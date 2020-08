Adopté comme symbole de triomphe et en reconnaissance des «héros» récupérés du COVID-19, personnel médical et le personnel administratif de l’Hôpital de Expansión de l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dans le Circuit automobile Hermanos Rodríguez, de Mexico, a renvoyé ses patients au rythme de la chanson Nous allons vous bercer du groupe Queen.

En ce sens, le directeur de cette unité, Javier Michel García Acosta, a expliqué que cette idée Cela est dû à la renommée mondiale que cette chanson et le coronavirus ont acquise. Lorsque les patients sont libérés, le personnel médical les encourage pour qu’ils se sentent Ils ont gagné une bataille de plus et retournent à leur vie quotidienne.

« ETComme s’il s’agissait d’un hymne, c’est quelque chose à nous, nous voulons aussi nous identifier pour que le patient ressorte du travail de chacun. Ici, nous servons des personnes de tous âges qui sortent pour se réinsérer dans leur vie quotidienne, c’est pourquoi nous avons choisi cette chanson comme un moyen de stimuler le patient et le personnel, car ils Ils veulent aussi crier: on a réussi, on a battu COVID« , il prétendait.

Le médecin urgentiste de l’IMSS a signalé que depuis l’ouverture de cette unité d’extension – 13 mai 2020 – environ 1520 patients ont été admis pour COVID-19, dont environ 900 diplômés et huit ont été extubés grâce à la réhabilitation qui y est apportée.

García Acosta a affirmé que «le modèle initial qu’avait l’Autodromo était pour les patients convalescents, cependant, en raison de la pandémie, comme elle s’est produite dans la vallée du Mexique et dans la RépubliqueNous avions besoin de nous améliorer, de nous reconvertir et de nous adapter aux circonstances. Nous avions cette capacité de le faire, et maintenant nous recevons des patients modérés, compliqués et intubés ».

Chaque matin dans votre e-mail les nouvelles les plus importantes du Mexique

Avant le congé, le directeur de cet hôpital d’expansion IMSS remercie les patients de leur avoir permis de les soigner, de les soigner et de travailler en équipe pour parvenir à leur rétablissement. On explique aux membres de la famille le traitement suivi par le patient, dans quel état de santé il a quitté l’unité et les instructions à suivre à domicile.

Il a souligné que pour le personnel sanitaire et administratif, cette dynamique d’adieu est complétée par la sonnerie d’une cloche, qui symbolise une nouvelle opportunité de vie., ressentez la liberté et «après des jours d’enfermement c’est quelque chose d’agréable, d’agréable, ils libèrent cette adrénaline ou cette émotion en sonnant la cloche».

Il a remercié et reconnu le travail du personnel médical et administratif qui, avec sa contribution quotidienne, minute par minute, fait fonctionner le grand équipement de l’Hôpital Expansion de l’Autodrome Hermanos Rodríguez.

« Si nous ne les avions pas, il serait très difficile de pouvoir être ici dans cette unité, d’attaquer COVID-19 et d’obtenir les résultats que nous avons. C’est une fierté d’être avec eux, c’est vraiment un honneur d’avoir cette équipe. Croyez-moi que nous continuons à bien faire les choses, que l’Institut sait bien faire les choses et c’est ce que nous faisons, nous avons tous rejoint le défi, dès le premier jour, tout le monde a décidé de relever le défi et de se joindre », a souligné le Dr Javier Michel García Acosta.

Le Mexique a enregistré 511369 cas confirmés virus SARS-CoV-2 accumulé, dont 44 983 sont des patients actifs, c’est-à-dire qu’ils ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, en plus il y a eu 55908 décès et 345 653 les patients rétabli.

Concernant l’alerte épidémiologique du sémaphore pour le coronavirus (COVID-19), Ricardo Cortés Alcalá, directeur général de la promotion de la santé a rapporté que l’état deLe Campeche est le premier à atteindre la couleur jaune.

Tandis que 25 États restent allumés au feu orange, dont la ville et l’État du Mexique, tandis que six en rouge restent en rouge: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Hidalgo et Zacatecas.

La Mexico est l’entité avec le plus grand nombre de cas actifs, suivis de Guanajuato, État du Mexique, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz et San Luis Potosí, en tant qu’entités comptant plus de 1000 cas actifs et qui représentent ensemble 65,3% des cas actifs du pays.

PLUS SUR CE SUJET:

En images, le personnel de santé de l’hôpital de Expansión Autódromo Hermanos Rodríguez au CDMX

IMSS paierait plus de 300 millions de pesos pour utiliser l’autodrome Hermanos Rodríguez pour COVID-19

Au milieu des applaudissements et de l’espoir: le premier patient atteint de COVID-19 a été renvoyé de l’Autódromo Hermanos Rodríguez