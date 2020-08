Rédaction MundoHispánico

Bed Bath & Beyond, J.C. Penney fermera ses magasins dans les magasins du jour de Thanksgiving comme Walmart, Best Buy, Kohl’s Sam’s Club, Target a décidé de fermer à Thanksgiving cette année. Le 21 juillet, Walmart a annoncé la fermeture de ses magasins pendant les vacances.

La liste des magasins qui fermeront à Thanksgiving cette année s’allonge en raison de la pandémie de coronavirus.

Bed Bath & Beyond et J.C. Penney ont annoncé qu’ils fermeront tous leurs magasins le jour de Thanksgiving et, comme d’autres détaillants, ils rompront également avec la tradition de la journée de magasinage la plus attendue de l’année.

«Tout au long de la crise du COVID-19, nos employés dévoués ont pris des mesures exceptionnelles pour rester en sécurité, garder nos clients servis et nos communautés soutenues avec les articles essentiels dont elles ont besoin», a déclaré Mark Tritton, président et chef de la direction de Bed Bath & Au-delà par une déclaration, selon WFTV 9.

De même, USA Today a indiqué que Bed Bath & Beyond et J.C. Penney et les autres détaillants n’ont pas encore indiqué quels seraient les plans d’achat pour le Black Friday, ni donné les détails du jour où les offres commenceraient.

Best Buy, quant à lui, a déclaré mercredi dernier qu’il n’ouvrirait pas le jour de Thanksgiving, mais travaillait dur pour améliorer l’expérience d’achat en ligne.

«Pour faire face à l’évolution de la vie de nos clients en cette période des fêtes, nous améliorons la façon dont nous traitons les commandes, en offrant des options de ramassage plus pratiques dans nos magasins pour nous assurer que les commandes de BestBuy.com arrivent au bon moment», a-t-il déclaré. le détaillant.

« Nous allons également commencer à proposer certaines des meilleures offres de la saison jamais vues auparavant, afin de permettre à nos clients de consulter encore plus facilement leurs listes de cadeaux », a déclaré Best Buy dans son communiqué.

Neil Saunders, directeur général du cabinet de conseil au détail Global Data, a déclaré qu’il s’attend à ce que davantage de magasins annoncent des fermetures pendant les vacances.

« Dans les conditions actuelles, l’idée qu’un détaillant conduise des foules de gens à son magasin n’est pas un début », a déclaré Saunders. « Aucun détaillant ne peut courir un risque de surpeuplement, donc tout le monde cherchera à trouver un équilibre entre la nécessité de générer des ventes et la nécessité d’assurer la sécurité des gens. »

Michael Brown, partenaire dans la pratique de la consommation chez Kearney, une société mondiale de conseil en stratégie et gestion, a déclaré que les ventes de vacances devraient commencer « en octobre pour que les détaillants aient suffisamment de jours de vente dans les magasins à occupation restreinte ».

« Vous constaterez des pics spectaculaires dans les ventes du commerce électronique, de sorte que les acheteurs devraient s’attendre à des délais d’expédition plus longs car les centres de distribution sont à leur apogée », a déclaré Brown.

« Ils verront également une certaine incohérence dans les délais de livraison puisque les centres d’expédition peuvent être fermés si un cas de COVID-19 est découvert », a-t-il ajouté.

Walmart a lancé les annonces de clôture de Thanksgiving le 21 juillet.

Walmart a déclaré qu’il fermerait ses magasins et ceux de sa filiale Sam’s Club aux États-Unis le jour de Thanksgiving afin que ses employés puissent passer la journée avec leurs familles après avoir travaillé pendant la pandémie de coronavirus, selon l’Associated Press.

