Le négociateur européen de l’accord avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, a regretté ce vendredi la manque de progrès concrets dans l’après-négociation Brexit avec Londres, garantissant que parfois cela « semblait reculer, au lieu d’aller de l’avant. «

Lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point sur le septième cycle de négociations entre Bruxelles et Londres, le diplomate français a exprimé sa « déception » par le faible engagement manifesté par l’équipe britannique et a averti qu’il voit « peu probable » de conclure un accord À temps pour la fin de l’année, compte tenu de la stagnation des négociations.

« Ceux qui s’attendaient à ce que les négociations avancent cette semaine seront déçus. Moi aussi déçu, inquiet et surpris« , a admis Barnier, dans une intervention parsemée de reproches à l’encontre de l’équipe britannique avant le blocus existant.

Il a expliqué que seuls des progrès ont été réalisés en matière technique comme en matière d’énergie, de lutte contre la fraude ou de participation aux programmes de l’UE. « Cependant, cette semaine, nous avons senti que sur d’autres sujets, nous allions en arrière et non en avant », a estimé le négociateur en chef européen.

Pour tout cela, Barnier a admis qu’il jugeait « peu probable » de conclure un accord avec le Royaume-Uni à temps. « Je ne comprends pas pourquoi nous perdons un temps si précieux », at-il indiqué, avertissant peu de marge de manœuvre avec lequel ça compte. A Bruxelles, ils estiment que le pacte devrait être prêt au plus tard le 31 octobre pour être ratifié avant la fin de l’année, à la fin de la période de transition.

Face à l’un des problèmes sur lesquels l’UE et le Royaume-Uni se heurtent le plus, le compétition juste, le diplomate français a été méridien en soulignant que l’Union n’acceptera pas un accord dans lequel des distorsions peuvent être créées dans le marché unique et a déclaré qu’il s’agissait d’un « condition préalable non négociable« , » malgré l’insistance de Londres sur un accord de mauvaise qualité axé uniquement sur les biens et services. «

Londres réitère ses demandes

Du côté britannique, le négociateur David Frost a assuré que le dernier cycle de pourparlers avait été « utile », mais a reconnu qu’ils avaient été expérimentés « peu de progrès« .

Dans une déclaration, l’exécutif des îles a critiqué l’UE en insistant pour que le Royaume-Uni accepte Politiques européennes de la pêche et des aides publiques, en veillant à ce que l’absence d’accord dans ce domaine rende « inutilement difficile » la réalisation de progrès à l’échelle mondiale.

Le Royaume-Uni a exigé un accord sur les relations futures avec l’UE axé sur la partie commerciale et qu’il adopte le forme d’un accord de libre-échange, comme ceux que le bloc européen entretient avec d’autres partenaires internationaux, ainsi que des accords pratiques dans le domaine de l’aviation, des programmes scientifiques ou de la justice. « Lorsque l’UE acceptera cette réalité dans tous les domaines de négociation, il sera beaucoup plus facile d’avancer », a réitéré Frost.

Londres défend qu’il est encore possible de conclure un accord au mois de septembre bien qu’il admette que ce ne sera pas facile à réaliser. « Un travail de fond est encore nécessaire dans différents domaines de la coopération future possible entre le Royaume-Uni et l’UE si nous voulons y parvenir », a résumé le chef d’équipe britannique, notant que le temps presse « pour les deux parties ».