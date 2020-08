À en juger par les films populaires, les habitants de l’Amazonie brésilienne risquent constamment d’être attaqués par d’énormes tarentules, écrasés à mort par des anacondas géants et dévorés vivants par des piranhas voraces. En fait, les véritables dangers sont davantage liés aux maladies tropicales telles que le paludisme, le choléra, la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya. Et si les maladies pourraient être évitées pour la plupart grâce à des mesures d’assainissement et d’hygiène modernes, celles-ci ne sont généralement pas disponibles.

Prenons l’exemple de Porto Velho, une ville d’un demi-million d’habitants et la capitale de l’État de Rondônia, au cœur de l’Amazonie brésilienne, où moins de 1% des résidences ont accès à de l’eau traitée et à des égouts appropriés. Et plutôt que d’assumer la responsabilité de ces conditions, les publicités télévisées créées par le gouvernement accusent la population elle-même des épidémies, comme si le manque d’hygiène était une caractéristique culturelle et non une question de politiques publiques ratées.

Le même genre d’abdication de responsabilité se produit lorsque les agriculteurs voisins à l’extérieur de la ville brûlent la forêt pour créer des pâturages pour le bétail. Malgré l’augmentation des admissions à l’hôpital, en particulier des enfants, résultant de problèmes respiratoires causés par la fumée, la position officielle est que les incendies de forêt sont inévitables en raison du «développement». C’est techniquement correct: sans les incendies, il n’y aurait pas de bétail à exporter, et sans bétail, les propriétaires de ranch n’auraient pas assez d’argent à donner aux politiciens (ou à garder pour eux-mêmes, car beaucoup de propriétaires de ranch sont des politiciens. ).

Et maintenant, avec l’arrivée du COVID-19, nous assistons à un schéma similaire. Fin juillet, il y avait plus de 800 décès dus au coronavirus à Rondônia. Mais le COVID-19 est devenu un problème idéologique, pas seulement un problème de santé publique. Le fait que les gens portent ou non des masques de protection ou pratiquent l’auto-isolement dépend de leur soutien au président Jair Bolsonaro, qui a constamment minimisé les dangers de la pandémie. La ligne officielle est que la perturbation économique qui résulterait de mesures agressives contre la maladie ferait plus de victimes que le virus lui-même. (Bolsonaro a été lui-même testé positif récemment, bien que, selon un communiqué officiel, il soit resté en bon état.)

La maladie à Porto Velho reflète ce que nous savons déjà de la maladie en Amazonie brésilienne: les plus pauvres sont les plus à risque. Lorsque nous vérifions les données de mobilité fournies par Google; les données du Département de la santé de l’État; et les indicateurs sociaux tels que l’Indice de développement humain (IDH) des Nations Unies sur l’accès à l’assainissement, à l’éducation et à l’emploi, il devient clair que les zones de Porto Velho où le respect de l’auto-isolement est inférieur à 30% sont également les plus pauvres et celles dans lesquelles il y a un plus grand nombre de cas confirmés COVID-19 confirmés.

Bref, les plus pauvres sont les plus malades. Nous pouvons comprendre ces données de deux manières. La première interprétation, avancée par les administrateurs publics au niveau de l’État, est que c’est de leur faute si les plus pauvres sont les plus touchés. Mais le logement insalubre, la malnutrition et le manque d’emplois formels ne sont manifestement pas de leur faute. Ces conditions font que les pauvres sont incapables de s’isoler socialement, de se laver les mains ou d’acheter des masques de protection. Ils ont peu accès aux ressources de santé publique et à l’assistance sociale.

Le défi consiste à comprendre les facteurs structurels qui entretiennent ces inégalités et leurs conséquences sur la santé des personnes, et à commencer à y remédier. Ce n’est qu’alors que ces communautés n’auront plus à choisir entre travailler et se mettre elles-mêmes et leurs familles en danger d’une part, ou s’isoler et mourir de faim.