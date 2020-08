MADRID, 10 août (EUROPA PRESS) –

Le ministre bolivien de la Justice, Álvaro Coimbra, a formellement confirmé ce dimanche une nouvelle plainte contre l’ancien président Evo Morales pour crimes de « génocide » et de « terrorisme » pour avoir été à l’origine des mobilisations et des blocus survenus ces dernières semaines. ils ont produit dans les routes d’accès à certains points de la géographie bolivienne.

La plainte déposée auprès du parquet de La Paz vise également le candidat du Mouvement pour le socialisme (MAS) aux élections présidentielles, Luis Arce, et son candidat à la vice-présidence, l’ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Morales, David Choquehuanca.

« Ne vous y trompez pas, dictateur Evo Morales, personne ne croit vos discours, nous allons faire appliquer la Constitution et la loi, nous ne fuyons pas ou ne démissionnons pas, nous ne sommes pas des lâches, nous allons défendre les Boliviens », a ajouté Coimbra plus tard dans son compte Twitter officiel.

Parmi les personnes nommées figurent le secrétaire exécutif de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, et les dirigeants du MAS sous les tropiques de Cochabamba, Andrónico Rodríguez et Leonardo Loza.

La semaine dernière, le gouvernement avait déjà annoncé qu’il intenterait une action en justice contre Morales et d’autres dirigeants du MAS, qu’il accuse d’être responsables d’au moins trente décès liés aux émeutes et aux affrontements de ces derniers jours à la suite des mobilisations et serrures.

De leur côté, les organisations sociales avaient déjà avancé la semaine dernière leur intention de procéder à des blocus si le Tribunal suprême électoral (TSE) ne reculait pas dans sa décision de reporter les élections, cette fois prévue le 18 octobre en raison de la situation dérivée de la pandémie de coronavirus.

En ce sens, et en raison des chiffres COVID-19 que les autorités sanitaires rapportent quotidiennement en Bolivie, le gouvernement a réitéré à plusieurs reprises sa demande de ne pas effectuer de mobilisation pour éviter d’éventuelles infections. La présidente par intérim elle-même, Jeanine Áñez, a demandé dimanche une « réflexion » sur le risque de contracter le virus dans ces concentrations.

Cependant, après plusieurs réunions, la dernière convoquée ce dimanche par Áñez, à laquelle le MAS n’a pas assisté, le TSE a décidé de garder la date des élections, reportée au 18 octobre, arguant que c’est la seule façon de fournir « mieux garanties sanitaires « au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le MAS, pour sa part, dénonce une tactique du nouveau parti au pouvoir pour empêcher Arce, favori dans les sondages avant la crise sanitaire, de remporter les élections présidentielles.

CRISE POLITIQUE

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les dernières élections du 20 octobre. L’opposition a dénoncé une fraude électorale de Morales qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) lorsqu’elle a détecté des «irrégularités».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine -, entraînant une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont convenu de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Devant l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès – contrôlé par le MAS – a indiqué le 6 septembre, ce qui a été initialement accepté par le TSE, mais pas tant par le gouvernement, qui a insisté pour reporter encore plus les élections.