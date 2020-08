Joe Biden a prononcé le plus grand discours de sa carrière jeudi soir lorsqu’il a accepté la nomination démocrate à la présidence. « L’actuel président a plongé l’Amérique dans l’obscurité pendant bien trop longtemps », a déclaré l’ancien vice-président. «Trop de colère, trop de peur, trop de division. Je m’appuierai sur le meilleur d’entre nous, pas sur le pire.… Et ne vous y trompez pas, unis nous pouvons et nous surmonterons cette saison de ténèbres.

Le discours a reçu des critiques élogieuses, le rédacteur en chef de l’ancien président Barack Obama, Cody Keenan, l’appelant « facilement le meilleur discours de Joe Biden. Il s’est montré très présent ». Le correspondant politique en chef de Politico, Tim Alberta, a ajouté: « Nous regardons un vieux joueur de baseball dont les compétences ont diminué se transformer en une meilleure performance en carrière dans le plus grand match de sa vie. Remarquable à voir. »

Le discours a même reçu les éloges de certains de l’autre côté de l’allée. Le commentateur conservateur Erick Erickson a tweeté: « Biden a dépassé les attentes. C’était un beau discours. » Rich Lowry, rédacteur en chef de la National Review, a confirmé, en tweetant: « Diffusion énergique et énergique, la plus forte quand on décrit son programme comme tout sur les emplois, le discours a perdu sa concentration au second semestre – mais dans l’ensemble, il s’est probablement aidé. » Guy Benson, le rédacteur politique de Townhall, a dit simplement: « Biden a écrasé les attentes. »

Même ceux qui connaissaient Biden depuis des années étaient impressionnés. « Après que Biden a essuyé le sol avec Paul Ryan lors du débat du VP de 2012, je l’ai regardé et je lui ai dit: » Vous n’aurez jamais une meilleure performance que ce soir « », a tweeté Jim Messina, directeur de la campagne 2012 d’Obama. « J’avais tort. Ce soir c’est mieux. »

Plus d’histoires de theweek.com

5 dessins animés mordants sur la Convention nationale démocrate

Une Kirsten Dunst confuse demande à Kanye West pourquoi il l’a mise sur son affiche de campagne

Sean Hannity aurait admis en privé qu’il pensait que Trump était une « personne folle de chauves-souris »