MADRID, 8 août (EUROPA PRESS) –

La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a appelé ce dimanche un « dialogue politique national » avec les autorités, les politiciens et les syndicalistes en pleine crise due à la pandémie et à la date controversée des prochaines élections dans le pays, la grande tentative de restaurer l’ordre constitutionnel brisé après la démission forcée l’an dernier de l’ancien président Evo Morales au milieu d’une déclaration militaire.

« En tant que président, j’appelle à un dialogue politique national pour demain (dimanche) 9 août 2020, à 09h00 (heure locale), au palais du gouvernement », a déclaré Áñez, dans une lettre recueillie par l’Agence de presse bolivienne (ABI ), dans ce qui est sa première offre de dialogue entre les secteurs depuis son auto-proclamation l’an dernier à la présidence.

« L’objectif de ce dialogue est de confirmer la date des élections et de suspendre les blocus qui empêchent le passage d’oxygène pour les patients atteints de Covid-19. Et pour cette raison, c’est un dialogue pour la vie », a déclaré ce samedi le président lors d’un apparition au Palais du Gouvernement.

Le pays est sous la menace d’une intervention du gouvernement depuis trois jours contre les barrages routiers entamés lundi par la Central Obrera Boliviana (COB), qui exige des élections à court terme, et non en octobre, comme l’a établi le Tribunal suprême électoral. du pays. La date ne fait plaisir à personne: pour les syndicats, c’est trop loin et pour le gouvernement, il n’est pas temps de les célébrer en raison de l’impact de la pandémie.

Responsables du TSE, de la COB, tous les candidats à la présidence et à la vice-présidence et les dirigeants du Sénat et de la Chambre des députés ont été invités à la réunion. L’Église catholique y assisterait en tant qu’observateur.

La grève de la COB, et en particulier les blocages des routes principales et secondaires, ont réduit le gouvernement d’Áñez et le TSE lui-même, avec des effets sur l’activité économique et dans la lutte contre la pandémie Covid-19.

Ce matin, il y a eu plus d’une centaine de barrages routiers dans les neuf départements du pays, initiés par des syndicats paysans et renforcés dans les dernières heures par des mineurs et des organisations de quartiers urbains, selon les médias locaux.

Bien que les responsables des blocus aient permis le passage de véhicules avec divers matériels médicaux depuis jeudi, le ministre du gouvernement, Arturo Murillo, a prévenu ce samedi qu’il existe une dangereuse pénurie d’oxygène pour les patients en réanimation.

Le chef de la COB, Juan Carlos Huarachi, a répondu que la pénurie de médicaments, d’oxygène et d’autres matériels sanitaires était un problème que le gouvernement ne pouvait pas résoudre depuis mars, et non causé par les blocus.

Le jour des élections, motif originel des protestations, le dirigeant syndical a regretté que le TSE n’ait accepté «ni de revenir à la date du 6 septembre, ni de donner toutes les garanties que la date du 18 octobre sera effectivement respectée. « .

Áñez a également critiqué le TSE, qu’il a accusé de « jouer avec la date » et a laissé entendre que pour le gouvernement, le 18 octobre ne serait certainement pas le jour du vote.

Les élections étaient initialement prévues pour le 3 mai et ont ensuite été reportées aux 2 août et 6 septembre en raison de la pandémie.

Selon le dernier calendrier électoral publié par le TSE, l’inauguration du nouveau gouvernement démocratique aura lieu en décembre, ce qui signifierait qu’Áñez sera au pouvoir pendant plus d’un an, au lieu des trois mois de transition prescrits par la Constitution.

Pendant ce temps, la pandémie continue de faire des ravages dans le pays. Le département bolivien de La Paz a dépassé ce vendredi le seuil de 20000 cas de coronavirus, tandis que la nation andine avance vers 90000 positifs, selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé.

Plus précisément, les autorités sanitaires boliviennes ont vérifié 1 468 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, ce qui a porté le nombre mondial à 87 891 cas. Parmi ceux-ci, 906 ont été détectés à La Paz, tandis que Santa Cruz et Chuquisaca en ont confirmé respectivement 229 et 126.

Cependant, Santa Cruz est l’épicentre de la pandémie en Bolivie, puisqu’elle compte 36 688 personnes infectées sur le total. La Paz, en deuxième position, a affiché 20 481 ce vendredi, et Cochabamba 10 392.

De même, selon le bilan collecté par l’agence bolivienne ABI, les autorités sanitaires boliviennes ont eu des preuves de 59 décès dus au COVID-19 à ce jour, de sorte que la Bolivie a déjà accumulé 3524 décès dus à la maladie.