature signifiera la démobilisation « progressive » des manifestations, malgré le fait que la COB ait déjà indiqué son opposition audit texte.

CRISE POLITIQUE

Après la fraude électorale présumée dénoncée par l’opposition après sa défaite aux élections du 20 novembre de l’année dernière, ainsi que la pression de l’Organisation des États américains (OEA), Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique, puis Argentine -, donnant lieu à une vague de troubles qui ont fait plus de 30 morts dans des affrontements entre leurs partisans et leurs détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont convenu de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Devant l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès a indiqué le 6 septembre, ce qui a été initialement accepté par le TSE, mais pas tant par le gouvernement, qui a insisté pour reporter encore plus les élections. Enfin, le corps électoral a changé d’avis et les a reportés au 18 octobre, générant ainsi l’origine du nouveau conflit.