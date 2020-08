MADRID, 19 août (EUROPA PRESS) –

Les frères Germán et José Efromovich, anciens directeurs de la compagnie aérienne colombienne Avianca et toujours actionnaires d’Avianca Holdings, ont été arrêtés ce mercredi au Brésil dans le cadre des enquêtes sur le scandale de corruption «Lava Jato».

Le ministère public du Brésil a rapporté dans un communiqué qu’il avait lancé ce mercredi la 72ème phase de «Lava Jato», une affaire dans laquelle le paiement de pots-de-vin en échange de marchés publics ou d’autres faveurs politiques est étudié.

Dans cette phase spécifique, les enquêtes portent sur «l’implication de deux hommes d’affaires dans un réseau de corruption chez Transpetro en relation avec les contrats de construction navale signés par la société d’État avec le chantier naval EISA».

Le parquet brésilien a précisé qu’il avait émis deux ordres de détention préventive et six autres pour perquisition et capture dans les États de Rio de Janeiro, Sao Paulo et Alagoas et que des perquisitions avaient été effectuées dans des domiciles privés et dans quatre entreprises.

Bien que les autorités brésiliennes n’aient pas détaillé les identités, la presse locale a précisé que les frères Efromovich ont été détenus dans le cadre de cette opération à Sao Paulo. Selon le portail d’informations G1, qui a contacté leur défense, leur détention provisoire a été transformée en assignation à résidence en raison de la pandémie de coronavirus.

Le chantier naval EISA, qui fait partie du conglomérat d’entreprises familiales Efromovich, est dans la ligne de mire des autorités brésiliennes pour ses affaires avec Transpetro, une filiale de Petrobras, la compagnie pétrolière étatique à l’origine du scandale « Lava Jato » .

Les enquêteurs soupçonnent que l’EISA a versé des pots-de-vin d’une valeur de 40 millions de reais (environ 6 millions d’euros) à des hauts fonctionnaires de Petrobras et de ses filiales en échange de l’attribution de contrats. L’un des destinataires de ces pots-de-vin était Sergio Machado, ancien président de Transpetro et qui collabore désormais avec la justice.

Les frères Efromovich sont connus pour être d’anciens administrateurs d’Avianca, mais ni Avianca Holdings ni Ocean Air – le nom officiel d’Avianca Brasil – ne font l’objet d’une enquête à «Lava Jato».