La plage emblématique de Copacabana À Rio de Janeiro ce samedi s’est réveillé couvert de croix noires et de ballons rouges pour rendre hommage aux près de 100000 victimes laissées par la pandémie de coronavirus au Brésil et pour protester contre la façon dont le gouvernement de Jair Bolsonaro a mené la crise sanitaire.

Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, a signalé 1179 décès et 50230 infections dus à COVID-19[feminine Le dernier jour, le nombre de victimes est passé à 99 572 et le nombre de cas confirmés avoisine les trois millions.

Pour honorer ceux qui Ils ont perdu la vie En raison du COVID-19, un millier de ballons gonflés à l’hélium ont été dispersés sur la plage la plus célèbre du Brésil et une centaine d’entre eux sont restés ancrés sur des croix noires symbolisant les victimes qui ont perdu la vie dans leur lutte contre le virus.

L’hommage, organisé par l’ONG Río de Paz, liée à l’Organisation des Nations Unies (ONU), a également été le théâtre d’une manifestation contre la direction de la gouvernement du leader d’extrême droite face à la pandémie, l’un des plus sceptiques quant à la gravité de la maladie, qu’il a fini par qualifier de «gripita».

De manière pacifique, la manifestation a été synthétisée en un affiche quatre mètres de long qui ont été plantés devant les croix.

Avec la phrase « 100 MILLE: Pourquoi sommes-nous le deuxième pays en nombre de décès?», L’affiche résumait les sentiments de nombreux Brésiliens, mais surtout ceux des familles des victimes, dont beaucoup ont ressenti l’abandon du gouvernement, l’inefficacité des services de santé publique et le manque d’empathie.

« Il a tort de croire que (COVID-19) est une » fake news « , qui est une chose politique. Voici Hugo, mon fils de 25 ans, ce n’était pas un homme politique, c’était un citoyen, c’était une personne décédée du COVID-19 à l’âge de 25 ans », a assuré à . Marcio Antonio do Nascimento Silva, un chauffeur de taxi qui a perdu un son fils à Rio, au début de la pandémie. «Aux gens qui n’ont pas d’empathie, qui croient que parce que cela ne leur est pas arrivé, ils peuvent critiquer, j’espère que cela ne se produira pas avec vous. Essayez de prendre soin de vous, utilisez des masques, du gel alcoolisé. Je suis victime de COVID, j’ai eu COVID et j’ai réussi à être guéri, mais beaucoup de gens ne sont pas guéris comme Hugo, qui n’a pas été guéri », a-t-il ajouté.

Au milieu de la désescalade progressive qui progresse Rio de Janeiro En raison de la pandémie, des centaines de curieux ont accompagné la journée qui s’est déroulée devant l’emblématique hôtel Copacabana Palace, joyau architectural de la ville, fondé en 1923 et inscrit sur la liste du patrimoine historique et artistique national du Brésil.

Alors que certains ont critiqué le hommage le considérant «un clown» et l’appelant un acte «de gauche», d’autres ont défendu la symbolique de l’hommage et ont demandé le respect.

L’hommage s’est terminé avec la libération des ballons qui ont quitté le Plage et dispersés dans le ciel bleu de la ville.

