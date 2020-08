Les motos et les gens se pressent sur la rue principale lors du 80e rallye annuel de motos Sturgis le 7 août 2020 à Sturgis, Dakota du Sud.

L’un des événements les plus importants depuis le début de la pandémie a commencé dans le Dakota du Sud: plus de 250 000 personnes sont attendues à l’emblématique Sturgis Motorcycle Rally.

C’est à la baisse par rapport aux années précédentes, où environ un demi-million de personnes sont descendues dans la ville d’environ 7 000 personnes pour un événement qui a développé une réputation de festival à tout faire.

Bien que la tradition de 80 ans ne soit pas aussi bruyante qu’elle l’était autrefois, les festivaliers seront en grande partie libres des restrictions de distanciation sociale courantes ailleurs dans le pays pendant le festival de 10 jours de cette année.

Les motards qui affluent vers la petite ville de tout le pays ne seront pas soumis à des exigences de mise en quarantaine s’ils proviennent d’un point chaud de coronavirus.

Et les masques? Ils sont encouragés – pas obligatoires.

Jusqu’à présent, peu de gens tiennent compte de cet encouragement, selon un journaliste de l’Associated Press lors de l’événement.

Beaucoup de ceux qui sont allés à vélo à Sturgis vendredi ont exprimé leur mépris des règles et des restrictions qui ont marqué la vie dans une grande partie du monde pendant la pandémie.

«Screw COVID», lisez le dessin sur un T-shirt en train d’être colporté. «Je suis allé à Sturgis.

Les responsables locaux ont fait des efforts pour réduire l’événement, mais certains s’attendent à ce que les motards fatigués par les restrictions affluent en grand nombre à Sturgis.

«C’est le plus grand événement qui se déroule aux États-Unis et qui n’a pas été annulé», a déclaré Rod Woodruff, qui exploite le plus grand terrain de camping et salle de concert situé en dehors des limites de la ville.

« Beaucoup de gens pensent que ça va être plus grand que jamais. »

En plus des préoccupations normales concernant la criminalité, de nombreux habitants craignent que les foules immenses et que le manque de règles de distanciation sociale conduise à une épidémie ingérable de COVID-19.

Qu’est-ce que Sturgis?

Le rallye est peut-être connu pour ses manigances tapageuses, ivres et nues, mais ces dernières années, les participants de longue date se plaignent qu’il a perdu son avantage.

Les visiteurs novices pourraient être excusés de penser que le rallye n’est pas beaucoup plus qu’une excuse pour créer l’un des plus grands centres commerciaux en plein air du monde. Il y a généralement des commandites d’entreprises, des vendeurs de t-shirts agréés, des compagnies d’assurance et des avocats.

La plupart des participants ces dernières années sont des professionnels qui ont trop à perdre s’ils sont arrêtés. Les trois principales professions de Sturgis sont les médecins, les avocats et les comptables, ont déclaré des responsables municipaux les années précédentes.

Cela se traduit par beaucoup d’argent pour l’économie locale. L’année dernière, le rassemblement a généré environ 1,3 million de dollars de recettes fiscales pour le Dakota du Sud, selon le département d’État du Revenu.

L’événement est-il risqué pendant une pandémie?

Bien que les événements extérieurs soient largement considérés comme moins risqués que les événements intérieurs, la taille sans précédent du rassemblement suscite de graves préoccupations.

« Vous ne faites qu’alimenter un incendie », a déclaré l’épidémiologiste Dr John Brownstein à ABC News. « Le Dakota du Sud connaît déjà une augmentation de la transmission. COVID n’est pas sous contrôle dans le Dakota du Sud; ce n’est tout simplement pas. »

Parmi les inquiétudes de Brownstein: que les participants pourraient être infectés lors de l’événement et le propager à travers le pays à leur retour chez eux – et que le système de santé rural n’a pas la capacité de gérer une éventuelle augmentation locale des cas.

De nombreux habitants semblent partager cette inquiétude. Lorsqu’on leur a demandé plus tôt cette année si le rallye moto emblématique devait avoir lieu, leur réponse a été un «non» écrasant.

Plus de la moitié de la communauté a exprimé ses sentiments dans une enquête. Une majorité considérable de 62% a demandé aux responsables de la ville de reporter le rassemblement.

Plusieurs mesures ont été prises pour réduire les risques, rapportent les médias locaux: Le centre communautaire n’accueillera pas de vendeurs à l’intérieur comme par le passé, selon NewsCenter 1. Et le lycée Sturgis n’offrira pas de services de douche ni n’accueillera le petit-déjeuner annuel de crêpes comme dans le passé.

Le maire Mark Carstensen a déclaré jeudi à . que la ville installait des stations d’assainissement et distribuait des masques, bien qu’ils ne soient pas mandatés.

Pourquoi les dirigeants locaux permettent-ils que l’événement se poursuive?

Les entreprises ont fait pression sur le conseil municipal pour qu’il continue et les responsables de Sturgis ont déclaré que le rassemblement aurait lieu, qu’ils le veuillent ou non. Ils ont donc choisi d’essayer de le réduire, d’annuler les événements organisés par la ville et de réduire la publicité pour le rallye.

Daniel Ainslie, directeur de la ville de Sturgis, a déclaré que la ville avait reçu une lettre envoyée par des avocats pour une entreprise extérieure contenant des menaces de litige à moins que le rassemblement ne se poursuive. Il a suggéré que la ville n’avait pas le droit d’annuler le rallye parce que des décisions de justice antérieures avaient conclu que le rallye n’était pas produit par un seul organisateur.

Pour sa part, Woodruff a déclaré qu’il estimait qu’il n’avait pas d’autre choix que de procéder au rallye. Il emploie des centaines de personnes en août et un personnel plus petit à temps plein.

«Nous dépensons de l’argent pendant 355 jours par an sans aucun retour, en espérant que les gens se présentent pendant neuf jours», a-t-il déclaré. « Nous sommes une entreprise de neuf jours. »

Quelles sont les règles du Dakota du Sud concernant les masques, la distanciation sociale?

Le gouverneur Kristi Noem a adopté une approche détendue de la pandémie. Même si les gouverneurs républicains dans des États comme le Texas ont décidé d’exiger que les gens portent des masques, Noem n’a pas exigé de distance physique ni de masques lors de la célébration du 3 juillet au mont Rushmore, à laquelle le président Donald Trump a assisté.

Elle a soutenu l’organisation du rallye Sturgis, tweetant jeudi: « J’ai fait confiance à mon peuple, ils m’ont fait confiance, et le Dakota du Sud est bien placé dans notre combat contre COVID-19. Le rallye moto #Sturgis commence ce week-end, et nous sommes ravis pour que les visiteurs voient ce que notre grand État a à offrir! «

J’ai fait confiance à mon peuple, ils m’ont fait confiance et le Dakota du Sud est bien placé dans notre combat contre le COVID-19. Le rallye moto #Sturgis commence ce week-end, et nous sommes ravis que les visiteurs découvrent ce que notre grand État a à offrir! https://t.co/UiHvaYviqa – Kristi Noem (@KristiNoem) 6 août 2020

Noem a souligné qu’aucune épidémie de virus n’avait été documentée parmi les plusieurs milliers de personnes qui se sont avérées voir le président Donald Trump et des feux d’artifice au mont Rushmore le mois dernier.

Les cas de virus quotidiens ont tendance à augmenter dans le Dakota du Sud, mais la moyenne sur sept jours n’est toujours que d’environ 84, avec moins de deux décès par jour.

Contribuant: Patrick Anderson, chef de Sioux Falls Argus; Trevor Hughes; The Associated Press

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Sturgis Motorcycle Rally: Que savoir sur les masques, la fréquentation, les règles