MADRID, 9 août (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement bolivien a regretté l’absence de certaines organisations politiques, comme le Mouvement pour le socialisme (MAS) de l’ancien président Evo Morales, à la table de dialogue convoquée ce dimanche par la présidente par intérim, Jeanine Áñez, pour résoudre les multiples crises dans le pays. .

Cependant, le gouvernement a critiqué les barrages routiers imposés par les syndicats liés au MAS pour leur caractère politique et les a mis au défi de révéler leurs «véritables intentions».

« Nous regrettons l’absence des représentants de certains partis politiques et nous apprécions la participation de l’Église catholique et des organisations internationales qui jouent un rôle d’observation et de médiation », a déclaré le Ministre de la présidence, Yerko Núñez, dans des déclarations à l’Agence bolivienne d’information (ABI).

« La rupture du dialogue (avec le législatif) montre que le but des mobilisations en était un autre et non de définir la date des élections », at-il ajouté.

Le gouvernement bolivien a demandé au MAS et aux partis politiques de révéler leurs intentions et leur agenda politique. En outre, il a critiqué l’action «inhumaine et criminelle» promue par la Central Obrera Boliviana (COB) et le Pacte d’unité, qui regroupe des secteurs liés au MAS.

Le gouvernement dénonce que les blocages des syndicats – qui exigent des élections anticipées, initialement prévues pour octobre, jusqu’au mois de septembre – sur les routes du pays rendent la lutte contre le coronavirus extrêmement difficile.

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les dernières élections du 20 octobre. L’opposition a dénoncé une fraude électorale de Morales qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) lorsqu’elle a détecté des «irrégularités».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine -, entraînant une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont convenu de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Devant l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès – contrôlé par le MAS – a indiqué le 6 septembre, ce qui a été accepté par le Tribunal suprême électoral, mais pas tant par le gouvernement, qui a insisté pour reporter encore plus les élections.

Enfin, le TSE a annoncé fin juillet que le vote aura lieu le 18 octobre. « Cette élection nécessite les mesures de sécurité sanitaire les plus élevées possibles pour protéger la santé des Boliviens », a déclaré Romero.

Le MAS, pour sa part, dénonce une tactique du nouveau parti au pouvoir pour empêcher son candidat Luis Arce, favori dans les sondages avant la crise sanitaire, de remporter les élections présidentielles.