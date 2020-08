BEYROUTH (AP) – Pendant près d’une semaine, Mona Zahran a dû dormir sur un canapé placé en travers de la porte d’entrée de son appartement. L’explosion massive de Beyrouth a fait tomber ses portes de leurs gonds et brisé ses fenêtres, et elle craignait que les pillards ne profitent du chaos qui a frappé la capitale libanaise depuis.

C’était le coup le plus récent et probablement le plus humiliant de la vie mouvementée de la femme de 50 ans.

Il y a quelques mois, Zahran a perdu son dernier revenu en tant que couturière à cause de la combinaison de manifestations anti-gouvernementales, de l’effondrement économique du Liban et des restrictions aux coronavirus.

L’explosion du 4 août dans le port de Beyrouth a menacé de lui voler sa maison également.

«Ce n’est pas une honte d’être pauvre. Mais cette maison est la seule chose qui me reste », a déclaré Zahran.

À travers l’instabilité politique passée, les Libanais ont toujours gardé leur mode de vie inébranlable. Cette fois, il semble avoir été effacé. Au cours des 10 derniers mois, les Libanais ont dû faire face à une série d’événements vertigineux qui ont bouleversé un sentiment artificiel de sécurité.

Lina Mounzer, une écrivaine libanaise, a déclaré que le Liban sombrait lentement dans un «état terrible» alors que le projet d’après-guerre construit par des seigneurs de guerre et des profiteurs de guerre et canalisé vers un «profit à 100%» sans services publics ou sociaux fait faillite.

La crise financière drainant le pays, la pauvreté touche désormais près de la moitié de la population, contre environ 20% deux ans plus tôt. Le système bancaire – autrefois le joyau de l’économie – est en lambeaux. Le chômage monte en flèche.

L’explosion, a-t-elle dit, a propulsé les Libanais «dans une chronologie parallèle».

«Tout ce que nous avons pu imaginer appartient à un seul monde et maintenant nous sommes dans le monde de l’inimaginable», a-t-elle déclaré. «C’est incomparable à tout ce que chacun de nous a vécu auparavant. Et nous avons traversé des guerres.

La maison familiale de Zahran à trois étages se trouve à Karantina, l’un des quartiers les plus pauvres de Beyrouth, surplombant le port.

Lorsque l’explosion a frappé, Zahran a été recouverte de verre volant alors qu’elle était allongée sur son canapé. Elle a commencé à crier pour sa défunte mère.

L’histoire continue

Elle a été transportée dans son enfance, lorsque Karantina a été durement touchée par la guerre civile 1975-1990. Sa première pensée paniquée fut qu’elle devrait à nouveau quitter sa maison, comme sa famille l’a fait en 1976, quand elle, ses quatre frères et sœurs et ses parents ont vécu dans une chambre d’hôtel bondée pendant des années.

Puis elle a couru à travers la maison, surveillant ses proches. Son frère de 60 ans a été enterré dans du verre, ensanglanté à cause de coupures, tout comme son neveu et sa cousine. Heureusement, l’explosion n’a fait que souffler les fenêtres et les portes et a provoqué des fissures dans une salle de bain et une chambre.

«C’était la définition de la terreur», a déclaré Zahran. «La seule chose qui nous assure la sécurité est cette maison.»

Ces dernières années n’ont pas été faciles. Zahran s’occupe de son frère à la retraite, qui n’a pas de pension après des années de travail comme femme de ménage pour une agence de sécurité de l’État. Il a tenté de se suicider il y a quelques années, alors elle doit le surveiller de près.

Elle a perdu une source de revenus quelques années plus tôt lorsque l’armée a cessé d’utiliser ses services pour coudre des insignes sur les uniformes. Plus tôt cette année, frappée par les protestations et les restrictions relatives aux coronavirus, une boutique de robes de mariée et de soirée a cessé de lui envoyer du travail, mettant fin à son dernier revenu, environ 200 dollars par mois.

Maintenant, elle vit de l’aide de ses proches.

En l’absence d’aide immédiate de l’État pour le nettoyage, ce sont des volontaires qui se sont rendus de maison en maison qui ont finalement installé une porte d’entrée temporaire en bois gratuitement cette semaine.

Pour Zahran, la politique libanaise est trop compliquée. Une chose dont elle est sûre: «Nos dirigeants ne sont pas dignes de ce pays.»

À moins de 2 kilomètres (1,2 miles) de distance – et deux couches sociales l’une de l’autre – Rachelle Boumelhem était assise dans son salon de beauté détruit, appelé Reign, dans le quartier branché et cosmopolite d’Achrafieh.

Des volontaires ont enlevé le verre brisé. Mais le salon, son investissement de rêve au Liban, était en ruine, les murs se sont ouverts. De petits éclats de verre étaient encore logés dans les jambes de Boumelhem. Sa sœur cadette, frappée à la tête par une plaque de plâtre soufflée des murs du salon, se remet dans le village natal de la famille.

Après avoir traversé les crises au Liban, Boumelhem, 29 ans, estime que sa détermination pourrait enfin être brisée.

«C’est la première fois que je sens que tout s’est effondré sur notre tête, moralement et physiquement», dit-elle. «Reign est mon bébé. Comment se fait-il que le 4 août à 18 h 08, tout cela se soit arrêté? »

Boumelhem avait choisi de construire sa vie au Liban.

Elle est née en Australie. Ses parents sont rentrés avec elle au Liban quelques années après la fin de la guerre civile en 1990. Spécialiste du marketing, elle est retournée à Sydney en 2016, envisageant d’y vivre, mais après quelques mois, elle est retournée chez elle pour commencer Reign avec sa mère et ses sœurs.

Ils ont investi près de 300 000 $ dans le salon. Ils ont choisi Achrafieh en partie pour des raisons de sécurité, estimant que cela serait moins affecté si la violence éclatait.

Ce fut une bataille pour rendre le lieu opérationnel: prendre des prêts auprès des banques à des taux d’intérêt exorbitants, négocier un loyer marqué en dollars lorsque la livre libanaise indexée s’est effondrée, chercher du personnel qui veut gagner beaucoup pour si peu, a-t-elle déclaré.

L’année dernière, la bataille est devenue plus difficile. Les manifestations qui ont débuté en octobre les ont obligés à fermer pour la première fois. La ville s’est arrêtée lorsque les manifestants ont pris le contrôle du centre de Beyrouth, bloquant les routes. Les manifestants ont finalement forcé le gouvernement à démissionner.

«Nous l’avons surmonté et nous avons continué. Puis le COVID s’est produit et nous avons été contraints de nous enfermer. J’ai encore pensé que c’était la fin », dit-elle.

Elle a innové. Pendant la fermeture, elle a offert des services de salon à domicile. La crise financière a offert une opportunité anormale: elle a maintenu les prix aux taux de change officiels du dollar alors que le prix du marché noir montait en flèche, donc lorsque les restrictions sur les coronavirus ont pris fin, les gens ont afflué vers ses prix moins chers. Les affaires ont augmenté de 15%.

Pourtant, elle a dû lâcher la moitié de son personnel – le dernier Syrien qui, incapable de se payer le Liban, est retourné dans son pays déchiré par la guerre quelques jours seulement avant l’explosion.

Boumelhem a passé l’été à argumenter avec des amis que les affaires s’amélioraient et qu’il n’y avait aucune raison de craindre que le conflit éclate, malgré les informations faisant état de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah.

Elle a appris à ne jamais dire jamais au Liban.

Boumelhem se souvenait que pendant ses années d’école, elle et ses amis parieraient sur la date de la prochaine explosion. Ses parents ont toujours dit qu’elle n’avait pas vu grand-chose si elle n’avait pas vécu la guerre civile.

«Maintenant, j’ai vu cela et plus», dit-elle.

Après l’explosion, les clients et amis ont lancé une campagne de financement en ligne pour la boutique. Boulmelhem espère qu’un comité gouvernemental évaluant les dommages pour l’indemnisation verra l’endroit. Mais il est difficile de chiffrer les dégâts étant donné la déséquilibre des prix, entre l’effondrement de la monnaie et la réduction des importations.

Le Liban «n’a jamais eu de répit», a déclaré Boumelhem, maudit par la corruption et par sa situation géographique parmi les puissances qui l’exploitent constamment et les guerres au Moyen-Orient.

Boumelhem a déclaré que son travail acharné aurait fait d’elle une star ailleurs. Elle ne sait pas si elle peut tout recommencer.

«Je ne sais pas trop où j’en suis maintenant, honnêtement», dit-elle. « Je suis confus. Je ne sais pas. J’ai peur. Je suis perdu. Je ne sais pas où aller ensuite. »