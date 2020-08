Plus: Une décision de justice sur AB 5, de nouveaux COVID-19 #s, des réouvertures d’écoles, une pluie de météores et des dauphins sur la côte

Est-ce une pluie de météores ou Joe Biden vient-il de choisir la première femme noire à figurer sur le ticket présidentiel d’un grand parti?

Tous les deux! Nous sommes le mardi 11 août et je suis Maria Sestito, journaliste senior au Desert Sun à Palm Springs. Et, en plus de ce qui précède, je vais vous donner des mises à jour sur le coronavirus – mes résultats négatifs sont revenus ce matin – ainsi que les incendies de forêt, le covoiturage et les écoles … de dauphins. (En fait, c’est un pod, pas une école, mais vous comprenez l’essentiel).

Kamala Harris sélectionnée comme colistière de Joe Biden

La sénatrice Kamala Harris, qui a mis fin à sa course en décembre 2019, avait également des partisans célèbres.

Les nouvelles ont éclaté cet après-midi que Kamala Harris a été choisie comme colistière de Joe Biden. Au cours des dernières semaines, la jeune sénatrice californienne était opposée à la représentante Karen Bass – l’autre femme noire considérée – alors que les médias spéculaient sur la femme qui deviendrait la vice-présidente démocratique. En fin de compte, Biden a choisi son ancien compagnon de combat sur scène.

Harris, qui est également la première Américaine d’origine asiatique sur le ticket présidentiel d’un grand parti, a mis fin à sa propre candidature à l’investiture démocratique en décembre. Elle a approuvé Biden en mars.

Au Sénat, l’ancien procureur général de Californie et procureur de San Francisco a renforcé sa réputation de débatteur et d’interrogateur avisés auprès de responsables de l’administration tels que le procureur général William Barr. Au cours des débats démocrates, Harris a défié Biden pour ses remarques sur le travail avec des sénateurs ségrégationnistes. Elle s’est décrite comme faisant partie de la deuxième classe pour intégrer son école californienne en tant qu’enfant après le bus scolaire obligatoire, ce qui a incité Biden à s’excuser pour ses commentaires précédents.

L’école … qu’est-ce que c’est?

En parlant d’aller à l’école, la plupart des enfants californiens n’assisteront pas à des cours en personne ce mois-ci, mais certains, y compris à la Mount St. Mary’s Academy de Grass Valley, l’essayent. Le L.A. Times rapporte que les étudiants font vérifier leur température, reçoivent un désinfectant pour les mains et sont interrogés sur leurs «vecteurs de virus» potentiels.

L’école, qui compte 160 élèves, espère être un modèle pour d’autres comme elle, a déclaré le surintendant des écoles du diocèse catholique de Sacramento.

Pour obtenir des informations spécifiques sur les directives relatives aux réouvertures et aux dérogations scolaires, consultez cet article astucieux de Cal Matters.

Les chauffeurs d’Uber et Lyft seront désormais considérés comme des employés, en attendant un appel (bien sûr)

Les pilotes Lyft et Uber se rassemblent pour soutenir AB 5 le mercredi 28 août 2019 à Sacramento, en Californie.

Les sociétés de covoiturage Uber et Lyft prévoient de faire appel d’une décision rendue lundi par le juge de la Cour supérieure de San Francisco, Ethan P. Schulman, qui les obligerait à traiter les chauffeurs comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants. Le changement garantirait des avantages tels que les heures supplémentaires, les congés de maladie et le remboursement des dépenses pour les travailleurs qui constituent une grande partie de l’économie des petits boulots, selon l’Associated Press.

Bien que les militants syndicaux aient salué la décision, les entreprises l’ont critiquée, affirmant qu’elle menaçait de les fermer pendant un ralentissement économique induit par une pandémie et que de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi se tournent vers les entreprises de covoiturage pour gagner de l’argent.

Plus de licenciements ont frappé les médias et le divertissement

Le 27 juillet 2020 marque le 80e anniversaire des débuts officiels de Bugs Bunny dans son propre dessin animé. Découvrez son évolution, passant d’un lapin sans nom dans un dessin animé Porky Pig (1938) à la mascotte officielle de Warner Bros.

Au moins 600 employés de WarnerMedia ont été licenciés lundi, selon le L.A. Times. La plupart des coupes provenaient du studio Warner Bros. à Burbank, connu pour «Wonder Woman», «The Big Bang Theory» et la franchise de films Harry Potter.

KQED, la radio publique de San Francisco, a annoncé lundi qu’elle licenciait 20 membres du personnel – 5,5% de ses effectifs. La haute direction de KQED a blâmé une forte baisse du parrainage d’entreprise en raison de la pandémie de coronavirus.

Oh, la pandémie

Les cas dans le monde sont passés à 20 millions cette semaine. En Californie, ce nombre est … euh … eh bien, peut-être que nous n’en sommes pas sûrs.

La Californie a connu une débâcle des données au cours des deux dernières semaines en raison d’un arriéré de tests. L’arriéré donnait l’impression que le nombre de cas de l’État s’est stabilisé, mais cela ne semble pas être le cas maintenant que, à partir d’aujourd’hui, ces cas sont comptés. Le nombre total de cas positifs est de 574 411, selon le tableau de bord de l’État aujourd’hui.

Les responsables de l’État ont reconnu le problème plus tôt ce mois-ci, notant que près de 300 000 dossiers pourraient ne pas figurer dans son système de santé. Le plus haut responsable de la santé publique de Californie, le Dr Sonia Angell, a démissionné dimanche.

Et c’est la Californie, donc à propos de ces incendies et tremblements de terre:

Le feu de la pomme, qui a brûlé 33 234 acres dans la région de Banning Canyon en Californie du Sud, est maintenant à 55% de confinement et tous les avertissements d’évacuation ont été levés.

Les avertissements pour les tremblements de terre, d’autre part, sont dans un proche avenir car la Californie et Google ont annoncé une nouvelle mise à jour pour les appareils Android qui alertera automatiquement les utilisateurs des changements sismiques à proximité.

Les téléphones Android de Google pour aider avec les alertes de tremblement de terre

« Cette annonce signifie que le système d’alerte précoce en cas de tremblement de terre de classe mondiale en Californie sera une fonction standard sur chaque téléphone Android – donnant des millions de secondes précieuses pour se laisser tomber, se couvrir et se retenir lorsque le plus gros survient », a déclaré le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué.

Il ne prédira pas les tremblements de terre – seul mon chat peut faire ça … ou peut-il? Les preuves sont fragiles.

Maintenant, oubliez le sol et levez les yeux!

La pluie de météores Perséides a lieu chaque année, mais le spectacle de cette année devrait être particulièrement époustouflant.

Ce soir est censé être la meilleure nuit en Amérique du Nord pour regarder la pluie de météores Perséides, selon la NASA.

Et, comme promis, les dauphins:

Cette photo fournie par le safari d’observation des baleines du capitaine Dave montre quelques-uns des 300 dauphins capturés à la caméra le dimanche 9 août 2020, traversant l’océan près de Dana Point, en Californie.Une vidéo d’une minute capturée par le safari d’observation des baleines du capitaine Dave montre des dauphins sautant de plusieurs mètres dans les airs au-dessus des eaux scintillantes. Le registre du comté d’Orange a rapporté que les dauphins se déplacent le plus rapidement lorsqu’ils sont en marsouinage hors de l’eau car il y a moins de résistance dans l’air que dans l’eau. On ne sait pas pourquoi des groupes de dauphins se précipitent. (Capt. Dave’s Whale Watching Safari via AP)

Un groupe de centaines de dauphins a été filmé en train de «déambuler» à travers l’océan au large de Dana Point le dimanche 9 août, époustouflant les spectateurs en mer, selon l’Orange County Register.

La vidéo a été prise lors d’une charte d’observation des baleines organisée par le capitaine Dave’s Dolphin & Whale Watching Safari. Regardez la vidéo complète ici sur l’Instagram du capitaine Dave.

