Bernie Sanders et Elon Musk se sont affrontés vendredi sur Twitter à propos du «socialisme».

Sanders a présenté jeudi un projet de loi qui imposerait une taxe de 60% sur la richesse gagnée pendant la crise des coronavirus par des milliardaires, dont Musk, et utiliserait l’argent collecté pour payer toutes les dépenses de santé des Américains pendant un an.

En réponse à un article sur le projet de loi, Musk a tweeté un mème qui critiquait essentiellement Sanders pour avoir dépensé l’argent d’autres personnes pour financer des «programmes gouvernementaux libres».

Sanders a riposté à Musk, l’appelant pour avoir critiqué les programmes qui aident la grande majorité des Américains alors que lui et ses entreprises avaient bénéficié de milliards de dollars d’aide gouvernementale.

Bernie Sanders a montré vendredi qu’il n’avait pas peur de dénoncer l’hypocrisie – en particulier quand cela vient de quelqu’un comme le PDG de Tesla, Elon Musk.

Musk a tweeté vendredi un mème critique de Sanders et de sa marque de socialisme. Le tweet était en réponse à un article sur un projet de loi présenté jeudi par Sanders qui imposerait une taxe de 60% sur la richesse gagnée par des milliardaires tels que Musk pendant la pandémie de coronavirus. Le mème, surnommé le « jeu à boire officiel de Bernie Sanders! » a montré une photo de Sanders avec le texte: « Chaque fois que le Bernster mentionne un programme gouvernemental gratuit, buvez la bière de quelqu’un d’autre. »

Sanders, qui n’est pas un néophyte lorsqu’il s’agit de défendre ses vues et ses programmes de gauche, n’était pas sur le point de reculer devant de telles critiques. Dans une réponse tweetée, il a appelé Musk pour avoir bénéficié à hauteur de milliards de dollars de subventions gouvernementales et lié à un article du Los Angeles Times qui détaille l’aide que Musk et ses entreprises ont reçue.

« Chaque fois qu’Elon Musk se moque de l’aide gouvernementale pour les 99%, rappelez-vous qu’il ne vaudrait rien sans 4,9 milliards de dollars d’aide sociale », a écrit Sanders. « Oh, Elon juste un socialisme d’entreprise pour lui-même, un capitalisme robuste pour tous les autres. »

Selon l’article du Los Angeles Times, Musk et ses entreprises – Tesla, SolarCity, qui appartient maintenant à Tesla, et SpaceX – avaient reçu une aide gouvernementale estimée à 4,9 milliards de dollars jusqu’en mai 2015. Cette aide a pris diverses formes, notamment subventions, allégements fiscaux, subventions pour la construction, crédits environnementaux et prêts à prix réduit.

Le montant de cette aide n’a fait qu’augmenter depuis. Par exemple, Tesla a récolté 428 millions de dollars grâce à la vente de crédits réglementaires au cours de son dernier trimestre. La société reçoit ces crédits de la Californie pour la vente de voitures électriques et les vend à d’autres constructeurs automobiles qui ne vendent pas suffisamment pour répondre aux exigences de l’État.

La facture de Sanders rapporterait des milliards aux milliardaires

Le projet de loi de Sanders a été coparrainé par les sénateurs Ed Markey, D-Mass., Et Kirsten Gillibrand, D-NY. Le projet de loi taxerait toute richesse gagnée par l’un des 467 milliardaires aux États-Unis entre le 18 mars et le 1er janvier de l’année prochaine et utiliserait le montant provenant de la taxe pour payer les dépenses de santé de chaque Américain pendant un an. .

Elon Musk et ses entreprises ont reçu des milliards de dollars d’aide gouvernementale.

Des millions de résidents américains ont perdu leur couverture maladie pendant la pandémie après avoir perdu leur emploi. Même ceux qui ont une assurance ont parfois dû faire face à des factures élevées après avoir contracté le coronavirus.

Les co-sponsors ont estimé que ces milliardaires avaient vu leur richesse augmenter de 731,8 milliards de dollars entre le 18 mars et le 5 août. Musk, selon une fiche d’information de leur part, avait vu sa propre richesse passer de 24,6 milliards de dollars à 70,5 milliards de dollars. Il ferait face à une facture fiscale de 27,5 milliards de dollars en vertu de la mesure

Une grande partie des gains de richesse cités par les sponsors du projet de loi sont le résultat de la flambée des prix. Afin de payer de telles factures fiscales, les milliardaires devraient presque certainement vendre un grand nombre d’actions, ce qui pourrait saper le cours des actions de leurs entreprises – et leur richesse.

