MADRID, 3 août (EUROPA PRESS) –

La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a demandé ce dimanche une « réflexion » sur le risque d’éventuelles infections au COVID-19 à la veille des mobilisations appelées par des secteurs liés au parti de l’ancien président Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), à partir de ce lundi.

«J’appelle la population à réfléchir parce qu’elle met sa propre vie et sa santé en danger, pas seulement la leur, mais elle peut infecter sa famille», a déclaré Áñez dans une interview à Bolivia TV recueillie par l’agence de presse bolivienne ABI. .

« Alors, au moins, s’ils ne pensent pas à eux-mêmes, pensent à leurs enfants, et vous ne savez pas comment l’organisme va réagir », a-t-il ajouté, insistant sur sa demande que la population « s’occupe de leur vie, de leur santé, prend soin de la vie de ses enfants dans le milieu familial « .

Les secteurs liés au MAS, les organisations sociales dirigées par la Central Obrera Boliviana (COB), ont appelé à des mobilisations à partir de ce lundi contre le report des élections, que le Tribunal suprême électoral (TSE) de Bolivie a daté du 18 Octobre en raison de la situation dérivée de la pandémie de coronavirus.

La COB et le TSE se sont rencontrés à la fin de la semaine dernière pour que les organisations sociales connaissent les bases techniques, scientifiques et constitutionnelles qui justifient le report des élections.

Malgré la rencontre, les organisations sociales, qui accusent également le gouvernement intérimaire de vouloir rester au pouvoir, ont maintenu l’appel à la contestation, mais ont montré leur prédisposition à « discuter ». Les secteurs liés au MAS ont déjà organisé une marche, que l’exécutif bolivien a qualifié d ‘ »attaque contre la santé publique » pour avoir été menée dans une pandémie.

Dans ce contexte, Áñez a souligné que le gouvernement respectera la décision du TSE de reporter les élections. « Le TSE a fixé une date pour les élections, nous avons toujours dit que nous allions respecter ce que l’entité électorale établit et ce que nous avons fait », a-t-il déclaré.

A son avis, « ces manifestations publiques sont inutiles, elles mettent sa santé, celle de sa famille, en danger. Je ne peux qu’en appeler au reflet et à la conscience du citoyen bolivien », a-t-il rappelé.

Interrogé sur les mobilisations, le président du TSE, Salvador Romero, a déjà prévenu qu’ils ne changeront pas la décision de l’autorité électorale, précisant également qu’il y a « pleine cohésion » au TSE, malgré le fait que deux membres « ont exprimé leur désaccord », quelque chose qu’il a considéré comme «normal dans un collège».

CRISE POLITIQUE

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les dernières élections du 20 octobre. L’opposition a dénoncé une fraude électorale de Morales qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) en détectant des « irrégularités ».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine – donnant lieu à une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont accepté de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Face à l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès – contrôlé par le MAS – a souligné le 6 septembre, chose acceptée par le TSE, mais pas tant par le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez, qui a insisté pour reporter encore les élections. .

Le TSE et le gouvernement d’Áñez craignent que le vote coïncide avec le « pic » de la pandémie en Bolivie, qui est attendu dans les mois à venir, bien que le MAS dénonce une tactique du nouveau gouvernement visant à empêcher Arce, favori de la sondages avant la crise sanitaire, remporter les élections présidentielles.