Au moins deux personnes sont mortes en aidant à lutter contre les incendies de forêt en Californie qui ont forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons, détruit plus de 100 structures, conduit à l’évacuation d’une base de l’armée de l’air et couvert de grandes étendues de la région de la baie en fumée.

« Nous sommes confrontés à des incendies comme nous n’avons pas vu depuis de très nombreuses années », a déclaré le gouverneur Gavin Newsom lors d’une conférence de presse mercredi.

Dans tout l’État, environ 62000 personnes avaient évacué et environ 100000 étaient sous avertissements d’évacuation jeudi après-midi, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, ou Cal Fire.

Un employé des services publics de PG&E est décédé mercredi près de l’énorme complexe LNU Lightning dans le nord de la Californie.Il était là pour nettoyer l’infrastructure afin de la rendre sûre pour les intervenants d’urgence, a déclaré Cal Fire dans un communiqué. Le travailleur a été retrouvé insensible dans un véhicule et déclaré mort dans un hôpital.

Un pilote d’hélicoptère a également été tué dans un accident lors d’une mission de largage d’eau mercredi matin au Hills Fire, à environ 15 km au sud de Coalinga dans la vallée de San Joaquin, a déclaré Cal Fire.

Le pilote, identifié jeudi par Cal Fire comme étant Michael John Fournier, travaillait pour une entreprise privée engagée par l’agence.

L’État est aux prises avec 367 incendies, dont 23 sont des incendies majeurs ou des complexes, a déclaré mercredi Newsom. Beaucoup ont été déclenchés par un nombre massif de coups de foudre en Californie – environ 11 000 sur quatre jours – alors que l’État est en proie à une vague de chaleur.

Les enfers épuisent les ressources de l’État, a déclaré le gouverneur. « La totalité, si l’on considère les 367 incendies actifs dont nous sommes conscients dans toute la Californie … c’est un défi de ressources où ils sont étirés d’une manière que nous n’avons pas vue ces dernières années. »

le deuxième plus grand incendie, le LNU Lightning Complex Fire, a brûlé 131000 acres dans cinq comtés du nord de la Californie – Napa, Sonoma, Lake, Yolo et Solano – et a été maîtrisé à zéro, selon la dernière mise à jour de Cal Fire jeudi. Il est composé de plusieurs incendies liés à la foudre dans les comtés de Napa et de Sonoma.

« Nous avons plus de 30 000 structures qui sont menacées », a déclaré le porte-parole de Cal Fire Jeremy Rahn lors d’une conférence de presse jeudi. Il a ajouté que 105 structures ont été détruites et 70 endommagées dans le complexe.

Rahn a déclaré que 587 pompiers étaient présents sur les lieux. Quatre personnes décrites comme des civils ont été blessées, selon Cal Fire.

Connexes: Les équipes ont travaillé dans une chaleur fulgurante pour lutter contre les incendies de forêt qui se sont enflammés dans le nord de la Californie, envoyant des milliers de personnes de leurs maisons dans l’air enfumé, interrompant brièvement la circulation sur une autoroute et tuant un pilote lors d’une mission de lutte contre les incendies.

Mercredi soir, la base aérienne de Travis dans le comté de Solano, au nord-est de la baie de San Francisco, a ordonné à tout le personnel non essentiel d’évacuer.

Darcy Smith, 46 ans, a déclaré qu’elle et sa famille exploitaient le Funky Chicken Rescue, avec environ 200 animaux à leur charge à Vacaville, une ville de 100 000 habitants à environ 35 miles au sud-ouest de Sacramento. Elle a déclaré à NBC News dans une interview téléphonique mercredi qu’il y avait plusieurs incendies dans la région qui, au début, semblaient loin.

Alors que les flammes se rapprochaient, la famille a été forcée d’évacuer.

«Le vent s’est un peu levé, et nous pouvions dire que la fumée se dirigeait vers nous», dit-elle.

Smith a déclaré qu’ils avaient emballé autant d’animaux que possible, mais avaient dû en laisser plus d’une douzaine.

« C’était complètement déchirant. On nous a dit d’évacuer. On pouvait réellement entendre les réservoirs de propane des gens exploser, alors nous avons été précipités avant de pouvoir attraper tout le monde », a-t-elle déclaré, ajoutant que son mari était retourné chez eux pour sauver plus d’animaux.

Image: Incendie du complexe Lightning LNU (Noah Berger / AP)

Caroline Newell a déclaré qu’elle avait décidé d’évacuer sa maison à Winters, une ville à 30 miles à l’ouest de Sacramento, après que l’odeur de fumée dans sa maison soit devenue accablante.

«Quand je suis sortie dehors, je suis allée voir ce qui se passait, et il y avait tellement de cendres», a-t-elle déclaré à NBC News dans une interview mercredi. «J’avais l’impression qu’il neige. C’était super brumeux mais à l’intérieur de ma maison était aussi très brumeux. «

Newell a déclaré qu’elle s’était enfuie vers la maison de ses parents à Fairfield, à environ 24 miles au sud, mais qu’elle avait ensuite dû évacuer à nouveau vers Oakland.

Les habitants de la région de la baie ont été avertis de rester à l’intérieur en raison de la fumée de plus de trois douzaines d’incendies dans les comtés juste à l’extérieur de San Francisco, San Jose et Oakland.

Un parc mobile à Napa a été rasé et près de 100 personnes ont dû évacuer rapidement mardi soir alors qu’un incendie ravageait la villa espagnole Flat Mobile, selon NBC Bay Area.

Une résidente, une femme de 90 ans qui a des problèmes d’audition, a dû être secourue par un voisin. Une autre voisine, Marcia Ritz, a déclaré au point de vente que tout le monde s’était échappé dans une station balnéaire du lac Berryessa, mais que les flammes continuaient de se rapprocher.

« Un de nos amis avait un ponton, et nous étions 10 à y monter, et nous sommes restés sur l’eau pendant environ cinq heures », a déclaré Ritz.

Plus de 50 caravanes du parc mobile ont été détruites par l’incendie.

Newsom a déclaré qu’il y avait eu 6 754 incendies depuis le début de l’année, contre 4 007 à la même époque l’année dernière.

Image: Incendie du complexe Lightning LNU (Josh Edelson / . – .)

Un groupe de 20 incendies qui est suivi en tant que seul incendie du complexe éclair SCU (unité de Santa Clara) a brûlé 137 475 acres dans cinq comtés – Santa Clara, Alameda, Contra Costa, San Joaquin et Stanislaus.

Cal Fire a déclaré jeudi après-midi qu’il n’était contenu que de 5%. L’agence a déclaré que l’incendie se trouvait sur un terrain escarpé et accidenté et que des températures extrêmes et une faible humidité y contribuaient. « Certains terrains ont peu ou pas d’historique d’incendie avec des carburants décadents propices à une croissance extrême des incendies », a déclaré l’agence.

Jeudi matin, aucune structure n’avait été détruite, mais plus de 6 200 structures étaient menacées par cet incendie.

Les braises du feu sont projetées jusqu’à trois quarts de mille, a déclaré jeudi le capitaine Stephen Volmer, un analyste du comportement du feu dans le complexe, dans une vidéo. Alors que normalement l’humidité augmente la nuit et ralentit la propagation du feu, cela ne s’est pas produit et « et cela permet au feu de brûler activement toute la journée et toute la nuit là-bas », a-t-il déclaré.

« Nous regardons, juste dans l’herbe, le feu se déplacera jusqu’à 120 pieds par minute, et cela entrave également les efforts de contrôle, car il fait avancer le feu plus vite que nous ne pouvons réellement l’attaquer en toute sécurité », Volmer m’a dit.

Cinq incendies dans les comtés de San Mateo et de Santa Cruz – surnommés le CZU August Lightning Complex – se sont déclarés lundi soir et avaient brûlé 40000 acres jeudi matin, selon Cal Fire. C’était zéro pour cent contenu.

Le shérif du comté de Sonoma, Mark Essick, a déclaré jeudi qu’il était préoccupé par le fait que de nombreuses personnes s’arrêtent sur les côtés d’autoroutes et de routes très fréquentées pour prendre des photos et voir l’incendie.

« Nous vous exhortons vraiment à combattre cette envie et à continuer d’évacuer », a-t-il déclaré. « Lorsque vous vous arrêtez pour prendre des photos, cela crée des risques secondaires de circulation et des problèmes d’évacuation. »