Dyfed – Powys, le gendarme Peter Lloyd et le chien policier Max. Max a retrouvé une femme disparue et son enfant lors de son premier quart de travail en tant que chien policier.

Un chien policier travaillant son premier quart de travail au Royaume-Uni a réussi à localiser une femme disparue et son enfant ce week-end, selon la police du Pays de Galles.

Le chien, un mélange de berger allemand de 2 ans nommé Max, a aidé à localiser la femme et son enfant de 1 an au bord d’un ravin après une recherche dans une « vaste zone » couvrant une « distance significative », Dyfed -Powys Police a déclaré dans un communiqué de presse.

La femme n’avait pas été vue ni discutée depuis deux jours avant que les autorités ne commencent leurs recherches, selon la police.

La police avait un point de départ lorsque la voiture de la femme a été retrouvée sur une route de montagne, a déclaré l’inspecteur Jonathan Rees-Jones.

«C’est là que les compétences de suivi de PD Max sont vraiment entrées en jeu», a déclaré Rees-Jones. «Bien qu’il n’ait obtenu sa licence que récemment, et lors de son premier quart de travail opérationnel, il a immédiatement commencé une recherche en zone ouverte.»

Le service de police a ajouté: « Avec le soutien de l’équipe de sauvetage en montagne de Brecon et d’un hélicoptère NPAS, ainsi que les conseils d’un expert en recherche, des unités supplémentaires ont été déployées pour aider à fouiller la zone qui comprenait un petit réservoir et un bois. »

Après avoir commencé la recherche vers midi samedi, Max et son maître, l’agent de police Peter Lloyd, ont trouvé la femme disparue en train de demander de l’aide près d’un ravin escarpé à flanc de montagne, selon le communiqué de presse.

La mère et l’enfant ont été retrouvés «sains et saufs, mais froids» vers 13 h 30. et étaient dans la région pendant une période « significative », a indiqué la police.

Rees-Jones a déclaré que la mère et le bébé étaient «exposés à un risque important de préjudice».

«Je dois donner une mention spéciale à PC Pete Lloyd et Max, qui, le tout premier jour depuis la fin de leur formation ensemble, ont parcouru une quantité importante de kilomètres dans la recherche, les mettant finalement en sécurité», a déclaré Rees-Jones.

Lloyd fait partie de la section des chiens de la police Dyfed-Powys depuis février, a déclaré la police. Max « sera principalement utilisé pour traquer et localiser les personnes dans les bâtiments et en plein air, retrouver les biens mis au rebut et suivre et détenir les suspects », selon la police.

Le duo a travaillé son premier quart de travail ensemble samedi.

«J’ai été très heureux que lors de notre premier déploiement opérationnel en équipe de chiens, Max et moi-même ayons pu localiser en toute sécurité la mère et le bébé disparus», a déclaré Lloyd dans un communiqué. «Max est resté concentré tout au long de la longue recherche et il s’est avéré inestimable lorsque il a réagi à l’appel à l’aide qui nous a conduit à les localiser.

