Être avalé vivant par une grenouille est une condamnation à mort pour la plupart des insectes, mais une espèce de coléoptère évite d’être digérée et trouve la liberté en se faufilant par l’anus de son ravisseur.

Lorsque la grenouille d’étang Pelophylax nigromaculatus a été présentée avec le coléoptère aquatique Regimbartia attenuata, elle a rapidement attrapé le coléoptère, l’avalant entier et vivant. Mais les repas se sont terminés par une étrange tournure, ont récemment découvert des chercheurs.

Dans la plupart des expériences, les coléoptères sont réapparus dans les six heures, glissant hors de l’anus ou de l’évent d’une grenouille. Bien que les muscles maintiennent généralement l’évent étroitement fermé, ces muscles se relâchent lorsque la grenouille fait caca; les coléoptères pourraient stimuler le réflexe de défécation des grenouilles afin d’ouvrir temporairement cette sortie de secours inhabituelle, selon la nouvelle étude.

Shinji Sugiura, professeur agrégé à la Graduate School of Agricultural Science de l’Université de Kobe au Japon, étudie les défenses anti-prédateurs chez les insectes des zones humides, et il soupçonne que le coléoptère R. attenuata a développé un certain type de défense contre les grenouilles dans leur habitat marécageux. Cependant, cette défense s’est avérée très différente de ce à quoi il s’attendait, a déclaré Sugiura à Live Science dans un e-mail.

En septembre 2019, il a fourni une grenouille P. nigromaculatus juvénile avec un coléoptère adulte dans des conditions de laboratoire. Sugiura a deviné que la grenouille pourrait cracher le scarabée, mais 105 minutes plus tard, il a été étonné de voir le scarabée vivant émerger de l’extrémité opposée de la grenouille.

«J’ai utilisé une caméra vidéo pour enregistrer le comportement», dit-il. « J’ai été très surpris de voir les images du scarabée s’échapper de l’évent de grenouille. »

Il a mené l’expérience plus d’une douzaine de fois et 93% des coléoptères avalés ont été excrétés – toujours la tête la première, a rapporté Sugiura aujourd’hui (3 août) dans la revue Current Biology. Les coléoptères étaient «fréquemment emmêlés dans des boulettes fécales», mais ils «se sont rétablis immédiatement», reprenant leur activité de coléoptères et survivant pendant au moins deux semaines après l’excrétion.

D’autres coléoptères aquatiques dans les expériences n’ont pas été aussi chanceux. Lorsque Sugiura a tenté les grenouilles avec le coléoptère Enochrus japonicus, tous les coléoptères sont morts à l’intérieur des grenouilles et ont été partiellement excrétés plus de 24 heures après avoir été avalés.

Le chemin sombre et périlleux de la gueule d’une grenouille à son anus traverse l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin. Pour un scarabée avalé, le passage dans ce tunnel interne humide et sans air d’un bout à l’autre nécessitait un minimum de six minutes, bien que la plupart soient apparus entre une heure et six heures après avoir été mangés, selon l’étude.

Les grenouilles ne défèquent généralement pas si tôt après un repas; cela laissait entendre que les coléoptères provoquaient activement les caca des grenouilles, plutôt que d’attendre passivement de passer. Pour tester si les coléoptères pouvaient utiliser leurs pattes pour ce faire, Sugiura a offert aux coléoptères grenouilles dont les pattes étaient fixées avec de la cire collante.

Aucun de ces coléoptères n’a survécu, a rapporté Sugiura.

« Cette étude est la première à documenter la fuite des proies actives de l’évent d’un prédateur et à montrer que les proies peuvent favoriser la défécation des prédateurs pour accélérer la fuite de l’intérieur du corps du prédateur », a écrit Sugiura. D’autres expériences sont nécessaires pour reconstituer la manière dont les coléoptères encouragent les grenouilles à détendre leurs muscles sphinctériens; « Cependant, je suppose que R. attenuata utilise les jambes et le corps pour stimuler l’intestin postérieur de la grenouille », a-t-il déclaré à Live Science.

Bien que la technique d’évasion de R. attenuata soit nouvelle pour les scientifiques, ces insectes ne sont pas les seuls coléoptères qui peuvent échapper à la digestion après avoir été mangés. En 2018, Sugiura a découvert que les coléoptères bombardiers (Pheropsophus jessoensis), lorsqu’ils sont avalés par une grenouille ou un crapaud, libèrent une pulvérisation de produits chimiques si toxiques que l’amphibien renverse son propre estomac pour vomir le coléoptère. Le coléoptère s’enfuit ensuite – dégoulinant de mucus et de liquides digestifs, mais par ailleurs indemne, a rapporté Live Science.

