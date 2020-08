MADRID, 8 août (EUROPA PRESS) –

La ministre bolivienne des Affaires étrangères, Karen Longaric, a demandé ce vendredi aux organisations internationales de censurer les barrages routiers menés par des secteurs liés au parti de l’ancien président Evo Morales, Mouvement pour le socialisme (MAS), en rejet du report de les élections générales.

« Le Gouvernement bolivien demande aux organisations internationales de censurer ces violations flagrantes des droits de l’homme », a souligné Longaric lors d’une session extraordinaire de l’Organisation des États américains (OEA), où il a insisté sur le fait que les mobilisations et les blocus mettent « en danger « la vie de » milliers « de Boliviens.

Longaric s’est notamment adressé à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), à qui il a revendiqué « l’objectivité et l’impartialité ». « La CIDH ne peut pas devenir le porte-parole et le haut-parleur d’Evo Morales et de ses partisans qui contrôlent illégalement le Bureau du Médiateur en Bolivie », a-t-il déclaré.

Ainsi, il a accusé la CIDH de « préjugé idéologique », ce qui « n’aide pas à mettre fin à la violence en Bolivie » et « ne fait que discréditer cette institution importante et aggraver les divisions sur notre continent ».

D’un autre côté, il a spécifiquement fait allusion à Morales et a affirmé que « le fait que ce ne soit pas la première fois que l’ancien président appelle ouvertement à la confrontation et à la violence ne peut être ignoré », comme le rapporte le journal local ‘El Deber’ . Il a également regretté que la communauté internationale fasse preuve de «passivité» face aux messages «politiques» de l’ancien président.

Pour sa part, la CIDH a appelé la Bolivie à «garantir des processus de dialogue avec tous les acteurs impliqués dans les manifestations», dans lesquels ils ont reconnu que «certains actes de violence ont été commis».

En ce sens, il a demandé au gouvernement intérimaire « d’assurer l’exercice du droit de réunion et de protestation pacifique et d’assurer la garantie des droits de l’homme de la population », en particulier les personnes atteintes du COVID-19.

Selon les données dont dispose la CIDH, qui a souligné qu’elle « prend note avec inquiétude des actes de violence », au moins sept personnes, dont un adolescent, ont été détenues dans le cadre des manifestations et ont été a également signalé un cas possible de violence policière contre une personne âgée à Cochabamba. Il a également fait allusion à l’utilisation de gaz lacrymogène contre les manifestants.

De même, la CIDH a également enregistré qu’un policier a subi des blessures aux yeux. En outre, il a déclaré qu’il «savait» que, ces dernières semaines, il y avait eu «différents effets violents contre les personnes et les biens, qui auraient été causés par certains des manifestants, principalement contre des policiers, des journalistes, du personnel. et les véhicules médicaux « .

Face aux «attaques inadmissibles» contre les journalistes et le personnel de santé, la CIDH a réaffirmé «l’importance» que l’exercice du droit de réunion soit exercé «pacifiquement et sans armes», conformément aux normes du droit international.

Enfin, l’agence a mis en garde, « avec une extrême préoccupation », sur le fait que des barrages routiers, « provoqués même par des explosions de dynamite et des incendies », ont empêché la distribution adéquate des fournitures hospitalières indispensables aux soins. des personnes présentant des symptômes respiratoires dérivés de la contagion du COVID-19, tels que les réservoirs d’oxygène et la nourriture.

À cet égard, la CIDH a souligné que la Central Obrera Boliviana (COB), qui dirige les mobilisations, a demandé à ceux qui bloquent les routes terrestres de permettre le transport d’ambulances, de médicaments et d’oxygène. De même, il a souligné les efforts du Gouvernement pour garantir la distribution d’oxygène, y compris par voie aérienne.

MOBILISATIONS ET BLOCS

Les organisations sociales avaient déjà avancé la semaine dernière leur intention de procéder à des blocus si le TSE ne reculait pas dans sa décision de reporter les élections, cette fois prévue pour le 18 octobre en raison de la situation dérivée de la pandémie de coronavirus.

En ce sens, et en raison des chiffres COVID-19 que les autorités sanitaires rapportent quotidiennement en Bolivie, le gouvernement a réitéré à plusieurs reprises sa demande de ne pas effectuer de mobilisation pour éviter d’éventuelles infections. La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a demandé dimanche une « réflexion » sur le risque de contracter le COVID-19 dans ces concentrations.

Or, jeudi, le TSE s’est prononcé en faveur du maintien de la date des élections, reportées au 18 octobre, après avoir tenu une réunion avec les dirigeants des organisations sociales protestant contre le report.

Pour justifier sa décision, le TSE a expliqué que la date du 18 octobre apporte « de meilleures garanties sanitaires » car on s’attend à ce que la Bolivie ait déjà passé le pic de la pandémie de coronavirus, raison du report. De plus, « c’est la date maximale du point de vue constitutionnel » et « du point de vue technique, c’est la plus appropriée », a-t-il dit.