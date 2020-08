L’affirmation: Barack Obama a dépensé 65000 dollars en pizza et hot-dogs, qui sont des noms de code pour la prostitution des enfants

L’affirmation concernant l’ancien président Barack Obama a ses racines dans le «pizzagate», une théorie du complot démentie par QAnon, apparue pendant la deuxième campagne présidentielle d’Hillary Clinton. Il allègue que Clinton dirigeait un réseau de trafic sexuel d’enfants dans le sous-sol du Comet Ping Pong, un restaurant de Washington, D.C. Fin 2016, un homme armé a tiré dans le restaurant après s’être convaincu que la théorie était vraie, a rapporté USA TODAY.

La réclamation a fait surface sur Facebook dans un article du 8 août sur le compte de l’utilisateur Amiri King. Le message présente une image en noir et blanc d’un homme tenant une pancarte indiquant: « Obama a dépensé 65K en pizza et hot dogs !? »

L’homme sur la photo n’est pas identifié et il porte un masque.

« Eh bien, en supposant que » nous utilisons les MÊMES chaînes « , » King, un YouTuber, a écrit dans la légende.

Il fait référence à une déclaration d’une chaîne de courrier électronique entre des employés de la société de renseignement géopolitique basée au Texas, Stratfor. La chaîne a été publiée par WikiLeaks en 2012.

«Je pense qu’Obama a dépensé environ 65 000 $ de l’argent des contribuables en volant dans des pizzas / chiens de Chicago pour une soirée privée à la Maison Blanche il n’y a pas longtemps, supposons que nous utilisons les mêmes canaux? Fred Burton, employé de Stratfor, a écrit dans un e-mail publié sur The Global Intelligence Files de WikiLeaks.

Les utilisateurs qui ont répondu à la publication Facebook de King ont compris sa signification.

«Pizza» et «hot-dogs» sont des codes «pédo (pédophilie)», a répondu Kathleen Theresa. Theresa a également posté des mots de code « pédo » supplémentaires. Parmi eux, «hotdog = boy» et «pizza = girl».

« La rumeur dit que les hot dogs sont un code pédo pour les jeunes garçons et si vous n’avez pas entendu parler de la pizzeria pedo de DC, vous passez trop de temps à vous cacher sous un rocher, alors voilà », a écrit une autre utilisatrice, Laura Benton.

King n’a pas répondu à une demande de commentaire de USA TODAY.

WikiLeaks publie une chaîne de messagerie

WikiLeaks a affirmé que Stratfor est en fait une façade pour une agence secrète qui fournit des services de renseignement confidentiels aux grandes entreprises et au gouvernement, y compris des agences comme le Department of Homeland Security, les Marines et la Defense Intelligence Agency, selon le site WikiLeaks.

La source de la réclamation est une chaîne de courriels datée du 14 mai 2009 et intitulée «RE: Préparez-vous pour« Chicago Hot Dog Friday ».

La chaîne comprend la déclaration de Burton au sujet de l’administration Obama dépensant l’argent des contribuables pour la pizza et les hot-dogs, ainsi que des RSVP à « Hot Dog Friday », mais il n’y a aucune preuve qu’une telle somme a été dépensée pour la nourriture de fête ni aucune référence à un parti spécifique à la Maison Blanche.

Burton a peut-être fait allusion à une fête du Super Bowl organisée à la Maison Blanche quelques mois plus tôt le 2 février 2009. Pizza et hot-dogs, ainsi que des sandwichs au poulet, des frites et de la salsa, des bretzels et des glaces ont été servis lors de l’événement, selon à .. Cependant, seules 75 personnes y ont participé, pour une somme de 65 000 $.

Dans le cadre de la politique de l’entreprise, le personnel de Stratfor «ne traite pas de la nature des courriels Stratfor volés et des autres documents publiés sur Wikileaks, que ce soit pour confirmer ou nier leur validité», selon la directrice des relations publiques Emily Donahue.

Donahue a également déclaré à USA TODAY que les retombées des fuites d’e-mails étaient si graves que la société a complètement changé son modèle commercial.

« Stratfor fait désormais partie de RANE (Risk Assistance Network + Exchange), une société de renseignement sur les risques. En tant que société RANE, Stratfor sert désormais ses clients avec l’évaluation des risques et la planification pour éviter les violations », a-t-elle déclaré.

Courriels de hot dog et allégations de pédophilie

La relation de la chaîne de courrier électronique avec le langage codé de la pédophilie découle d’une théorie du complot publiée sur InfoWars, le site Web de l’émission télévisée et radiophonique du spécialiste et théoricien du complot Alex Jones.

Lors d’un enregistrement de son émission de télévision le 1er août 2018, Jones a accusé l’administration Obama de garder les mots de code du FBI pour les enfants hors d’un manuel de la sécurité intérieure. Media Watchdog Media Matters for America – qui se décrit comme une « recherche et information progressistes centre dédié à la surveillance, à l’analyse et à la correction de la désinformation conservatrice de manière exhaustive »- a publié la vidéo sur son site Web.

« J’ai appris cela avec Pizzagate et tout. Vous avez des admissions et des milliers d’e-mails sur les enfants seront livrés dans le bain à remous pour votre plaisir, puis ce sont les mots de code du FBI pour les relations sexuelles avec des enfants de leur propre manuel de la sécurité intérieure et ils « On parle de 65 000 $ de succulents hot dogs. » Oh mon Dieu, ce sont bons. J’avais ces hot-dogs à Hawaï et ils ont été livrés par avion. » Ce sont des prostituées de sexe masculin », a déclaré Jones.

Jamie White d’InfoWars a mentionné la chaîne de messagerie Stratfor dans un article répondant aux critiques adressées au président Donald Trump après avoir servi de la restauration rapide à des joueurs de football universitaire lors d’une réception à la Maison Blanche en janvier 2019.

«Les médias d’entreprise ont complètement ignoré la bombe de WikiLeaks, la publication de Global Intelligence Files, révélant le gaspillage et la corruption du gouvernement, mais ils ont le temps de vérifier tous les aspects du festin de restauration rapide de Trump, y compris la hauteur réelle du tas de hamburgers», a écrit White.

Le président Donald Trump parle aux médias de la table remplie de fast-food dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche à Washington, lundi 14 janvier 2019, pour la réception des Clemson Tigers.

Trump a accueilli les Clemson Tigers en commémoration de leur titre de champion national de football universitaire, a rapporté USA TODAY. Des hamburgers de Wendy’s, McDonald’s, Burger King et autres fast-foods ont été servis. L’attachée de presse de l’époque à la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a déclaré que Trump avait payé lui-même le tarif simple pour organiser l’événement, car la fermeture partielle du gouvernement avait mis le personnel de la résidence en congé.

Notre note: Faux

Nous évaluons cette affirmation comme FAUX car elle n’a pas été étayée par nos recherches. La réclamation initiale était basée sur une chaîne de courrier électronique divulguée entre des employés d’une entreprise privée, mais la déclaration faisant référence à 65 000 $ pour la pizza et les hot-dogs n’est pas fondée.

