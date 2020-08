BELLMAWR, N.J. – Un gymnase du New Jersey qui a rouvert contre les commandes pandémiques dans tout l’État a perdu sa licence commerciale.

Le vote 5-1 du conseil de l’arrondissement de Bellmawr mardi soir est intervenu neuf jours après que les propriétaires d’Atilis Gym aient donné un coup de pied dans une barrière en contreplaqué installée par les autorités après qu’un juge de l’État eut déclaré le gymnase au mépris pour avoir violé les limites imposées par le tribunal sur les opérations en salle.

Les propriétaires du gymnase, Frank Trumbetti et Ian Smith, ont également défié les ordonnances d’urgence COVID-19 imposées par le gouverneur Phil Murphy et la commissaire à la santé du New Jersey Judith Persichilli.

La révocation de la licence a pris effet immédiatement, mais les clients ont continué à utiliser le gymnase mercredi.

Lors de la réunion de mardi, un avocat des propriétaires de gymnases a fait valoir que l’entreprise ne menaçait pas la sécurité publique.

« Vous dites qu’ils ont enfreint les normes de sécurité? » a demandé l’avocat John McCann. « Quelle est la norme? »

«Où est la preuve qu’ils représentent un danger?» a poursuivi l’avocat, qui a affirmé que la salle de sport était « l’endroit le plus sûr du New Jersey en ce moment. »

Avant le vote, le capitaine de police de Bellmawr, Michael Draham, a décrit des violations répétées des ordres de fermeture du gymnase.

L’agent de zonage de l’arrondissement, Jim Burleigh, a également déclaré que le gymnase n’avait pas demandé l’approbation du canton avant de déplacer du matériel d’exercice dans le parking à l’usage des clients.

Burleigh a affirmé que les gros équipements en dehors de l’entreprise pouvaient être un danger pour les enfants.

McCann, cependant, a fait valoir que les responsables de l’arrondissement n’avaient pas montré que le gymnase était une menace pour la santé publique. Il a affirmé qu’aucun client du gymnase n’avait été infecté par le coronavirus, attribuant cette information à Trumbetti et Smith.

«Je prends mes clients au mot», a déclaré l’avocat, qui a noté que la mère de Trumbetti était décédée du COVID-19.

McCann a également déclaré que les membres du conseil devraient exiger une preuve que le gymnase présente un risque pour la santé.

«Exigez la science de l’État», a déclaré McCann.

«L’Atilis Gym fermerait demain si nous pouvions voir la science», a-t-il ajouté.

Le bureau du procureur général de l’État a cité des rapports scientifiques pour étayer l’opinion selon laquelle «des interactions étendues et prolongées (dans les gymnases) continuent de présenter des risques importants».

Dans un dossier judiciaire du 22 mai, l’État a noté qu’une étude de la Corée du Sud a révélé que le risque d’infection dans les gymnases «est élevé, peut-être plus élevé que dans d’autres espaces intérieurs confinés dans lesquels les gens restent pendant une période prolongée (sic).

Les supporters parlent samedi aux partenaires d’Atilis Gym, Ian Smith, au centre, et Frank Trumbetti, à gauche, devant l’entreprise Bellmawr.

La controverse du gymnase a attiré des partisans portant des pancartes et brandissant des drapeaux dans l’entreprise Bellmawr et a conduit à des apparitions de Trumbetti et Smith à la télévision nationale.

Dans un article publié dimanche sur Facebook, Smith a prédit que la session du conseil serait « très clairement une extension de la volonté de Murphy ». Smith a également déclaré que lui et Trumbetti étaient prêts à vivre au gymnase dans le but d’empêcher sa fermeture.

Plusieurs participants aux manifestations figuraient parmi les membres du public qui ont vivement critiqué le vote du conseil. Entre autres points, ils ont affirmé que le nombre de morts du COVID-19 avait été gonflé et que les ordres d’urgence du gouverneur étaient inconstitutionnels.

La révocation de la licence «a été préjudiciable et ne favorise pas l’unité», a déclaré Dawn Fantasia, propriétaire foncier du comté de Sussex qui a assisté à la réunion à distance.

Les seuls résidents de Bellmawr à prendre la parole ont appuyé le vote du conseil.

« Je voulais juste dire: » Merci « », a déclaré Jesse Jamison.

Kathleen Mortka a déclaré que son soutien initial pour le gymnase a pris fin lorsque les directives de sécurité promises n’ont pas été mises en œuvre.

« Il y a des photos sur les réseaux sociaux… montrant des personnes démasquées qui n’étaient pas des distanciations sociales », a déclaré Mortka au conseil. Elle a dit que cela montrait « qu’ils ne se souciaient pas de moi ou des autres clients ».

Murphy a fermé des gymnases dans tout l’État en vertu d’une ordonnance du 16 mars visant à freiner la propagation du COVID-19, qui est blâmé pour plus de 14000 décès confirmés et plus de 1800 décès probables dans le New Jersey.

Persichilli a émis un autre ordre de fermeture le 20 mai après la réouverture du gymnase sans autorisation. Le gymnase a été autorisé à rouvrir le 15 juin pour accueillir des commerces de détail à l’intérieur du bâtiment.

L’Etat a ramené le gymnase devant le tribunal le mois dernier, alléguant une « violation gratuite » d’une ordonnance du tribunal qui n’autorisait qu’un enseignement individualisé à l’intérieur du bâtiment.

Le juge de la Cour supérieure Robert Lougy à Trenton a rendu la conclusion d’outrage le 24 juillet, préparant le terrain pour que Trumbetti et Smith se frayent un chemin dans le gymnase fermé le 1er août.

