Neuf personnes donné positif à covide-19 dans une georgia lycée où une photo de plusieurs étudiants marchant à travers le couloirs bondés sans masque.

Il y avait six étudiants et trois membres du personnel du École secondaire North Paulding qui a été testé positif au virus, comme l’a confirmé le réalisateur Gabe Carmona lui-même dans une lettre qui a été publiée pour la première fois dans le Atlanta Journal-Constitution.

Plus tard, le surintendant Brian Otott a annoncé que le l’école va fermer et reviendra à apprentissage virtuel tandis que le bâtiment est assaini comme informé aux parents de la étudiants.

Le surintendant a également signalé que ceux qui ont donné positif au test, ainsi que ceux qui étaient en contact avec le infecté, ils doivent être dans quarantaine pendant 14 jours avant de retourner à école.

Cette affaire déclenche des alarmes non seulement en Géorgie, mais partout aux États-Unis, où les parents et les enseignants craignent que les infections au COVID-19 augmentent au début de la nouvelle année scolaire.

Pour leur part, les autorités scolaires ont promis de nettoyer et désinfecter le bâtiment quotidiennement pour éviter de nouvelles infections de covid19.

La santé et le bien-être de notre personnel et de nos élèves continuent d’être notre priorité absolue », a déclaré le directeur Carmona,« et nous continuons d’ajuster et d’améliorer nos protocoles d’enseignement pour faire de notre école l’environnement d’apprentissage le plus sûr possible.